Με μια vintage Ferrari, τον σκύλο του Λίο με σμόκιν και την Αλεξάνδρα στο πλευρό του, ο «Πρίγκιπας» της Ferrari άνοιξε το ομορφότερο κεφάλαιο της ζωής του.

Αυτό που χθες φαινόταν ως μια σειρά από στοιχεία και φήμες, σήμερα είναι πλέον επίσημο γεγονός. Ο Σαρλ Λεκλέρ δεν είναι πια ο πιο περιζήτητος εργένης του Paddock, καθώς το περασμένο Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του, Αλεξάνδρα Σεντ-Μιλέ.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο στο Μονακό, με το ζευγάρι να επιλέγει τη μαγευτική Villa La Vigie για να ανταλλάξει όρκους αιώνιας πίστης. Παρά την προσπάθεια να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι, η λάμψη της Ferrari και η παρουσία εκλεκτών καλεσμένων έκαναν την είδηση να ταξιδέψει αστραπιαία, λίγα μόλις εικοσιτετράωρα πριν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην Αυστραλία.

Μια Ferrari από το 1957 και ένας... τετράποδος κουμπάρος

Όπως θα άρμοζε σε έναν οδηγό της Scuderia, το «αυτοκίνητο του γάμου» δεν θα μπορούσε να είναι κάτι λιγότερο από θρυλικό. Ο Σαρλ και η Αλεξάνδρα αποχώρησαν από την τελετή μέσα σε μια σπάνια Ferrari 250 Testa Rossa του 1957. Ο Λεκλέρ στο τιμόνι και η σύζυγός του πλέον στο πλευρό του, διέσχισαν τους δρόμους του Πριγκιπάτου, θυμίζοντας σκηνή από ταινία μιας άλλης, πιο ρομαντικής εποχής της αυτοκίνησης.

Ωστόσο, την παράσταση δεν έκλεψε μόνο το ιταλικό αριστούργημα, αλλά και ο Λίο. Ο αγαπημένος σκύλος του ζευγαριού, που έχει γίνει παγκόσμιο viral, είχε τον δικό του πρωταγωνιστικό ρόλο. Φορώντας ένα ειδικά σχεδιασμένο μικροσκοπικό σμόκιν, ο Λίο συνόδευσε το ζευγάρι στην τελετή, αποτελώντας την πιο ευχάριστη και «ζεστή» λεπτομέρεια του γάμου.

Alexandra Leclerc και το «ραντεβού» για το 2027

Η επιβεβαίωση ήρθε και ψηφιακά, με την Αλεξάνδρα να αλλάζει το όνομά της στα κοινωνικά δίκτυα σε Alexandra Leclerc, επισημοποιώντας τη νέα της ταυτότητα. Ο ίδιος ο οδηγός της Ferrari, σε μια σύντομη ανάρτηση, ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τις ευχές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτός ήταν μόνο ο πολιτικός γάμος του ζευγαριού.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του Μονεγάσκου, το «δεύτερο μέρος» -ο θρησκευτικός γάμος και μια πολύ μεγαλύτερη δεξίωση για όλο τον κόσμο της Formula 1- έχει προγραμματιστεί για το 2027. Προς το παρόν, ο Σαρλ Λεκλέρ στρέφει την προσοχή του στην πίστα, μπαίνοντας στη νέα σεζόν με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία και μια νέα ζωή που μόλις ξεκίνησε.