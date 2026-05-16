Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση τις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ, έναν αγώνα στον οποίο συμμετέχει ο πολυπρωταθλητής της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν.

Λίγη ώρα απέμενε για την εκκίνηση των 24 Ωρών Νίρμπουργκρινγκ. Ο θρυλικός αγώνας για το 2026 αναμένεται με αγωνία, μιας και πρόκειται μία από τις δυσκολότερες προκλήσεις στον κόσμο των αγώνων ταχύτητας.

Οι κερκίδες αναμένονται κατάμεστες, ενώ κάθε σημείο του Νορντσλάιφε θα είναι γεμάτο από κόσμο, με τα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί. Ένας παράγοντας που έπαιξε ρόλο σε αυτό είναι η συμμετοχή του πολυπρωταθλητή της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στον 24ωρο αγώνα αντοχής της «Πράσινης Κόλασης», οδηγώντας τη #3 Mercedes-AMG GT3 EVO της Team Verstappen Racing μαζί με τους Λούκας Άουερ, Ζουλ Γκουνιόν και Ντάνι Ζουκαντέγια. Το πλήρωμα θα ξεκινήσει τον αγώνα από την 4η θέση της εκκίνησης.

Πέρα από τον Ολλανδό, ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή του Ελληνοελβετού οδηγού Άλεξ Φοντάνα, ο οποίος θα αγωνιστεί με τη #4 Porsche 911 GT3, στην ίδια κατηγορία που θα τρέξει και ο Φερστάπεν.

Μία σκληρή μονομαχία

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τη λίστα συμμετοχών, στις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ 2026 θα εκκινήσουν συνολικά 161 αγωνιστικά αυτοκίνητα, η μεγαλύτερη συμμετοχή από το 2014. Το grid θα χωρίζεται σε περισσότερες από 20 διαφορετικές κατηγορίες, από GT3 και GT4 μέχρι TCR, Cup κατηγορίες Porsche και BMW, ειδικά tuned Nürburgring projects και μικρότερες κατηγορίες παραγωγής.

Ο Φερστάπεν θα αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία SP9/GT3, δηλαδή την κατηγορία που διεκδικεί τη συνολική νίκη του αγώνα. Στην κατηγορία αυτή θα πάρουν μέρος 41 αυτοκίνητα από εννέα διαφορετικούς κατασκευαστές: Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG και Porsche.

Δείτε ζωντανά τις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ

Η εκκίνηση για τον 24ωρο αγώνα θα δοθεί στις 16:00 ώρα Ελλάδος, ενώ στις 15:40 θα ξεκινήσει ο γύρος σχηματισμού. Μπορείτε να δείτε όλο τον αγώνα σε ζωντανή μετάδοση στο παρακάτω βίντεο.

Για όσους θέλουν να ακολουθούν κάθε στιγμή από τη #3 Mercedes την οποία θα οδηγεί ο Φερστάπεν στον αγώνα, μπορούν να δουν το παρακάτω onboard βίντεο.