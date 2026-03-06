Παρά τις εναλλακτικές, η Formula 1 δεν εμφανίζεται πρόθυμη να αντικαταστήσει τους αγώνες στη Μέση Ανατολή τον Απρίλιο εάν τελικά δεν διεξαχθούν.

Η επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη Formula 1. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ έχει προγραμματίσει δύο αγώνες σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία, οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι για τις 12 και 19 Απριλίου.

Η διεξαγωγή τους παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό, με «ψιθύρους» από το paddock να κάνουν λόγο για το πότε και όχι αν θα ανακοινωθεί η ακύρωση των Grand Prix. Για την ώρα επίσημη ανακοίνωση από την FOM και την F1 δεν υπάρχει. Ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί με γνώμονα την «ασφάλεια και την ευημερία» όλων των εμπλεκομένων.

Δύσκολα θα αλλάξουν οι ημερομηνίες

Σε αντίθεση με άλλες διοργανώσεις, όπως ο αγώνας του WEC στο Κατάρ που αναβλήθηκε πρόσφατα, η περίπτωση της Formula 1 είναι πιο περίπλοκη. Το πρόγραμμα της σεζόν είναι ήδη γεμάτο μέχρι τον Δεκέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο χρονικό περιθώριο για να μετακινηθούν οι δύο αγώνες σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Αν δεν διεξαχθούν στις αρχικές τους ημερομηνίες, τότε ουσιαστικά θα ακυρωθούν για το 2026.

Για τον λόγο αυτό η Formula 1 δεν βιάζεται να πάρει απόφαση, καθώς παραμένει πιθανό να υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης πριν από τους αγώνες του Απριλίου.

Υπάρχει προθεσμία

Ο εξοπλισμός των ομάδων θα πρέπει να ταξιδέψει προς το Μπαχρέιν αμέσως μετά το Grand Prix Ιαπωνίας, το οποίο διεξάγεται σε τρεις εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι η Formula 1 θα πρέπει να αποφασίσει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες αν οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν ή όχι.

Με την ασφάλεια όλων να είναι πάνω απ’ όλα, οι ομάδες πρέπει να ξέρουν σύντομα αν θα στείλουν εξοπλισμό και προσωπικό στη Μ. Ανατολή.

Το κενό στο πρόγραμμα και οι εναλλακτικές

Εάν τελικά ακυρωθούν τα Grand Prix σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία, θα δημιουργηθεί κενό μεγαλύτερο από έναν μήνα στο πρόγραμμα. Το GP Ιαπωνίας είναι προγραμματισμένο για τις 29 Μαρτίου και το GP Μαϊάμι είναι στις 3 Μαΐου.

Οι εναλλακτικές που συζητήθηκαν ήταν να γίνουν αγώνες σε Ίμολα, Τουρκία ή Πορτογαλία. Επιπλέον στο τραπέζι έπεσε το σενάριο να γίνει δεύτερος αγώνας στην Ιαπωνία στις αρχές Απριλίου. Ωστόσο η Formula 1 δεν φαίνεται πρόθυμη να βρει γρήγορα πίστες να καλύψουν το κενό.

Εάν το πρόγραμμα μειωθεί από τους 24 στους 22 αγώνες, τότε θα υπάρξουν επιπτώσεις στα έσοδα της Formula 1 και το χρηματικό έπαθλο των ομάδων. Βέβαια αυτό δεν θα έχει καταστροφικές συνέπειες στο σπορ. Ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, είπε:

«Όλα εξαρτώνται από το τι θα συμβεί: αν οι αγώνες αντικατασταθούν, αν μεταφερθούν ή τι θα γίνει οικονομικά. Αλλά με όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, δεν μας ενοχλεί αν υπάρξει μια μικρή οικονομική επίπτωση».

Στο περιθώριο του GP Αυστραλίας, ο CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, θα συναντηθεί με τους επικεφαλής των ομάδων ώστε να συζητήσουν το ζήτημα των αγώνων στη Μέση Ανατολή.

