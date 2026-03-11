Μικρή αλλαγή στα σχέδια της McLaren Racing, καθώς δεν αναμένεται να φέρει σύντομα αναβαθμίσεις στην MCL40 στο εγγύς μέλλον.

Το ξεκίνημα της φετινής σεζόν της Formula 1 βρήκε τη McLaren να κυνηγάει τον ανταγωνισμό. Η πρωταθλήτρια οδηγών και κατασκευαστών του 2025 δεν είναι στο επίπεδο των Mercedes-AMG και Scuderia Ferrari, με τα αποτελέσματα του GP Αυστραλίας να δείχνουν ακριβώς αυτό.

Ο Λάντο Νόρις τερμάτισε στην 5η θέση, 50 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, Τζορτζ Ράσελ, κρατώντας πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Την ίδια ώρα ο Όσκαρ Πιάστρι δεν ξεκίνησε καν τον αγώνα έπειτα από έξοδο στον αναγνωριστικό γύρο.

Σημαντική η ανάλυση δεδομένων

Η McLaren έφυγε από την Αυστραλία απογοητευμένη, καθώς περίμενε περισσότερα από το μονοθέσιό της. Ο τεχνικός διευθυντής τεχνολογίας της McLaren, Νιλ Χούντλι, τόνισε πως πρώτος στόχος της ομάδας του είναι τώρα να κατανοήσει τα δεδομένα που σύλλεξε.

«Έχουμε συλλέξει και αναλύσει πολλά δεδομένα από διαφορετικούς τομείς από τότε που η MCL40 βγήκε για πρώτη φορά στην πίστα στο shakedown του Ιανουαρίου. Ο πρώτος αγώνας της σεζόν στην Αυστραλία μας έδωσε ακόμη περισσότερες πολύτιμες πληροφορίες καθώς συνεχίζουμε τη διαδικασία εξέλιξης και κατανόησης των νέων κανονισμών. Το να δούμε το μονοθέσιο σε διαφορετικά σενάρια μέσα σε πραγματικές συνθήκες αγώνα ήταν μια καλή ευκαιρία για να αποκτήσουμε νέες γνώσεις. Κατανοούμε ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει, καθώς προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα την απόδοση της μονάδας ισχύος και ταυτόχρονα να βελτιώσουμε το επίπεδο πρόσφυσης στις στροφές», ανέφερε.

Αλλαγή στο πλάνο αναβαθμίσεων

Το δύσκολο ξεκίνημα στο 2026 ωθεί τη McLaren στην αναθεώρηση των πλάνων εξέλιξης της MCL40. Από τον Ιανουάριο είχε ξεκαθαρίσει πως στους πρώτους αγώνες δεν θα έχει αναβαθμίσεις στο μονοθέσιό της, ωστόσο το νωχελικό αυτό ξεκίνημα την έχει προβληματίσει.

«Η ομάδα δουλεύει εντατικά, τόσο στην πίστα όσο και στο εργοστάσιο στο Ουόκινγκ, για την εξέλιξη του μονοθεσίου. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι θα χρειαστούν μερικοί ακόμη αγώνες μέχρι να είμαστε σε θέση να φέρουμε σημαντικές αναβαθμίσεις στην πίστα. Στους επόμενους αγώνες θα επικεντρωθούμε στο να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο την τρέχουσα διαμόρφωση του μονοθεσίου. Πηγαίνοντας στο Grand Prix Κίνας, έχουμε συγκεντρώσει όλα όσα μάθαμε από την Αυστραλία και έχουμε ανασυνταχθεί ως ομάδα μαζί με τους συνεργάτες μας στο HPP», τόνισε o Χούντλι.

Αν έχει αποδείξει κάτι η McLaren στο παρελθόν είναι πως οι αναβαθμίσεις της λειτουργούν με εξαιρετικό τρόπο.

