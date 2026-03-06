Σαν Σήμερα: Η επέλαση των Γάλλων στην F1 (vid)

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Στο σημερινό μας ταξίδι στο παρελθόν και σε τρεις αγώνες της Formula 1 με ιδιαίτερη σημασία. Θα μάθουμε για δύο Grand Prix στη Νότια Αφρική και για την αρχή της κυριαρχίας της Renault στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 6/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού

Σαν σήμερα το 1971, ο Μάριο Αντρέτι κατέκτησε την πρώτη του νίκη στην F1, επικρατώντας στο Grand Prix Νότιας Αφρικής με τη Scuderia Ferrari. Πίσω του βρέθηκε η Tyrrell του Τζάκι Στριούαρτ με διαφορά 21 δευτερόλεπτα, καταγράφοντας παράλληλα και τον ταχύτερο γύρο. Στην τρίτη θέση του βάθρου τερμάτισε ο ομόσταβλός του, Κλέι Ρεγκατσόνι. Ο Αντρέτι χρειάστηκε να περιμένει έως το 1976 για να ξανακερδίσει Grand Prix, όταν οδηγούσε για τη Lotus.

Σαν σήμερα το 1976, πραγματοποιήθηκε το GP Νότιας Αφρικής στο Κιαλάμι, με τον Νίκι Λάουντα να κατακτά τη νίκη. Ο Αυστριακός ξεπέρασε τον μεγάλο του αντίπαλο Τζέιμς Χαντ στην εκκίνηση και κρατήθηκε μπροστά του μέχρι τον τερματισμό. Τελικά επικράτησε για μόλις 1,3 δευτερόλεπτα, με το βάθρο να συμπληρώνεται από τον ομόσταβλο του Βρετανού στη McLaren, Γιόχαν Μας.

Σαν σήμερα το 2005 φιλοξενήθηκε το Grand Prix Αυστραλίας στο Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης. Λόγω της βροχής στις κατατακτήριες δοκιμές, το grid ανακατεύτηκε αρκετά σε όλες τις θέσεις. Επίσης, η F1 είχε εισέλθει σε μια νέα σεζόν, στην οποία απαγορεύονταν πλέον οι αλλαγές ελαστικών. Ο Τζανκάρλο Φιζικέλα κυριάρχησε από την αρχή έως το τέλος και πήρε τη νίκη, στην πρώτη του εμφάνιση με τη Renault.

Πλαισιώθηκε στο βάθρο από τους Ρούμπενς Μπαρικέλο και Φερνάντο Αλόνσο, οι οποίοι εκκίνησαν εκτός δεκάδας και έπρεπε να αναρριχηθούν. Ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ έκανε την έκπληξη και τερμάτισε 4ος, στην παρθενική εμφάνιση της Red Bull Racing στο πρωτάθλημα. Ο αγώνας ήταν εφιαλτικός για τον πρωταθλητή Μίκαελ Σουμάχερ, με τον Γερμανό να οδηγείται τελικά στην εγκατάλειψη ύστερα από ένα ατύχημα με τον Νικ Χάιντφελντ.

Φωτογραφίες: CrystalRacing/X