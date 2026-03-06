Έπειτα από μία απογοητευτική Παρασκευή στο Άλμπερτ Παρκ ο Φερνάντο Αλόνσο στάθηκε στο επίπεδο ετοιμότητας της Honda.

Η κρίση της Aston Martin στην αρχή της νέας εποχής της Formula 1 συνεχίστηκε την πρώτη μέρα δράσης στο Grand Prix Αυστραλίας. Έπειτα από τρεις αναγνωριστικούς γύρους του Λανς Στρολ στο FP1, οι οδηγοί της βρετανικής ομάδας έκαναν 17 (Φερνάντο Αλόνσο) και 13 (Στρολ) στο FP2.

Παρότι κατάφεραν να καλύψουν κάποια αγωνιστικά χιλιόμετρα, ο ταχύτερος γύρος του Ισπανού ήταν 5 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον ταχύτερο του Όσκαρ Πιάστρι της McLaren.

Μεγάλες ελλείψεις στην πρεμιέρα

Η ομάδα του Σίλβερστον ξεκίνησε το 2026 ως η εργοστασιακή ομάδα της Honda, ωστόσο τα προβλήματα αξιοπιστίας φαίνεται πως θα τη συνοδεύουν στο πρώτο μέρος της σεζόν. Μάλιστα, ο επικεφαλής της, Άντριαν Νιούι, είπε πως η υγεία των οδηγών κινδυνεύει λόγω έντονων κραδασμών που δημιουργούνται στο μονοθέσιο.

Επιπλέον, έγινε γνωστό πως η Honda έχει περιορισμένο αριθμό ανταλλακτικών για την πρεμιέρα στην Αυστραλία. Μάλιστα, η ιαπωνική εταιρεία έχει μόλις δύο διαθέσιμες μπαταρίες και αν υπάρξει πρόβλημα με κάποια από αυτές, τότε ένας εκ των δύο οδηγών δεν θα πάρει εκκίνηση την Κυριακή στο Grand Prix.

Για την κατάσταση αυτή ο Φερνάντο Αλόνσο εμφανίστηκε ιδιαίτερα απογοητευμένος σε δηλώσεις του στο Sky Sports: «Προφανώς αισθάνομαι απογοητευμένος που δεν υπάρχει απόθεμα στις μπαταρίες, ειδικά από τη στιγμή που η Honda προμηθεύει μόνο μία ομάδα. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Είναι περισσότερο πρόβλημα για τη Honda. Ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Όπως είπα και χθες, έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας, αλλά όλη η ομάδα την αποδέχεται και προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να βγούμε από αυτή την κατάσταση».

Ελάχιστα μαθήματα

Έχοντας χάσει την πρώτη περίοδο δοκιμών, ο Αλόνσο παραδέχθηκε πως η Aston Martin άντλησε ελάχιστα δεδομένα την Παρασκευή στο Άλμπερτ Παρκ.

«Δεν μάθαμε πολλά, για να είμαι ειλικρινής. Δυστυχώς το πρόβλημα της Honda στο FP1 και κάποια ζητήματα επίσης στο FP2 περιόρισαν αρκετά τον αριθμό των γύρων μας σήμερα. Και αυτό δεν ήταν ιδανικό, γιατί πρέπει να ανακτήσουμε χρόνο για να κατανοήσουμε το μονοθέσιο και το παράθυρο λειτουργίας του. Φέραμε ένα εντελώς νέο πακέτο σε αυτόν τον αγώνα και πρέπει να καταλάβουμε πώς να το ρυθμίσουμε. Δεν κάναμε πολλούς γύρους σήμερα, οπότε ελπίζουμε σε μια πιο καθαρή τρίτη περίοδο δοκιμών αύριο».

