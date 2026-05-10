Ο πρωταθλητής του 2024, Τιερί Νεβίλ, επέστρεψε στις νίκες παίρνοντας την πρώτη θέση στον αγώνα του WRC στην Πορτογαλία.

Το Ράλλυ Πορτογαλίας για το πρωτάθλημα του WRC αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανατρεπτικό. Η τελευταία ημέρα εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τον καιρό να παίζει το δικό του ρόλο και η κατάταξη να αλλάζει συνεχώς, καθώς η μία ανατροπή ακολουθούσε την άλλη.

Αυτός που εκμεταλλεύτηκε κάθε συγκυρία ήταν ο Τιερί Νεβίλ. Ο Βέλγος άντεξε στο χάος της τελευταίας ημέρας και κατέκτησε τη νίκη στο Ράλλυ Πορτογαλίας, χαρίζοντας στη Hyundai την πρώτη της επιτυχία στη σεζόν του WRC για το 2026. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2024 βρισκόταν σταθερά μέσα στη μάχη της κορυφής σε όλη τη διάρκεια του απαιτητικού τετραήμερου αγώνα των 23 ειδικών διαδρομών, όμως μέχρι λίγα χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό όλα έδειχναν πως θα έμενε στη δεύτερη θέση πίσω από τον Σεμπαστιάν Οζιέ.

Με τον τρόπο αυτό άφησε πίσω του την Κροατία και το τεράστιο λάθος στην Power Stage που του στέρησε τη νίκη μέσα από τα χέρια του. O Νεβίλ έφτασε στον τερματισμό με διαφορά 16,3 δευτερολέπτων από τον εντυπωσιακό Όλιβερ Σόλμπεργκ της Toyota. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Έλφιν Έβανς, στα 29,1 δευτερόλεπτα από την κορυφή.

Συνεχείς ανατροπές στην κορυφή

Το Ράλλυ Πορτογαλίας εξελίχθηκε στον πιο αμφίρροπο αγώνα της χρονιάς μέχρι στιγμής, με τέσσερις διαφορετικούς οδηγούς να περνούν από την πρώτη θέση.

Ο Σόλμπεργκ ξεκίνησε δυναμικά και ολοκλήρωσε την Πέμπτη στην κορυφή, όμως την Παρασκευή η Hyundai έδειξε πως μπορούσε να απειλήσει σοβαρά την Toyota. Ο Αντριέν Φουρμό πήρε τα ηνία του αγώνα, σημειώνοντας συνεχόμενους ανταγωνιστικούς χρόνους απέναντι στους Σάμι Παγιάρι και Οζιέ.

Η μάχη άλλαξε ξανά χαρακτήρα στην όγδοη ειδική, με τους Φουρμό και Σόλμπεργκ να κάνουν λάθη και να χάνουν χρόνο. Ο Οζιέ εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα των αντιπάλων του και έκλεισε την Παρασκευή επικεφαλής, με τον Νεβίλ να ακολουθεί σε απόσταση 3,7 δευτερολέπτων.

Οι καιρικές συνθήκες αποδείχθηκαν καθοριστικές το Σάββατο. Η βροχή έκανε την εμφάνισή της προς το τέλος του πρωινού loop και ο Σόλμπεργκ εντυπωσίασε στις δύσκολες συνθήκες, ανεβαίνοντας ξανά στην κορυφή με μόλις 0,5 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Οζιέ.

Ο Γάλλος έδειχνε να ελέγχει πλήρως την κατάσταση. Η εμφάνισή του στην 17η ειδική ήταν καθοριστική, καθώς ήταν 11,2 δευτερόλεπτα ταχύτερος από οποιονδήποτε άλλον, χτίζοντας προβάδισμα 21,9 δευτερολέπτων έναντι του Νεβίλ πριν από την τελευταία ημέρα.

Νέα ανατροπή την Κυριακή

Ωστόσο, η Κυριακή έκρυβε το μεγαλύτερο δράμα. Οι βρεγμένες ειδικές μείωσαν αρχικά τη διαφορά, πριν το κλατάρισμα στην ειδική 22 βγάλει οριστικά τον Οζιέ εκτός μάχης για τη νίκη. Ο Γάλλος περιορίστηκε τελικά στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης.

Ο Νεβίλ ολοκλήρωσε τον αγώνα με ακόμη μία δυνατή εμφάνιση στην Power Stage, χάνοντας τη νίκη της ειδικής για μόλις 0,6 δευτερόλεπτα από τον team-mate του, Αντριέν Φουρμό, ο οποίος ανέβηκε τελικά στην τέταρτη θέση της γενικής. Ο Σόλμπεργκ, πέρα από το βάθρο, κέρδισε και την κατάταξη του Super Sunday, ενώ ο Έβανς αύξησε το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα στους 11 βαθμούς από τον Τακαμότο Κατσούτα.

Αντίθετα, ο Σάμι Παγιάρι έχασε μία σχεδόν σίγουρη θέση στο βάθρο λόγω κλαταρίσματος στην προτελευταία ειδική, πέφτοντας από την τρίτη στην έβδομη θέση.

Ο Ντάνι Σόρδο πλήρωσε λανθασμένη επιλογή ελαστικών από την Παρασκευή και ολοκλήρωσε τον αγώνα στην όγδοη θέση. Πίσω του βρέθηκε ο Μάρτινς Σέσκς ως ο καλύτερος οδηγός της M-Sport Ford, έπειτα από ένα ακόμη δύσκολο Σαββατοκύριακο για τη βρετανική ομάδα.

