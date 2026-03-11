Suzuki Katana Limited Edition αλλά μόνο για τη Γερμανία

Μια περιορισμένη έκδοση ενός μοντέλου ορόσημου για τη Suzuki, μία σύγχρονη ρετρολούκ μοτοσικλέτα που γεννάει αναμνήσεις από τη δεκαετία του '80.

Η αντιπροσωπεία της Suzuki στη Γερμανία, εκεί δηλαδή όπου η φίρμα του Χαμαμάτσου είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, έφερε στην επιφάνεια την έκδοση Katana LE και θα την προσφέρει σε μόλις 45 μονάδες. Όσο και να ψάξαμε, δεν βρήκαμε γιατί 45 και όχι 50 για παράδειγμα, τέλος πάντων τόσες ήθελαν τόσες έβγαλαν..

Η μοτοσικλέτα δεν διαφέρει πολύ από τη βασική έκδοση, με τις ορατές αλλαγές να περιλαμβάνουν μαύρα αυτοκόλλητα, προστατευτικό ρεζερβουάρ σε εμφάνιση carbon, ζάντες και πιρούνι βαμμένα σε χρυσό χρώμα, μονόχρωμη σέλα και ένα σύστημα εξάτμισης slip-on από την Akrapovič. Οι τυχεροί ιδιοκτήτες θα πάρουν μαζί ένα μαύρο χαλί με το λογότυπο Katana και το βιβλίο "Katana History", το οποίο καταγράφει την ανάπτυξη του μοντέλου για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Σταθερές αξίες

Kινητήρας, πλαίσιο, φρένα και ηλεκτρονικά βοηθήματα παραμένουν αμετάβλητα, με το μοντέλο να συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον γνωστό τετρακύλινδρο κινητήρα Κ5 του Supersport GSX-R1000 με τους 152 ίππους. Τα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τρεις λειτουργίες οδήγησης, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης πέντε σταδίων, αμφίδρομο quickshifter, σύστημα Low RPM Assist και traction control πέντε σταδίων που δίνει τη δυνατότητα πλήρους απενεργοποίησης.

Δεν υπάρχουν αλλαγές στο αλουμινένιο πλαίσιο δύο δοκών και στο κατασκευασμένο επίσης από αλουμίνιο ψαλίδι, δύο στοιχεία που προέρχονται από προηγούμενης γενιάς GSX-R και συνεισφέρουν τα μέγιστα στη δυναμική συμπεριφορά της μοτοσικλέτας. Ίδιο παραμένει και το ανεστραμμένο πιρούνι των 43mm της KYB, που φέρει πλήρεις ρυθμίσεις για τις αποσβέσεις και την προφόρτιση των ελατηρίων του. Το σύστημα πέδησης διατηρείται επίσης ως είχε με δίσκους διαμέτρου 310mm και ακτινικά τοποθετημένες τετραπίστονες δαγκάνες της Brembo.

Σχεδιαστική ταυτότητα

Αυτή έρχεται από τη δεκαετία του 80’ και δείχνει αυτό που έκανε ο πρόγονος του σημερινού Katana, καθώς είχε πετύχει να ταράξει τα νερά της αγοράς εκείνη τη χρονική περίοδο. Διαφορετικές θα μας πείτε οι εποχές, το 1981 που πρωτο-παρουσιάστηκε ήταν σχεδιασμένο από γερμανικά χέρια και σκόπευε να κυριαρχήσει στις μοτοσυκλέτες επιδόσεων, ενώ το 2019 που επανήρθε το σχεδίασαν στην Ιταλία προκειμένου να πρωταγωνιστήσει στα streetfighter, πλην όμως αγγίζοντας περισσότερο τις καρδιές των μεγαλύτερων σε ηλικία αναβατών.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα GSX-S 1000 με άλλο ντύσιμο, καθώς στα σπλάχνα του Katana συναντάμε τον ίδιο κινητήρα, ναι αυτόν τον φοβερό και τρομερό του θρυλικού GSX-R 1000 K5. Να ξέρετε πάντως ότι η μοτοσικλέτα πέρασε ώρες πολλές δοκιμών στην αεροσήραγγα του Pininfarina, με τη σχεδίαση σε φέρινγκ και ζελατίνα να προσφέρουν κορυφαία -για ημίγυμνη μοτοσυκλέτα- αεροδυναμική συμπεριφορά με ιδιαίτερα χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας.

Η επαναφορά

Όλα ξεκίνησαν το 2017, όταν στην έκθεση του Μιλάνου η Suzuki Ιταλίας παρουσίασε το πρωτότυπο Katana 3.0 δια χειρός Rodolfo Frascoli, ενός πολύπειρου και ικανού ιταλού σχεδιαστή που έχει στο βιογραφικό του πολλές δημιουργίες μοντέλων μεγάλων εταιρειών, όπως των Triumph (Tiger, Speed Triple), Moto Guzzi (Stelvio, Breva, Griso), Moto Morini (όλα τα σύγχρονα μοντέλα), Vespa (Granturismo) κλπ. H επίσημη θέση της Suzuki Ιαπωνίας ήταν να κάνει τον “γερμανό”, κοινώς να δηλώσει ότι ουδεμία σχέση δεν είχε με το όλο τόλμημα. Φαίνεται όμως ότι το ενδιαφέρον του κοινού αποδείχθηκε ιδιαίτερα ελπιδοφόρο, οπότε και αποφάσισε να το βγάλει στην παραγωγή το 2019, κάνοντας βέβαια κάποιες μικροαλλαγές σε σχέση με το concept 3.0.



