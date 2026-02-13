Ο Λιούις Χάμιλτον εκτιμά ότι η διαχείριση ενέργειας στα μονοθέσια του 2026 είναι τόσο σύνθετη που οι φίλαθλοι δύσκολα θα κατανοούν τι οφείλεται σε οδηγό ή λογισμικό.

Η μετάβαση της Formula 1 στους νέους κανονισμούς του 2026 φέρνει στο προσκήνιο ένα από τα πιο σύνθετα τεχνικά ζητήματα της σύγχρονης εποχής: τη διαχείριση ενέργειας. Ο Λιούις Χάμιλτον δεν κρύβει ότι ακόμη και για τους ίδιους τους οδηγούς, η κατανόηση του νέου πλαισίου απαιτεί σημαντική προσαρμογή.

Με τις νέες μονάδες ισχύος να λειτουργούν με σχεδόν ισομερή κατανομή μεταξύ θερμικού κινητήρα και ηλεκτρικής ενέργειας, η διαρκής φόρτιση και εκφόρτιση της μπαταρίας μέσα σε έναν γύρο έχει καταστεί κομβικός παράγοντας απόδοσης. Ωστόσο, το ερώτημα που ανακύπτει αφορά το πώς αυτή η πολυπλοκότητα θα γίνει αντιληπτή από το κοινό.

Το ανησυχητικό μήνυμα του Χάμιλτον

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, μετά την πρώτη μέρα δοκιμών στο Μπαχρέιν μίλησε ανοιχτά για τη δυσκολία αποκωδικοποίησης της νέας πραγματικότητας της Formula 1 με τη διαχείριση της ενέργειας.

«Κανείς από τους φιλάθλους δεν θα το καταλαβαίνει, νομίζω. Είναι τόσο σύνθετο, υπερβολικά σύνθετο. Είχα επτά συναντήσεις μέσα σε μία μέρα και μας τα εξηγούσαν. Νιώθεις ότι χρειάζεσαι πτυχίο για να τα κατανοήσεις όλα», είπε αρχικά.

Ο Χάμιλτον εξήγησε ότι, σε επίπεδο βασικής διαχείρισης, το σύστημα μπορεί να φαίνεται απλό, όμως στην πράξη παρεμβαίνουν αλγόριθμοι που μαθαίνουν από τον τρόπο οδήγησης: «Υπάρχει σύστημα που, μόλις ολοκληρώσεις έναν γύρο, “μαθαίνει” πώς οδηγείς. Αν, για παράδειγμα, μπλοκάρεις τροχό ή βγεις εκτός γραμμής, επειδή διανύεις μεγαλύτερη απόσταση, αυτό επηρεάζει τον αλγόριθμο».

Η ουσία, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι όλοι βρίσκονται στο ίδιο στάδιο προσαρμογής: «Προσπαθούμε απλώς να το κατανοήσουμε και να το ελέγξουμε. Όλοι είμαστε στο ίδιο καράβι».

Χαμηλές σχέσεις και μειωμένη κάθετη δύναμη

Ο Χάμιλτον περιέγραψε και τις τεχνικές προσαρμογές που απαιτούνται: «Οι πολύ χαμηλές σχέσεις στο κιβώτιο που χρησιμοποιούμε οφείλονται στο ότι δεν μπορούμε να ανακτήσουμε αρκετή ενέργεια στην είσοδο των στροφών. Γι’ αυτό ανεβάζουμε πολύ τις στροφές του κινητήρα. Σε ορισμένα σημεία κατεβαίνουμε μέχρι δεύτερη ή και πρώτη σχέση για να πάρουμε λίγη επιπλέον ενέργεια».

Στην περίπτωση της Βαρκελώνης, ανέφερε ότι σε γύρο κατατακτήριων έκανε lift-and-coast για περίπου 600 μέτρα, κάτι εντελώς ασυνήθιστο. Στο Μπαχρέιν, ωστόσο, οι ζώνες φρεναρίσματος δεν επιτρέπουν την ίδια προσέγγιση.

Το τίμημα είναι εμφανές στην οδική συμπεριφορά: χαμηλότερη κάθετη δύναμη και αυξημένη ολίσθηση, ιδιαίτερα στο πίσω μέρος.

Ο ρόλος του λογισμικού και η εικόνα προς τα έξω

Ένα από τα βασικά ζητήματα που αναδύονται είναι η ισορροπία μεταξύ ανθρώπινου παράγοντα και λογισμικού. Αν και οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν σημεία ανάκτησης και ανάπτυξης ενέργειας, στην πράξη οι αλγόριθμοι καθορίζουν το βέλτιστο μοτίβο χρήσης. Αυτό ενδέχεται να δυσκολεύει την κατανόηση του πού τελειώνει η συμβολή του οδηγού και πού αρχίζει ο ρόλος του συστήματος.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας δοκιμών στο Μπαχρέιν, παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τεχνικές προσέγγισης των στροφών, ακόμη και από τον ίδιο οδηγό σε διαδοχικούς γύρους. Η εναλλαγή μεταξύ έντονου φρεναρίσματος και lift-and-coast, καθώς και η χρήση χαμηλότερων σχέσεων για αύξηση στροφών και ανάκτηση ενέργειας της μπαταρίας, επηρεάζουν άμεσα τη σταθερότητα του μονοθεσίου.

