Παρά την έντονη κριτική στους νέους τεχνικούς κανονισμούς, οι ομάδες της Formula 1 δεν γυρνούν την πλάτη στη νέα εποχή του σπορ.

Η Formula 1 συνεχίζει να αναζητά λύσεις στα προβλήματα που έχουν ήδη εμφανιστεί με τους νέους τεχνικούς κανονισμούς του 2026. Μετά από μόλις τρεις αγώνες πραγματοποιήθηκαν «διορθωτικές κινήσεις» ώστε οι οδηγοί να έχουν μεγαλύτερη οδηγική ελευθερία.

Παρά το γεγονός πως η FIA προχώρησε στη σωστή κατεύθυνση, για τους οδηγούς οι πρώτες αλλαγές που έγιναν δεν ήταν αρκετές. Λίγες ημέρες μετά το Grand Prix Μαϊάμι, ανακοινώθηκαν μεγάλες αλλαγές που θα ισχύσουν από την επόμενη σεζόν, με επίκεντρο να είναι η αύξηση ισχύος του θερμικού κινητήρα και μείωση της ισχύος του ηλεκτροκινητήρα.

Η νέα γενιά της Formula 1 έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις, καθώς η μορφή των αγώνων έχει αλλάξει σημαντικά. Στα social media οι φίλοι του σπορ συνεχίζουν την κριτική, ενώ οι οδηγοί δεν είναι ακόμη χαρούμενοι με την οδήγηση των μονοθεσίων.

Οι ομάδες προσεγγίζουν σφαιρικά τους κανόνες

Κορυφαία στελέχη ομάδων απορρίπτουν κατηγορηματικά την άποψη πως οι πρόσφατες αλλαγές αποτελούν απλώς «μπαλώματα» σε ένα προβληματικό πλαίσιο τεχνικών κανονισμών. Ο επικεφαλής της Audi F1, Ματία Μπινότο, απέρριψε πλήρως τον χαρακτηρισμό πως οι πρόσφατες παρεμβάσεις είναι απλά επιφανειακές αλλαγές που δεν αγγίζουν το πραγματικό πρόβλημα των κανόνων.

«Το γεγονός ότι οι οδηγοί δεν πηγαίνουν συνεχώς στο όριο δεν είναι επαρκής λόγος για να πεις ότι το σετ κανονισμών απέτυχε. Και στο παρελθόν, όταν υπήρχε μεγάλη ανάγκη για εξοικονόμηση καυσίμου, οι οδηγοί επίσης δεν οδηγούσαν συνεχώς στο όριο», δήλωσε ο Μπινότο.

Ο Μπινότο τόνισε επίσης πως αρκετοί οδηγοί βλέπουν θετικά τη νέα γενιά μονοθεσίων: «Οι κανονισμοί είναι διαφορετικοί από το παρελθόν, ναι. Οι οδηγοί πρέπει να προσαρμοστούν, ναι. Απαιτείται διαφορετικό οδηγικό στιλ, ναι. Αλλά εξακολουθεί να είναι Formula 1. Παραμένει μία πρόκληση, συνεχίζει να υπάρχει μάχη στην πίστα, μάχη για τον ταχύτερο γύρο στις κατατακτήριες και στον αγώνα. Στο τέλος υπάρχει νικητής και ηττημένος, και αυτό είναι το άθλημά μας».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ferrari

Παρόμοια στάση κράτησε και ο Φρεντ Βασέρ, με τον επικεφαλής της Ferrari να θεωρεί πως υπάρχει υπερδραματοποίηση της κριτικής. Επιπλέον τόνισε πως διαφέρει σημαντικά από οδηγό σε οδηγό.

«Συμφωνώ με τον Ματία. Πάντα συμβαίνει το ίδιο όταν αλλάζουν οι κανονισμοί. Υπάρχουν οδηγοί που είναι πιο εκφραστικοί και άλλοι λιγότερο», ανέφερε ο Γάλλος.

Ο Βασέρ υπενθύμισε μάλιστα πως ανάλογες αντιδράσεις υπήρχαν και το 2022, όταν εισήχθη η προηγούμενη γενιά μονοθεσίων.

«Κάποιοι οδηγοί το 2022 ήταν εξαιρετικά έντονοι στις δηλώσεις τους για τους κανονισμούς, ενώ άλλοι πολύ πιο ήρεμοι. Αυτό συμβαίνει σε κάθε νέα εποχή της Formula 1. Είναι στο DNA των οδηγών. Θέλουν να παλεύουν για την κορυφή. Για παράδειγμα, ο Τζορτζ Ράσελ ή ο Κίμι Αντονέλι είναι λίγο λιγότερο επικριτικοί από κάποιους άλλους οδηγούς που βρίσκονται πιο πίσω», δήλωσε ο Γάλλος.