Δείτε την προεπισκόπηση της νέας αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν την πρεμιέρα της Αυστραλίας.

Λίγα 24ωρα απέμειναν για την έναρξη της νέας σεζόν της Formula 1. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα έχει ως αφετηρία το Grand Prix Αυστραλίας στη Μελβούρνη, έναν αγαπημένο προορισμό ομάδων και οδηγών.

Το 2026 φέρνει τεράστιες αλλαγές σε τεχνικούς κανονισμούς, καθώς τόσο τα μονοθέσια όσο και οι μονάδες ισχύος αλλάζουν σημαντικά. Ως αποτέλεσμα, η χειμερινή περίοδος ήταν αρκετά μεγαλύτερη από συνήθως, με τις ομάδες να κάνουν συνολικά 9 ημέρες δοκιμών σε Βαρκελώνη και Μπαχρέιν.

Μία συναρπαστική σεζόν

Η αλλαγή των κανονισμών οδηγεί τη Formula 1 σε ένα νέο ξεκίνημα. Ότι συνέβαινε μέχρι και το 2025 παύει να ισχύει, με ομάδες και οδηγούς να ρίχνονται στη μάχη των 24 Grand Prix με ένα μόνο στόχο: τη νίκη.

Από το 2026 στη Formula 1 παίρνουν μέρος 11 ομάδες, με την Audi (τη γνωρίζαμε μέχρι πέρυσι ως Sauber) να κάνει ντεμπούτο, ενώ η νέα προσθήκη στο grid είναι η αμερικανική Cadillac με τους Σέρχιο Πέρεζ και Βάλτερι Μπότας για οδηγούς.

Στην καθιερωμένη προεπισκόπηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1, sponsored by Ford, oι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το πώς περιμένουμε να εμφανιστούν οι μονομάχοι της F1 στη σεζόν του 2026 με τα μονοθέσια νέας γενιάς, έπειτα από ένα χειμώνα σκληρής προετοιμασίας. Δείτε την με ένα κλικ στο παρακάτω βίντεο.