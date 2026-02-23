Οι Alfa Romeo Quadrifoglio κοντά μας έως το 2027

Η Stellantis αποφάσισε τη συνέχιση της παραγωγής για τις Alfa Romeo Giulia και Stelvio Quadrifoglio.

"Τυχεροί να τις οδηγούν": Αυτή είναι η ελεύθερη μετάφραση -με μεγάλη δόση αλήθειας- του video που ανακοινώνει τη συνέχιση της διάθεσης των Alfa Romeo Giulia και Stelvio Quadrifoglio, τουλάχιστον έως το 2027, όπως υπόσχεται η Stellantis.

Τα δύο μοντέλα, τα οποία από το τέλος του 2024 είχε διαρρεύσει ότι δεν θα πωλούνται πλέον εντός του 2025, επανέρχονται στο προσκήνιο καθώς η νέα τους γενιά, με σύνολα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in hybrid φαίνεται ότι καθυστερεί.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Η παράταση ζωής που δίνεται περιλαμβάνει και το 2027, προς τέρψη όλων των petrolhead που αγάπησαν ιδιαίτερα τα δύο αυτά μοντέλα της σύγχρονης ιστορίας της μάρκας -τα οποία αναγνωρίζονται από πολλούς ως οι μόνες "πραγματικές" Alfa στη σύγχρονη εποχή.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Κάτω από το καπό και των δύο αυτοκινήτων συνεχίζει να εργάζεται ο εμβληματικός κινητήρας 2.9 V6 των 520 ίππων, ο οποίος ενσαρκώνει ολόκληρη την παράδοση της Alfa Romeo και αποκαθιστά την ενστικτώδη σύνδεση της μάρκας με την οδήγηση. Μια διαμόρφωση που συνοψίζει την αριστεία της μάρκας στη μηχανική και προσφέρει στους λάτρεις της οδήγησης μια εξαιρετική ισορροπία μεταξύ συναισθημάτων και επιδόσεων.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Ο κινητήρας συνδυάζεται με το μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, το οποίο συμβάλλει στη βελτίωση της συμπεριφοράς και της πρόσφυσης του αυτοκινήτου βελτιστοποιώντας τη μεταφορά ροπής και αυξάνοντας τη σταθερότητα, την ευελιξία και την ταχύτητα στις στροφές. Στην Giulia, ο ισχυρός V6 διατίθεται με κίνηση στους πίσω τροχούς (RWD), ενώ στην Stelvio συνδυάζεται με τετρακίνηση Q4.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Η εμβληματική εμφάνιση των δύο μοντέλων Quadrifoglio αντλεί έμπνευση από τον κόσμο των αγώνων και συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία: εξαιρετικά ελαφριές γυαλισμένες ζάντες 5 οπών – 19" για την Giulia, 21" για τη Stelvio – με σπορ ανοδιωμένες γκρι δαγκάνες φρένων και πίσω αεροτομή από ανθρακονήματα για το sedan υψηλών επιδόσεων.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Τα ίδια αγωνιστικά χαρακτηριστικά συναντώνται και στο εσωτερικό, με τα σπορ καθίσματα «Racing Sparco» σε δέρμα και Alcantara με λεπτομέρειες από ανθρακονήματα να ξεχωρίζουν. Οι διαθέσιμες εκδόσεις είναι Rosso Etna, Verde Montreal, Blu Misano, Grigio Vesuvio, Nero Vulcano και Rosso Alfa.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Οι παραγγελίες για την τελευταία πλέον γενιά των Alfa Romeo Giulia και Stelvio Quadrifoglio ανοίγουν το Μάρτιο του 2026.