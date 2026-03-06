H Formula 1 παρουσίασε το νέο intro, το οποίο θα μας βάζει στο κλίμα των Grand Prix στη φετινή αγωνιστική χρονιά.

Ανανεωμένη εκδοχή με φρέσκια αισθητική και ενημερωμένη σύνθεση οδηγών συντελούν το νέο intro της Formula 1,το οποίο θα δούμε αυτό το τριήμερο στο Grand Prix Αυστραλίας. Η εισαγωγή αυτή είναι από τα ποιο αναγνωρίσιμα στοιχεία στις τηλεοπτικές μεταδόσεις των Grand Prix τα τελευταία χρόνια.

Ιδιαίτερα από τη στιγμή που η Formula 1 απέκτησε τον δικό της «ύμνο», το intro που σηματοδοτεί την έναρξη του 5λεπτου πριν το γύρο σχηματισμό είναι κάτι που ανυπομονεί κάθε τηλεθεατής.

Τι άλλαξε στο 2026

Το νέο intro για το 2026 περιλαμβάνει όλους τους οδηγούς του grid της νέας εποχής της Formula 1, με ορισμένες σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το 2025. Μεταξύ αυτών είναι η επιστροφή των Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρεζ στο grid για λογαριασμό της Cadillac, καθώς επίσης και η παρουσία του μοναδικού rookie Άρβιντ Λίντμπλαντ.

Όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, η σειρά εμφάνισης των οδηγών κορυφώνεται με τον παγκόσμιο πρωταθλητή, με τον Λάντο Νόρρις να εμφανίζεται τελευταίος στο βίντεο.

Δείτε το intro της νέας εποχής της F1

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε το νέο intro της Formula 1 για το 2026.

Δείτε την προεπισκόπηση της νέας σεζόν της Formula 1 από την ομάδα του gmotion με ένα κλικ στο παρακάτω βίντεο