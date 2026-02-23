Ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν της Formula 1, η FIA έχει έτοιμο ένα Plan B, το οποίο αφορά αποκλειστικά τη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η νέα εποχή της Formula 1 δεν έχει καν ξεκινήσει και ήδη υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης στο συρτάρι της FIA. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παγκόσμια ομοσπονδία έχει διαμορφώσει εναλλακτικό πλάνο για τους δύο πρώτους αγώνες του 2026, σε περίπτωση που παρουσιαστούν σοβαρά ζητήματα με τη διαχείριση ενέργειας των νέων μονάδων ισχύος.

Τα φετινά μονοθέσια «διψάνε» γρήγορα στις ευθείες για να γεμίσουν τις μπαταρίες και ως αποτέλεσμα οι οδηγοί καταφεύγουν σε ένα πολύ διαφορετικό οδηγικό στιλ. Ο στόχος τους δεν είναι άλλος από το να γεμίσουν τη μπαταρία της μονάδας ισχύος ώστε να μην είναι εκτεθειμένοι σε μάχες στην πίστα.

Τι επιχειρεί να προλάβει η FIA

Οι κανονισμοί του 2026 αυξάνουν θεαματικά τον ρόλο της ηλεκτρικής ενέργειας, με το MGU-K να αποδίδει έως 350kW και περίπου το μισό της συνολικής ισχύος να προέρχεται από το υβριδικό σύστημα.

Αυτό έχει οδηγήσει σε ανησυχίες ότι, σε πίστες με περιορισμένες ζώνες ανάκτησης, οι οδηγοί θα αναγκάζονται να υιοθετούν έντονο lift and coast και υπερβολική εξοικονόμηση ενέργειας, διαμορφώνοντας ένα στυλ οδήγησης που χαρακτηρίζεται από αρκετούς ως «τεχνητό».

Το σενάριο που εξετάζεται από την FIA, προβλέπει μείωση της διαθέσιμης ηλεκτρικής ισχύος από 15% έως 30%, εφόσον κριθεί ότι το αγωνιστικό προϊόν επηρεάζεται αρνητικά. Η μείωση της ηλεκτρικής ισχύος θα μπορούσε να κοστίσει περίπου 1,5 έως 2 δευτερόλεπτα ανά γύρο, όμως θα επέτρεπε πιο φυσική διαχείριση ρυθμού και λιγότερη εξάρτηση από περίπλοκες στρατηγικές φόρτισης.

Προληπτικό σχέδιο, όχι άμεση παρέμβαση

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο Plan B δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή. Αποτελεί εναλλακτική λύση, έτοιμη να ενεργοποιηθεί μόνο εάν οι πρώτοι αγώνες της χρονιάς αποκαλύψουν δομικό πρόβλημα.

Η FIA δείχνει πρόθεση να προστατεύσει το αγωνιστικό θέαμα σε μια περίοδο τεχνικής επανεκκίνησης. Το 2026 σχεδιάστηκε για να προσφέρει διαφορετικό προφίλ αγώνων — όχι για να μετατραπεί σε διαγωνισμό διαχείρισης μπαταρίας.

Το αν θα χρειαστεί τελικά παρέμβαση θα φανεί στην πίστα, από τον πρώτο κιόλας αγώνα.