Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε ο σπουδαίος Τζιμ Κλαρκ (vid)

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1, μέχρι σήμερα κάνουν κόσμο να παραμιλάει. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Στο σημερινό μας ταξίδι στο παρελθόν, θα γνωρίσουμε έναν από τους κορυφαίους οδηγούς που πάτησαν ποτέ στις πίστες. Θα γνωρίσουμε δύο ξεχωριστούς αναβάτες των δύο τροχών, θα μάθουμε για μία πολύ σημαντική νίκη της McLaren και τον πιο περίεργο αγώνα του Κιαλάμι. Επιπλέον γνωρίζουμε τον Γιος Φερστάπεν και μαθαίνουμε για το τι έγινε στο GP Αυστραλίας στη Formula 1 το 2001.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 4/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού

Σαν σήμερα το 1936, γεννήθηκε ένας τεράστιος θρύλος της Formula 1 που ακούει στο όνομα Τζιμ Κλαρκ. Έχοντας εκπροσωπήσει αποκλειστικά τη Lotus σε 72 Grand Prix στο διάστημα 1960-1968, ο Βρετανός κέρδισε 25 αγώνες και κατέκτησε δύο παγκόσμια πρωταθλήματα, το 1963 και 1965. Μάλιστα, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρξε ο πολυνίκης οδηγός της F1, μπροστά από τον τεράστιο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο. Επίσης, το 1965 κυριάρχησε κατά κράτος στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης, παίρνοντας τη νίκη με την επαναστατική Lotus 38.

Δυστυχώς σκοτώθηκε τον Απρίλιο του 1968 σε ηλικία μόλις 32 χρονών, σε έναν αγώνα F2 στο Χόκενχαϊμ. Ο ταπεινός αλλά υπερταλαντούχος Βρετανός κατέχει μέχρι και σήμερα κάποια ρεκόρ που σίγουρα προκαλούν δέος: μετράει 33 pole positions σε 72 αγώνες και έχει τα περισσότερα Grand Chelem (pole, νίκη, ταχύτερος γύρος και πρωτοπορία σε όλους τους γύρους ενός αγώνα) από κάθε άλλον, με συνολικά 8. Για πολλούς, θεωρείται ο κορυφαίος οδηγός στην ιστορία της Formula 1.

Σαν σήμερα το 1951, γεννήθηκε στο Άμτζελ της Δυτικής Γερμανίας ο Ρέινχολντ Ροθ. Ο Γερμανός αποτέλεσε περίπτωση σταθερού αναβάτη στην κατηγορία 250cc (σημερινό MotoGP) κατά τη δεκαετία του ‘80, εκπροσωπώντας κυρίως τη Haus Bergmann-Honda. Οι πιο επιτυχημένες του χρονιές σημειώθηκαν το 1987 και 1989, όταν τερμάτισε δεύτερος στη βαθμολογία πίσω από τους Άντον Μανγκ και Σίτο Πονς αντίστοιχα. Εκείνη την περίοδο κατέκτησε συνολικά τρεις νίκες. Η καριέρα του έλαβε απότομα τέλος τον Ιούνιο του 1990 στην πίστα Γκρίμπνικ της Κροατίας για το GP Γιουγκοσλαβίας. Εξαιτίας μιας ξαφνικής έντονης βροχόπτωσης, οι άνθρωποι της πίστας δεν έβγαλαν εγκαίρως προειδοποιητικές σημαίες για να επιβραδύνουν τους πρώτους της κατάταξης και ο Ροθ συγκρούστηκε πολύ άσχημα με τον άσημο Αυστραλό Ντάρεν Μίλνερ. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρούς τραυματισμούς και σε κωματώδη κατάσταση, ξυπνώντας δύο μήνες μετά το ατύχημα.

