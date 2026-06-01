Ο επικεφαλής της McLaren Racing, Αντρέα Στέλα, μίλησε εφ’ όλης της ύλης στον Στάθη Κοκκορόγιαννη του gMotion by Gazzetta στο Μαϊάμι χάρη στην Allwyn.

Η σύγχρονη ιστορία της McLaren Mastercard Formula1 Team στη Formula 1 είναι γεμάτη επιτυχίες και τίτλους και θα ζήλευε κάθε ομάδα του grid. Από την εποχή της προσπάθειας να περάσει από το Q1 στο Q2 πριν από 10 χρόνια σε τρία παγκόσμια πρωταθλήματα μέσα σε δύο χρόνια, η ομάδα του Ουόκινγκ έχει εξελιχθεί σε ένα μεγαθήριο του σπορ.

Οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι έχουν ηγηθεί της McLaren στην κορυφή, με τον Βρετανό να είναι ο νεότερος πρωταθλητής της μετά το 2008 και τον Λιούις Χάμιλτον. Όμως δεν είναι μόνο οι οδηγοί που κάνουν τη διαφορά σε έναν οργανισμό που έχει εκατοντάδες εργαζόμενους.

O νέος ηγέτης στο pitwall της McLaren

Στις 13 Δεκεμβρίου του 2022 η McLaren ανακοίνωσε την αποχώρηση του Αντρέας Σάιντλ από το ρόλο του επικεφαλής. Τη θέση του πήρε ο Αντρέα Στέλα, ένας άνθρωπος που ήξερε την ομάδα του Ουόκινγκ μέσα-έξω έχοντας γίνει μέλος της το 2015. Ως ο ηγέτης εκτός πίστας ο Ιταλός έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό κλίμα εντός του οργανισμού και έχει οδηγήσει τη McLaren σε τρία πρωταθλήματα.

Πριν από το αγωνιστικό τριήμερο του GP Μαϊάμι, το gMotion by Gazzetta έκανεμια στάση νότια του Miami International Autodrome και είδαμε από κοντά ένα φαντασμαγορικό event. Παρέα με την Allwyn, που είναι official partner της McLaren Mastercard Formula1 Team και της Formula 1, ταξιδέψαμε το Μαϊάμι και πήγαμε στο McLaren Racing LIVE για να δούμε από κοντά μονοθέσια-θρύλους της βρετανικής ομάδας και να μιλήσουμε με τους πρωταγωνιστές του σήμερα. Εκεί είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε αποκλειστικά με τον παγκόσμιο πρωταθλητή της F1, Λάντο Νόρις, ο οποίος μας έδωσε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης. Ο Βρετανός δεν ήταν ο μόνος που μίλησε στο gMotion by Gazzetta, με τον CEO της McLaren, Ζακ Μπράουν να «μαρτυρά τα μυστικά» της επιτυχίας των τελευταίων ετών.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Στάθη Κοκκορόγιαννη, ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, μίλησε για το πώς είναι να ηγείται της πρωταθλήτριας ομάδας της Formula 1.

«Για εμένα έχει τεράστια σημασία. Είναι τιμή μου και είμαι υπερήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας στη θέση του επικεφαλής. Καταφέραμε να εμπλουτίσουμε την ιστορία της McLaren. Στην ιστορία μας είχαμε εμβληματικούς χαρακτήρες, εμβληματικά μονοθέσια που έγιναν πρωταθλητές. Τώρα είναι η σειρά μας και είμαστε υπερήφανοι που μεγαλώσαμε την ιστορία μας με επιτυχίες στην πίστα. Ανυπομονούμε να προσθέσουμε ακόμη περισσότερα τρόπαια στη συλλογή μας μελλοντικά. Είναι μια συναρπαστική περίοδος, όλη η ομάδα έχει τρομερό κίνητρο για να συνεχίσει την ιστορία της McLaren Racing», είπε.

Ο παράγοντας των Νόρις και Πιάστρι

Σε ερώτηση σχετικά με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, ο Στέλα δεν είπε μόνο τα καλύτερα για τους οδηγούς του. Αναφέρθηκε με έμφαση στη συνεργασία και τη συνεχή βελτίωσή τους.

«Είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε σε αυτό το ταξίδι, σε αυτή την αποστολή να πετύχουμε στη Formula 1 με τους Λάντο και Όσκαρ. Καταρχάς είναι τρομερά ταλαντούχοι, ταχύτατοι και συνεπείς. Επιπλέον μετά από κάθε αγώνα γίνονται ολοένα και καλύτεροι. Αυτό είναι το ταξίδι της προόδου στη Formula 1. Την ίδια στιγμή είναι φοβεροί άνθρωποι. Η μεταξύ τους σχέση εφέτος, μετά το 2025 όπου ήταν ανταγωνιστές για το πρωτάθλημα, είναι ακόμη καλύτερη. Μου αρέσει να δουλεύω μαζί με τους Λάντο και Όσκαρ και ανυπομονώ μαζί με την ομάδα να τους ξαναδώσουμε τη δυνατότητα να παλέψουν για το πρωτάθλημα».

H νοοτροπία μιας πρωταθλήτριας ομάδας

Η McLaren επέστρεψε στην κορυφή της Formula 1 με το double το 2025 για πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια. Πώς όμως μια ομάδα που είναι ήδη στην κορυφή παραμένει εκεί κερδίζοντας τον ανταγωνισμό; Ο Στέλα εξηγεί:

«Η φιλοδοξίες μας είναι να συνεχίσουμε να είμαστε επιτυχημένοι ως ομάδα, να μεγαλώσουμε την ιστορία της McLaren, να χαρίζουμε στους οπαδούς μας σε όλο τον κόσμο μοναδικές στιγμές. Δεν είναι δύσκολο να διατηρήσουμε το μομέντουμ μας ως ομάδα. Ο Λάντο έχει τεράστιο κίνητρο, το ίδιο και ο Όσκαρ, η ομάδα επίσης. Για εμάς είναι σημαντικό να βελτιωνόμαστε κάθε ημέρα. Δεν είναι εύκολο αυτό γιατί ο ανταγωνισμός μεγαλώνει συνεχώς και πρέπει να βελτιωθούμε».

Όσο για την αγαπημένη του στιγμή ως μέλος της McLaren, o Στέλα ξεχώρισε τρεις:

«Είμαι με την ομάδα από το 2015. Τότε ήταν δύσκολα, θυμάμαι στην Αυστραλία είχαμε κάνει κατατακτήριες 5 δευτερόλεπτα πίσω από την pole position. Είχαμε ένα μεγάλο ταξίδι μπροστά μας και αυτό το ταξίδι μας οδήγησε στις επιτυχίες. Από τις επιτυχίες μας θα επιλέξω ως αγαπημένες μου το 2024 στο Μαϊάμι, την πρώτη μας νίκη και δική μου με τη McLaren, προφανώς το πρώτο πρωτάθλημα κατασκευαστών εκείνη τη χρονιά στο Άμπου Ντάμπι και το double τίτλων που κάναμε στο Άμπου Ντάμπι το 2025. Ανυπομονούμε να προσθέσουμε περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον».

