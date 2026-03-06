O Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Άλμπερτ Παρκ με έναν εντυπωσιακό χρόνο.

H δράση στο Grand Prix Αυστραλίας στην πίστα του Άλμπερτ Παρκ συνεχίστηκε με το FP2. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους και να τα πιέσουν στο όριο.

Στο πρώτο FP2 της σεζόν είχαμε τη δυνατότητα να δούμε τους οδηγούς να κάνουν προσομοιώσεις κατατακτήριων και αγώνα.

Οι κινητήρες Mercedes πήραν μπρος

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 του GP Αυστραλίας ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. O Αυστραλός μπροστά στους συμπατριώτες του έγραψε το 1:19,729, επίδοση πολύ ταχύτερη από αυτή του Σαρλ Λεκλέρ στο FP1.

O χρόνος του ήταν αρκετός ώστε να αφήσει στη 2η θέση τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG για 0,214 δλ. Τρίτος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ με τη δεύτερη W17, λίγο πίσω από τον teammate του. Από τους χρόνους είναι εμφανές πως τα μονοθέσια με κινητήρα Mercedes σταμάτησαν το sandbagging και έδειξαν τα πρώτα δείγματα της πραγματικής τους ταχύτητας.

Not the way Russell or Lindblad wanted to start FP2! 🫣



Here's the moment between the pair in the pit lane 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/5cgKP41xYb — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Το ερωτηματικό της Ferrari

Στην 4η θέση ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari, με τον χρόνο του να είναι 0,321 δλ μακριά από την κορυφή. Ωστόσο η ταχύτερη επίδοσή του ήρθε στην τέταρτη προσπάθεια με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Αυτό δείχνει πως η SF-26 μπορεί να κινηθεί ταχύτερα. Ο Σαρλ Λεκλέρ από 1ος, υποχώρησε στην 5η θέση στη δεύτερη περίοδο δοκιμών έχοντας έξοδο μάλιστα στις στροφές 1 και 3.

Στην 6η θέση ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός έχασε μέρος του FP2 λόγω μηχανικού προβλήματος, ενώ λάθος του κατά τη διάρκεια προσομοίωσης αγώνα πλήγωσε την RB22 του. Η διαφορά του από την κορυφή ήταν στα 0,6 δλ.

Κακή ημέρα για τον παγκόσμιο πρωταθλητή

Τα προβλήματα συνεχίστηκαν για τον Λάντο Νόρις, ο οποίος ήταν μόλις 7ος στην κατάταξη. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής είχε προβλήματα και στο FP2 που δεν του επέτρεψαν να ακολουθήσει το πρόγραμμα που θα ήθελε.

Στην 8η θέση ήταν ο Άρβιντ Λίντμπλαντ με μία ακόμη εντυπωσιακή επίδοση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Ίσακ Χατζάρ με Red Bull και Έστεμπαν Οκόν με Haas.

🟡 VIRTUAL SAFETY CAR 🟡



Sergio Perez has pulled to the side of the track in his Cadillac 😢#F1 #AusGP pic.twitter.com/yakgRCzK81 — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται τα ξημερώματα Σαββάτου στις 03:30 ώρα Ελλάδος με την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες για τις 07:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 06:40 στο LIVE gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα FP2

Δείτε την προεπισκόπηση της νέας σεζόν της Formula 1 από την ομάδα του gmotion με ένα κλικ στο παρακάτω βίντεο