Σαν σήμερα το 1970, γεννήθηκε ο άσσος των αγώνων μοτοσικλετών, Άλεξ Κριβιγιέ. Ο Ισπανός υπήρξε μια σταθερή παρουσία στις κορυφαίες επαγγελματικές κατηγορίες από τα τέλη των ‘80s και, ήδη από το 1992, είχε αναρριχηθεί στην κορυφαία κατηγορία των 500cc, εκπροσωπώντας έκτοτε τη Honda. Την ίδια χρονιά, με τη νίκη του στο GP Ολλανδίας, έγινε ο πρώτος Ισπανός που σημείωσε νίκη στα 500cc, ενώ το 1999 επέκτεινε το ρεκόρ κατακτώντας το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Κριβιγιέ αποσύρθηκε επίσημα από την ενεργό δράση στα τέλη του 2001, έχοντας ολοκληρώσει μια άκρως επιτυχημένη καριέρα.

Σαν σήμερα το 1972, ο Ντένι Χιουλμ κατέκτησε μια ξεχωριστή νίκη με την McLaren στο GP Νότιας Αφρικής: την πρώτη για τη βρετανική ομάδα μετά τον θάνατο του αείμνηστου ιδρυτή Μπρους ΜακΛάρεν. Πλαισιώθηκε στο βάθρο από τον Έμερσον Φιτιπάλντι της Lotus και τον ομόσταυλό του, Πίτερ Ρέβσον.

Σαν σήμερα το 1978, η πίστα του Κιαλάμι φιλοξένησε ένα εντυπωσιακό και με πολλές ανακατατάξεις Grand Prix. Ο Μάριο Αντρέτι ηγήθηκε το πρώτο σκέλος αλλά ήρθε αντιμέτωπος με προβλήματα στα ελαστικά και τον κινητήρα του. Στην κορυφή βρέθηκε ο νεαρός Ρικάρντο Πατρέζε, στον ενδέκατο μόλις αγώνα του και δεύτερο για την ομάδα της Arrows, αλλά εγκατάλειψε με σπασμένο κινητήρα στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Την κατάσταση εκμεταλλεύτηκε ο Πατρίκ Ντεπαγιέ, του οποίου ο κινητήρας είχε παρουσιάσει διαρροή λαδιών. Ο Ρόνι Πέτερσον της Lotus τον πλησίασε απειλητικά στον τελευταίο γύρο και τελικά του αρνήθηκε την πρώτη του νίκη στη Formula 1 για μόλις 0,466 δευτερόλεπτα. Μαζί τους στο βάθρο ανέβηκε ο Τζον Ουάτσον της McLaren. Σε ένα ενδιαφέρον παράδοξο του αγώνα, όλοι οι 6 οδηγοί που βαθμολογήθηκαν είχαν εκκινήσει εκτός δεκάδας.

Σαν σήμερα το 2001, έλαβε χώρα το Grand Prix Αυστραλίας στο Άλμπερτ Παρκ. Το άνοιγμα της αυλαίας στη σεζόν είδε τους Μίκα Χάκινεν και Μίκαελ Σουμάχερ να δίνουν παραδοσιακά τη μάχη τους για τη νίκη, με τον Φινλανδό εν τέλει να εγκαταλείπει έπειτα από αστοχία στην πίσω ανάρτηση. Ο Σουμάχερ πλαισιώθηκε στο βάθρο από τον Ντέιβιντ Κούλθαρντ και τον ομόσταυλό του, Ρούμπενς Μπαρικέλο, σε έναν αγώνα όπου ξεχώρισαν δύο μελλοντικοί αστέρες του σπορ. Συγκεκριμένα, ο Κίμι Ράικονεν τερμάτισε 6ος για τον πρώτο του βαθμό έχοντας μόλις λίγους μήνες εμπειρίας σε αγώνες μονοθεσίων, ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο τερμάτισε 12ος με μια αργή και άγνωστη σε εκείνον Minardi. Τα τεκταινόμενα του Grand Prix δυστυχώς επισκιάστηκαν από τον τραγικό θάνατο ενός κριτή της πίστας, ο οποίος χτυπήθηκε από ένα ελαστικό που παρεκτράπηκε εξαιτίας ενός τρομακτικού ατυχήματος ανάμεσα στους Ζακ Βιλνέβ και Ραλφ Σουμάχερ.

Φωτογραφίες: retroracinco/X