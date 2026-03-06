Έχρισε φαβορί για το Grand Prix Αυστραλίας ο Σαρλ Λεκλέρ έπειτα από τις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής και δεν είναι η Ferrari.

Η σεζόν της Formula 1 για το 2026 ξεκίνησε με τις ελεύθερες δοκιμές στο Grand Prix Αυστραλίας να μας βάζουν για τα καλά σε κλίμα αγώνα για πρώτη φορά εφέτος. Οι 11 ομάδες βγήκαν στην πίστα και η προετοιμασία τους ήταν κρίσιμη ενόψει της συνέχειας του τριημέρου.

Για πρώτη φορά επίσης κάποιες ομάδες που έκρυβαν την πραγματική ταχύτητα των μονοθεσίων τους στις χειμερινές δοκιμές έδειξαν τη δυναμική τους.

Ο Λεκλέρ ξεχώρισε τη Mercedes

Μπορεί στο FP1 να έθεσε τον ταχύτερο χρόνο, όμως ο Σαρλ Λεκλέρ υποχώρησε στην 5η θέση στη δεύτερη περίοδο δοκιμών στο Άλμπερτ Παρκ. Παρότι οι απόλυτοι χρόνοι δεν ορίζουν την κατάταξη της Κυριακής, ο Μονεγάσκος της Ferrari παραδέχθηκε πως η ομάδα του δεν είναι στην κορυφή της κατάταξης.

«Νομίζω ότι η Mercedes αρχίζει σιγά-σιγά να δείχνει λίγο περισσότερο από την ταχύτητα που έχει, και στο FP2 αρχίζουμε να βλέπουμε πού υστερούμε σε σχέση με αυτούς. Είναι ξεκάθαρα πολύ δυνατοί, ειδικά όσον αφορά τον ρυθμό αγώνα. Δεν ξέρω πόσο περιθώριο έχουν ακόμη στον ρυθμό κατατακτήριων, αλλά στον ρυθμό αγώνα φαίνονται πολύ δυνατοί σε σχέση με εμάς».

Άγνωστη η συνέχεια του τριημέρου

Πέρα από τη Mercedes, o Λεκλέρ αναφέρθηκε και στο ρυθμό της McLaren, τονίζοντας πως όλοι είναι ακόμα στο σκοτάδι.

«Στον ρυθμό αγώνα η Mercedes ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακή. Όσον αφορά τον ρυθμό κατατακτήριων είναι δύσκολο να ξέρουμε πόσο ακόμη υπάρχει. Ο Πιάστρι έκανε έναν πολύ εντυπωσιακό γύρο, αλλά δεν ξέρω επίσης τι κάνουν οι ομάδες μεταξύ των δύο μονοθεσίων, γιατί ίσως δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα. Ο Λάντο ήταν αρκετά πιο πίσω, οπότε μπορεί να δοκίμαζαν κάτι διαφορετικό. Είναι ο πρώτος αγώνας με ένα εντελώς νέο μονοθέσιο, οπότε υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Αλλά στον ρυθμό αγώνα έχεις συνήθως μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πραγματική απόδοση των ομάδων. Υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει. Όπως λέω πάντα, η Μελβούρνη και η Σαγκάη είναι ίσως οι δύο πιο δύσκολες πίστες για μένα μέσα στη σεζόν. Πάντα δυσκολεύομαι λίγο εδώ, οπότε είναι μια πρόκληση. Αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι δικαιολογία».

Δείτε την προεπισκόπηση της νέας σεζόν της Formula 1 από την ομάδα του gmotion με ένα κλικ στο παρακάτω βίντεο