Lexus TZ: Hλεκτρικό «σαλόνι πολυτελείας» για έξι (vid)

Η Lexus αποκαλύπτει το TZ, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV έξι θέσεων που μετατρέπει κάθε διαδρομή σε εμπειρία χαλάρωσης με τη φιλοσοφία «Driving Lounge».

Η Lexus παρουσίασε σε παγκόσμια πρεμιέρα το ολοκαίνουργιο TZ, ένα αμιγώς ηλεκτρικό premium SUV έξι θέσεων που υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει την άνεση στις μετακινήσεις. Το νέο μοντέλο ενσαρκώνει το όραμα «Discover» της ιαπωνικής μάρκας, εστιάζοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που η εταιρεία ονομάζει «Driving Lounge». Πρόκειται για έναν αρμονικό συνδυασμό χαλαρωτικού εσωτερικού χώρου και δυναμικών επιδόσεων, σχεδιασμένο για να καλύπτει ποικίλες ανάγκες και σύγχρονους τρόπους ζωής.

Ο αρχιμηχανικός Τάκεσι Μιγιαούρα εξήγησε ότι η ομάδα εξέλιξης θέλησε να προσφέρει μια νέα εμπειρία Lexus, προσθέτοντας στην αξία του ταξιδιού την πολυτέλεια του να περνά κανείς ποιοτικό χρόνο μέσα στο αυτοκίνητο. Με τη χρήση ενός αμιγώς ηλεκτρικού συστήματος κίνησης, η Lexus πέτυχε να συνδυάσει την οδηγική απόλαυση με την απόλυτη ησυχία στην καμπίνα, στοιχεία που αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητας του νέου TZ.

Εσωτερικό εμπνευσμένο από τη Ζεν αισθητική

Στο εσωτερικό του TZ κυριαρχεί η φιλοσοφία φιλοξενίας «Omotenashi», δημιουργώντας έναν χώρο που θυμίζει σαλόνι ιαπωνικής κατοικίας. Το μεγάλο μεταξόνιο των 3.050 mm επέτρεψε τη διαμόρφωση τριών σειρών καθισμάτων, με τη δεύτερη σειρά να διαθέτει ανεξάρτητα καθίσματα τύπου captain. Η απουσία ρεζερβουάρ καυσίμου έδωσε τη δυνατότητα στα καθίσματα να τοποθετηθούν χαμηλότερα, εξασφαλίζοντας άφθονο χώρο για το κεφάλι και τα πόδια ακόμα και για ψηλούς ενήλικες στην τρίτη σειρά.

Η αίσθηση ευρυχωρίας ενισχύεται από τη μεγαλύτερη πανοραμική οροφή που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Lexus, η οποία εκτείνεται πάνω από όλους τους επιβάτες. Η καμπίνα είναι κατασκευασμένη με βιώσιμα υλικά, όπως μπαμπού και ανακυκλωμένο αλουμίνιο, ενώ η τεχνολογία «Responsive Hidden Switch» φωτίζει τα εικονίδια λειτουργιών στον πίνακα οργάνων μόνο όταν πλησιάζει το χέρι του χρήστη. Για την απόλυτη ηχητική εμπειρία, διατίθεται ηχοσύστημα Mark Levinson με 21 ηχεία, το οποίο μπορεί να εστιάσει τον ήχο αποκλειστικά στους πίσω επιβάτες.

Σχεδίαση «Provocative Simplicity»

Η εξωτερική σχεδίαση του TZ ακολουθεί τη φιλοσοφία «Provocative Simplicity», συνδυάζοντας την επιβλητική παρουσία ενός SUV με μια κομψή και λιγότερο επιθετική αισθητική. Με συνολικό μήκος 5.100 mm, το αμάξωμα ενσωματώνει λεπτομερώς μελετημένα αεροδυναμικά στοιχεία που του χαρίζουν συντελεστή οπισθέλκουσας 0,27, ένα εξαιρετικό νούμερο για την κατηγορία του. Οι ημι-ενσωματωμένες χειρολαβές και οι αεροδυναμικοί τροχοί 20 ή 22 ιντσών συμβάλλουν στη μέγιστη ενεργειακή απόδοση.

Το εμπρός μέρος διατηρεί τη χαρακτηριστική spindle ταυτότητα της Lexus, ενώ τα νέα φωτιστικά σώματα «twin-L» διαμορφώνουν μια μοναδική φωτεινή υπογραφή. Στο πίσω μέρος, η έντονη τρισδιάστατη διαμόρφωση της πόρτας και η καθοδική κλίση της οροφής ενισχύουν τον δυναμισμό του μοντέλου, χωρίς να θυσιάζεται ο εσωτερικός χώρος. Μια νέα χρωματική επιλογή, το «Sonic Tellus», ένα πλούσιο χακί πράσινο, προστίθεται στην παλέτα για να αναδείξει τις γλυπτικές επιφάνειες του SUV.

Επιδόσεις «Lexus Driving Signature»

Στον τομέα των επιδόσεων, το TZ αποδίδει συνολική ισχύ 408 ίππων (300 kW) χάρη στους δύο ηλεκτροκινητήρες (eAxles) που βρίσκονται στον εμπρός και πίσω άξονα. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 5,4 δευτερόλεπτα, ενώ το σύστημα τετρακίνησης DIRECT4 κατανέμει αυτόματα τη ροπή για μέγιστη σταθερότητα και έλεγχο. Μια εντυπωσιακή καινοτομία είναι το σύστημα «Interactive Manual Drive», το οποίο προσομοιώνει την αίσθηση ενός χειροκίνητου κιβωτίου οκτώ σχέσεων με ήχο και ανάδραση στο τιμόνι.

Η οδηγική εμπειρία ενισχύεται από το σύστημα Dynamic Rear Steering (DRS), το οποίο επιτρέπει στους πίσω τροχούς να στρίβουν έως και τέσσερις μοίρες, προσφέροντας ευελιξία συγκρίσιμη με μικρότερα SUV. Επιπλέον, το νέο πρόγραμμα οδήγησης «Comfort» έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ελαχιστοποιεί τις πλευρικές κινήσεις του κεφαλιού των πίσω επιβατών, εξασφαλίζοντας μια ομαλή και σταθερή διαδρομή.

Αυτονομία και ταχυφόρτιση

Το Lexus TZ εξοπλίζεται με μια μπαταρία ιόντων λιθίου μεγάλης χωρητικότητας 95,8 kWh, η οποία προσφέρει εκτιμώμενη αυτονομία έως και 530 χιλιόμετρα. Η διαχείριση της μπαταρίας γίνεται μέσω του συστήματος LexusConnect, το οποίο παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και επιτρέπει τον προγραμματισμό της φόρτισης μέσω smartphone. Για τη μέγιστη δυνατή αυτονομία, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει το «Range mode», το οποίο βελτιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας.

Η φόρτιση είναι εξίσου αποδοτική, καθώς το σύστημα υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC 150 kW, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από το 10% στο 80% σε περίπου 35 λεπτά. Για την οικιακή χρήση, διατίθεται ενσωματωμένος φορτιστής AC ισχύος 22 kW. Το έξυπνο σύστημα σχεδιασμού διαδρομών EV ενσωματώνει αυτόματα τους απαραίτητους σταθμούς φόρτισης στο ταξίδι, διασφαλίζοντας ότι η μπαταρία βρίσκεται στην ιδανική θερμοκρασία κατά την άφιξη στον σταθμό.

Το ολοκαίνουργιο Lexus TZ αναμένεται να ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στην ευρωπαϊκή αγορά το 2027.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Lexus TZ