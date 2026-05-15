To ρεκόρ που έθεσε πριν από 20 χρόνια ο Μίκαελ Σουμάχερ στη Scuderia Ferrari κινδυνεύει να καταρριφθεί από τον Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Σαρλ Λεκλέρ πλησιάζει ένα από τα πιο ιστορικά ρεκόρ στην ιστορία της Ferrari. Ο Μονεγάσκος βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να ξεπεράσει τον Μίκαελ Σουμάχερ σε συμμετοχές με τη Scuderia, ένα επίτευγμα που μέχρι πριν λίγα χρόνια φαινόταν σχεδόν αδιανόητο.

Ο Σουμάχερ αγωνίστηκε με τη Ferrari από το 1996 έως το 2006 και κατέγραψε συνολικά 180 εκκινήσεις με την ιταλική ομάδα, κατακτώντας έξι παγκόσμιους τίτλους και δημιουργώντας τη σημαντικότερη περίοδο κυριαρχίας στην ιστορία της Scuderia.

Σήμερα, ο Λεκλέρ έχει ήδη φτάσει τις 154 συμμετοχές με τη Ferrari και απέχει μόλις 26 αγώνες από το ιστορικό ρεκόρ του Γερμανού. Με δεδομένο ότι ο Μονεγάσκος δεσμεύεται με πολυετές συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο Μαρανέλο τουλάχιστον μέχρι το 2028. Όμως δεν είναι αυτός ο λόγος που θέλουν να τον θυμούνται.

Η επιθυμία του Λεκλέρ

Παρά τη σημασία του συγκεκριμένου επιτεύγματος, ο Λεκλέρ παραδέχθηκε πως αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο στατιστικό με ανάμεικτα συναισθήματα.

«Είναι περίεργο. Ακόμη νιώθω πολύ νέος και θυμάμαι την πρώτη μου χρονιά στη Ferrari σαν να ήταν χθες. Είναι όμως κάτι ξεχωριστό», δήλωσε ο οδηγός της Ferrari.

Βέβαια ξεκαθάρισε πως υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο θέλει να μείνει στην ιστορία: «Δεν θα ήθελα να με θυμούνται ως τον πιο έμπειρο οδηγό της Ferrari. Θα ήθελα να με θυμούνται ως παγκόσμιο πρωταθλητή με τη Ferrari. Και αυτό είναι κάτι που ακόμη δεν έχω πετύχει».

Η πρόκληση που έχει μπροστά του

Οι δηλώσεις του Μονεγάσκου αποτυπώνουν ξεκάθαρα την πίεση αλλά και τη φιλοδοξία που συνοδεύει εδώ και χρόνια τη σχέση του Λεκλέρ με τη Scuderia. Ο Λεκλέρ είναι πλέον ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της σύγχρονης Ferrari, όχι μόνο ως οδηγός αλλά και ως βασικό κομμάτι της εξέλιξης της ομάδας του Μαρανέλο.

Ο επικεφαλής της Scuderia, Φρεντ Βασέρ, στάθηκε ιδιαίτερα στη συνολική συμβολή του Μονεγάσκου μέσα στην ομάδα, μιας και οι αριθμοί δεν του αρέσουν.

«Ο Σαρλ βρίσκεται στη Ferrari εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήταν πρώτα στην Ακαδημία, μετά πήγε στη Sauber και επέστρεψε ξανά στη Ferrari. Είναι κομμάτι της απόδοσης της ομάδας όχι μόνο ως οδηγός, αλλά και στην εξέλιξη, στη συνοχή και στο πνεύμα της ομάδας. Δεν είμαι μεγάλος οπαδός των αριθμών και δεν γνωρίζω πότε θα γίνει πρώτος ή δεύτερος σε συμμετοχές. Εμείς είμαστε πολύ περισσότερο συγκεντρωμένοι στην απόδοση και στα άμεσα αποτελέσματα».

