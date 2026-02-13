Ο Μαξ Φερστάπεν ασκεί σκληρή κριτική στους κανονισμούς του 2026, χαρακτηρίζοντας τα νέα μονοθέσια «anti-racing» και υπερβολικά εξαρτημένα από τη διαχείριση ενέργειας.

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν δεν μάσησε τα λόγια του για τη νέα γενιά μονοθεσίων της Formula 1. Μετά τις πρώτες ουσιαστικές ημέρες δοκιμών, ο οδηγός της Red Bull Racing χαρακτήρισε τις απαιτήσεις διαχείρισης ενέργειας του 2026.

Οι νέοι κανονισμοί κινητήρων μετατοπίζουν δραστικά την ισορροπία ισχύος, με την απόδοση να προσεγγίζει σχεδόν το 50/50 μεταξύ θερμικού κινητήρα και ηλεκτρικού συστήματος (MGU-K). Αυτό σημαίνει ότι η ανάκτηση και η διαχείριση ενέργειας καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την απόδοση στον γύρο.

H διαχείριση ενέργειας στο επίκεντρο

Η ανάγκη συνεχούς φόρτισης της μπαταρίας έχει οδηγήσει σε έντονο lift-and-coast, επιθετικά κατεβάσματα ταχυτήτων και διαφοροποιημένες στρατηγικές επιλογής σχέσεων, ενώ παρατηρείται και νέο είδος “clipping” στην ευθεία, με περιορισμό της ηλεκτρικής υποβοήθησης και υψηλότερες στροφές κινητήρα.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας δοκιμών στο Μπαχρέιν, ο Φερστάπεν έκανε ιδιαίτερα επικριτικές δηλώσεις για τα νέα μονοθέσια: «Δεν είναι πάντα ωραίο να το λες, αλλά θέλω να είμαι ρεαλιστής ως οδηγός. Το συναίσθημα δεν είναι αυτό της Formula 1. Μοιάζει περισσότερο με Formula E σε στεροειδή Ως καθαρός οδηγός, απολαμβάνω να οδηγώ στο όριο, τέρμα γκάζι. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να οδηγήσεις έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν».

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο των εισροών του οδηγού:

«Πολλά από αυτά που κάνεις ως οδηγός, σε επίπεδο χειρισμών, έχουν τεράστια επίδραση στην ενέργεια. Και για μένα αυτό απλώς δεν είναι Formula 1».

Οι δηλώσεις του Φερστάπεν έγιναν 24 ώρες μετά την κριτική που άσκησε και ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον.

Η οδήγηση σε δεύτερη μοίρα

Η ανάγκη για εκτεταμένο lift-and-coast, τα επιθετικά κατεβάσματα σχέσεων και οι διαφορετικές στρατηγικές ανάκτησης έχουν αλλάξει ριζικά την προσέγγιση κάθε γύρου.

«Τότε ίσως είναι καλύτερα να οδηγείς Formula E, σωστά; Γιατί εκεί όλα αφορούν την ενέργεια, την αποδοτικότητα και τη διαχείριση. Αυτό πρεσβεύουν», σχολίασε.

Σε ερώτηση για το αν απολαμβάνει την οδήγηση, απάντησε ευθέως: «Οδηγικά, δεν είναι τόσο διασκεδαστικό. Αλλά ταυτόχρονα ξέρω τι διακυβεύεται για την ομάδα και για τον δικό μας κινητήρα. Βλέπω τον ενθουσιασμό των ανθρώπων. Φυσικά, όταν κάθομαι στο αυτοκίνητο, θα δίνω πάντα τον απόλυτο καλύτερό μου εαυτό. Το ξέρουν αυτό. Το επίπεδο ενθουσιασμού δεν είναι τόσο υψηλό. Για την οδήγηση».

Το 2025 ο Φερστάπεν είχε δηλώσει πως αν δεν απολαμβάνει τη νέα γενιά μονοθεσίων της Formula 1 θα σκεφτεί σοβαρά να αποσυρθεί. Εφόσον αυτό το συναίσθημα συνεχίσει να υφίσταται, θα είναι αυτή η τελευταία σεζόν του Ολλανδού στη Formula 1;

