Η F1 ακούει το σφυγμό της πίστας και ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά της για το 2027

Η απόφαση για την αλλαγή της αναλογίας ισχύος στους κινητήρες του 2027 αποδεικνύει ότι η Formula 1 προσπαθεί να τελειοποιηθεί προτού «σκουριάσει».

Όταν ξεκίνησε η συζήτηση για τους κανονισμούς του 2026, είχα επισημάνει ότι το DNA της Formula 1 δεν είναι μια στατική έννοια, αλλά η ικανότητα του σπορ να αλλάζει «πίστα» και να προσαρμόζεται. Η πρόσφατη συμφωνία της FIA με τους κατασκευαστές να μετακινήσουν την ισορροπία ισχύος από το απόλυτο «50/50» σε μια αναλογία που ευνοεί τον κινητήρα εσωτερικής καύσης (~60/40) για το 2027, δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως παραδοχή αποτυχίας. Αντιθέτως, είναι η εφαρμογή της μηχανολογικής λογικής πάνω στην αγωνιστική πραγματικότητα.

Στις αναλύσεις μετά τους πρώτους αγώνες, είχαμε καταγράψει τον προβληματισμό των οδηγών για την ανάγκη να μετατραπούν σε «λογιστές» ενέργειας μέσα στο cockpit. Η εικόνα μονοθεσίων που «στρέγνωναν» από ηλεκτρική ισχύ στο μέσον μιας ευθείας, επιτρέποντας στον πίσω οδηγό να προσπεράσει με χαώδη διαφορά ταχύτητας, ήταν μια «παιδική ασθένεια» που χρειαζόταν θεραπεία.

Η επαναφορά του οδηγικού ενστίκτου

Η αύξηση της ισχύος του θερμικού κινητήρα κατά 50 kW και η αντίστοιχη μείωση του ηλεκτρικού μέρους στοχεύουν στο να κάνουν το μονοθέσιο πιο «διαισθητικό» για τον οδηγό. Όπως είχαμε γράψει, η πολυπλοκότητα είναι η νέα «πίστα» δυσκολίας, αλλά ο οδηγός δεν πρέπει να παύει να είναι ο «μονομάχος» που οδηγεί στο όριο. Με τη νέα ρύθμιση, η διαχείριση των πόρων παραμένει κρίσιμη, αλλά απελευθερώνεται η καθαρή ταχύτητα.

Η Formula 1 απαιτεί το μονοθέσιο να είναι ένα πρωτότυπο πείραμα που δοκιμάζει τα όρια της φυσικής. Η αλλαγή των κανονισμών για το 2027 δείχνει ότι η FIA άκουσε την κριτική για το «energy clipping» και την «αφύσικη» οδηγική αίσθηση που προκαλούσε η υπερβολική εξάρτηση από την μπαταρία. Είναι μια κίνηση που διασφαλίζει ότι η οδηγική τέχνη δεν θα θυσιαστεί στον βωμό ενός αλγορίθμου που απαιτεί lift-and-coast ακόμα και στις κατατακτήριες.

Κίνηση ωριμότητας

Η απόφαση για εφαρμογή αυτών των «εξελικτικών αλλαγών» το 2027, αντί για το 2028, δείχνει μια σπάνια για τα δεδομένα του σπορ αντανακλαστική ετοιμότητα. Στο παρελθόν είχα ασκήσει κριτική στη F1 για τη δημιουργία κανονισμών με γκρίζες ζώνες που κουράζουν. Αυτή τη φορά, η προληπτική διόρθωση της αναλογίας ισχύος προτού το πρόβλημα παγιωθεί, αποτελεί δείγμα στρατηγικής ωριμότητας.

Επιπλέον, η αύξηση της ροής καυσίμου για την ενίσχυση του θερμικού κινητήρα δεν ακυρώνει το αφήγημα της βιωσιμότητας. Η Formula 1 παραμένει η κορυφαία πρόκληση για τον άνθρωπο και τη μηχανή, και η χρήση 100% βιώσιμων καυσίμων επιτρέπει αυτή την «ενίσχυση» χωρίς περιβαλλοντικές εκπτώσεις. Το DNA του σπορ παραμένει ασφαλές, ακριβώς επειδή το σπορ δεν φοβάται να αναθεωρήσει τις λεπτομέρειες για να προστατεύσει την ουσία του: τον ανταγωνισμό.

A number of proposals to introduce hardware component changes to the F1 2026 Regulations were agreed in principle at an online meeting convened today by the FIA and attended by Team Principals, FOM and representatives from Power Unit Manufacturers.



Υπομονή και ανοιχτό μυαλό

Όπως είδαμε στο Μαϊάμι, οι νέοι κανονισμοί έχουν τη δυνατότητα να μας προσφέρουν σπουδαίους αγώνες όταν τους δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Η μετάβαση στο 60/40 είναι η εγγύηση ότι το «έργο» που θα βλέπουμε από το 2027 και μετά θα είναι ακόμα πιο συναρπαστικό, χωρίς τις «παραφωνίες» ενός συστήματος που θα περιόριζε το οδηγικό ταλέντο.

Η Formula 1 αλλάζει «πίστα» και, όπως τόσες φορές στο παρελθόν, ο φόβος της αλλαγής δίνει τη θέση του στην τελική αποδοχή. Οι αλλαγές που αποφασίστηκαν δεν είναι ένα βήμα πίσω, αλλά το αναγκαίο «πάτημα» για να πηδήξει το σπορ ακόμα πιο μακριά στην αναζήτηση της απόλυτης αριστείας.

