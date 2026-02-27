Μετά τις χειμερινές δοκιμές της Formula 1 η Honda έκανε την έρευνά της και διαπίστωσε τα βασικά προβλήματα που την ταλαιπώρησαν ιδιαίτερα στο Μπαχρέιν.

Η νέα εποχή της Formula 1 δεν ξεκίνησε με τον ιδανικό τρόπο για τη Honda. H ιαπωνική μάρκα συνεργάζεται με την Aston Martin παρέχοντάς της κινητήρες, ωστόσο στις χειμερινές δοκιμές τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα τα περίμεναν.

Το ένα πρόβλημα αξιοπιστίας διαδέχθηκε το άλλο, με την Aston Martin να περιορίζεται σε μόλις 6 αναγνωριστικούς γύρους την τελευταία ημέρα στο Μπαχρέιν. Με την έναρξη της σεζόν να πλησιάζει, τα χρονικά περιθώρια για τη Honda στενεύουν ώστε να βρει λύσεις με τον κινητήρα της.

It’s been a challenging few weeks, and our focus now turns to the work we have ahead of us across the AMRTC and Sakura before the season begins. pic.twitter.com/2gv2VlhCni — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 20, 2026

Τα πρώτα σημαντικά ευρήματα

Τις τελευταίες ημέρες η Honda πραγματοποίησε έρευνες στο εργοστάσιο της Σακούρα στην Ιαπωνία σχετικά με τα προβλήματα του κινητήρα. Ο επικεφαλής του αγωνιστικού προγράμματος τεσσάρων τροχών της HRC, Ίκουο Τακεΐσι, αποκάλυψε λεπτομερώς τι συνέβη στις χειμερινές δοκιμές:

«Οι ανώμαλες δονήσεις που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των δοκιμών προκάλεσαν ζημιά στο σύστημα μπαταρίας και αυτός ήταν ο βασικός λόγος της διακοπής. Σταματήσαμε το μονοθέσιο επειδή θεωρήσαμε ότι δεν έπρεπε να συνεχίσει να λειτουργεί σε αυτή την κατάσταση. Δεν ήταν ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος ατυχήματος, αλλά το θεωρήσαμε επικίνδυνο».

Παράλληλα εξήγησε πως η Honda εργάζεται ταυτόχρονα σε πολλαπλά μέτωπα: «Η πλευρά της μονάδας ισχύος διερευνά φυσικά την αιτία και αναπτύσσει αντίμετρα, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζονται λύσεις και στο σασί. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή τη μπαταρία της Σακούρα σε πάγκο δοκιμών με το σασί του μονοθεσίου τοποθετημένο, εφαρμόζοντας πολλαπλά μέτρα αντιμετώπισης και αναλύοντας τις δονήσεις».

Η πηγή του προβλήματος δεν έχει βρεθεί

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Honda είναι ότι δεν υπάρχει μία μοναδική αιτία.

«Οι δονήσεις προκάλεσαν ζημιά στη μπαταρία, επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι το πρόβλημα βρίσκεται στην ίδια τη μπαταρία. Θα μπορούσε να το φανταστεί κανείς σαν το battery pack να ταλαντώνεται μέσα στο μονοθέσιο. Ουσιαστικά, η περιοχή όπου είναι στερεωμένη η μπαταρία δονείται», εξήγησε ο Τακεΐσι.

Η πολυπλοκότητα της κατάστασης ανησυχεί τη Honda, η οποία αφήνει ανοικτό το σενάριο να ευθύνεται ο σχεδιασμός του μονοθεσίου για ορισμένα προβλήματά της: «Αν η αιτία εντοπιζόταν ξεκάθαρα στο κιβώτιο ή στον κινητήρα, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί. Υποψιάζομαι όμως ότι πολλαπλά εξαρτήματα αλληλεπιδρούν και δημιουργούν τη δόνηση. Επομένως δεν είναι βέβαιο ότι η διόρθωση ενός μόνο στοιχείου θα λύσει το πρόβλημα και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα χρειαστεί χρόνος. Από πλευράς αποφασιστικότητας, είμαι απολύτως προσηλωμένος στο να το διορθώσουμε γρήγορα».

Στόχος της Honda είναι να μπορέσει να διορθώσει ορισμένα προβλήματα όπως οι δονήσεις μέχρι τον τρίτο αγώνα της σεζόν που θα γίνει στην Ιαπωνία.

Απογοήτευση και στα υψηλόβαθμα στελέχη

Ο πρόεδρος της HRC, Κότζι Γουατανάμπε, ήταν εξίσου ειλικρινής: «Οι πρόσφατες δοκιμές στη Βαρκελώνη και στο Μπαχρέιν ήταν, ειλικρινά, εξαιρετικά δύσκολες για εμάς. Δεν καταφέραμε να επιτύχουμε τα επίπεδα απόδοσης που περιμέναμε και εμφανίστηκε ένας σύνθετος συνδυασμός προβλημάτων. Ωστόσο, αυτές οι δοκιμές ήταν επίσης κρίσιμες γιατί μας επέτρεψαν να οπτικοποιήσουμε τις προκλήσεις».

Τόνισε επίσης την ενότητα Honda και Aston Martin: «Μπορεί να υπάρχουν ζητήματα και από τις δύο πλευρές, αλλά στοχεύουμε σε μια μακροχρόνια συνεργασία και πιστεύω ότι είμαστε ενωμένοι στην επιθυμία να λύσουμε την κατάσταση ως μία ομάδα».