Η FIA σε επίσημη τοποθέτησή της απάντησε στην κριτική που άσκησε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing για τη νέα γενιά μονοθεσίου.

Τα μονοθέσια του 2026 είναι αντικείμενο συζήτησης του πρώτου μέρους της φετινής σεζόν της Formula 1. Δεν έχει αλλάξει μόνο η εμφάνισή τους αλλά η αεροδυναμική φιλοσοφία και οι μονάδες ισχύος που τους «δίνουν» ζωή.

Αρκετοί οδηγοί έχουν μιλήσει με επικριτικό ύφος, με τον Λιούις Χάμιλτον να τονίζει πως η νέα τεχνολογία θα μπερδέψει το κοινό. Ωστόσο οι δηλώσεις του Μαξ Φερστάπεν προκάλεσαν το μεγαλύτερο ντόρο καθώς έχει χαρακτηρίσει τα μονοθέσια της νέας εποχής «Formula E με στεροειδή». Ο Ολλανδός έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του κυρίως για την ισορροπία 50-50 μεταξύ θερμικής και ηλεκτρικής ισχύος, τονίζοντας πως αλλάζει ριζικά η οδηγική εμπειρία.

Η FIA απαντά στις ανησυχίες των οδηγών

Παρότι τα μονοθέσια βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο εξέλιξης, ο επικεφαλής μονοθεσίων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση δεν είναι απλή.

«Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι το άθλημα έχει πολλούς μετόχους. Οι οδηγοί είναι φυσικά εξαιρετικά σημαντικοί, είναι οι πρωταγωνιστές, αλλά πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι η Formula 1 προσελκύει μεγάλους κατασκευαστές όπως η Mercedes, η Audi, η Ferrari και η Cadillac», είπε αρχικά.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που προέκυψαν στις δοκιμές αφορά τη διαχείριση και επαναφόρτιση ενέργειας, με το super clipping να είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για οδηγούς και ομάδες. Ο Τομπάζης τόνισε πως η FIA είναι έτοιμη να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις εάν η εικόνα των αγώνων στην πίστα δεν είναι ικανοποιητική.

«Τα μονοθέσια είναι καινούργια. Το περασμένο καλοκαίρι και το φθινόπωρο υπήρχαν πολλές ανησυχίες από οδηγούς στους προσομοιωτές. Τα σχόλια που ακούσαμε στη Βαρκελώνη και στο Μπαχρέιν είναι σαφώς πιο θετικά, αλλά υπάρχουν ακόμη παρατηρήσεις, όπως αυτές του Μαξ. Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι ίσως χρειαστεί να κάνουμε προσαρμογές και αυτό αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Είμαστε ανοιχτοί με τις ομάδες, τους κατασκευαστές μονάδων ισχύος και φυσικά με τους οδηγούς εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορούμε ως άθλημα να κάνουμε προσαρμογές στους κανονισμούς. Δεν μπορούμε απλώς να πούμε αύριο ότι αλλάζουμε κάτι. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία έγκρισης», είπε ο Τομπάζης.