Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε ο «καθηγητής» Αλέν Προστ (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Στο σημερινό ταξίδι μας στο παρελθόν θα γνωρίσουμε έναν από τους πολλούς οδηγούς που αγωνίστηκαν μόνο μία φορά στη Formula 1. Τιμούμε τα γενέθλια του «Κυρίου Καθηγητή» και ενός εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου Spygate. Μαθαίνουμε για τον αιματηρό αγώνα σπορ αυτοκινήτων της Κούβας και γνωρίζουμε έναν κορυφαίο οδηγό των αγώνων αντοχής.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 24/2, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1943, γεννήθηκε ο Φρανσουά Μαζέ. Ο Γάλλος σημείωσε πολλές επιτυχίες στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων και κατέκτησε τη Γαλλική Formula 3 το 1970. Το 1971 έκανε τη μοναδική του εμφάνιση στη Formula 1, με τη March στο Grand Prix Γαλλίας. Τερμάτισε στη 13η θέση. Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, ο Μαζέ υπήρξε μεσάζοντας στη χορηγία της Essex Petroleum στην Team Lotus.

Σαν σήμερα το 1955, γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Αλέν Προστ - ένας από τους κορυφαίους οδηγούς στην ιστορία της Formula 1. Ο Γάλλος είχε μια λαμπρή καριέρα στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, λαμβάνοντας μέρος σε συνολικά 199 αγώνες, στο διάστημα 1980-1993. Οδήγησε για τις μεγαλύτερες ομάδες της εποχής του: McLaren, Renault, Ferrari και Williams. Κατέκτησε συνολικά τέσσερα παγκόσμια πρωταθλήματα και έχει μείνει στην ιστορία των αγώνων για τις συγκλονιστικές μονομαχίες του με τον αείμνηστο Άιρτον Σένα.



Ο Προστ πρωταγωνίστησε σε μια εποχή όπου η χρήση των κινητήρων τούρμπο ήταν στο απόγειό της. Ως εκ τούτου, τα προβλήματα αξιοπιστίας ήταν σχεδόν δεδομένα για όλους, με τις συνθήκες αγώνων να ευνοούν πολύ περισσότερο τη σταθερή, μετρημένη και μεθοδική οδήγηση, στοιχεία που του χάρισαν το παρατσούκλι «Καθηγητής». Κέρδισε 51 Grand Prix και για αρκετά χρόνια ήταν, στατιστικά πάντα, ο πιο επιτυχημένος οδηγός.

Μετά την απόσυρσή του από την F1, εξαγόρασε την ιστορική ομάδα της Ligier, με την Prost Grand Prix να λαμβάνει μέρος στο πρωτάθλημα από το 1997 έως το 2001. Ωστόσο, η μετάβαση στον 21ο αιώνα σήμανε και την αύξηση των προαπαιτούμενων επενδύσεων στο σπορ, με τη γαλλιή ομάδα να έρχεται έτσι αντιμέτωπη με σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα και να μην καταφέρνει να αποφύγει την κατάρρευση. Για λίγα χρόνια, είχε καθήκοντα συμβούλου στην ομάδα της Renault, η οποία συνεχίζει πλέον στην F1 ως Alpine.

Σαν σήμερα το 1958, η Κούβα φιλοξένησε το δεύτερο από τα μόλις τρία Grand Prix με σπορ αυτοκίνητα που έχουν γίνει στα εδάφη της. Συγκεκριμένα, στην ειδυλλιακή παραθαλάσσια πόλη της Αβάνα και τη λεωφόρο Μαλεκόν. Το event έγινε σε κλίμα ανασφάλειας για όλους τους οδηγούς, εξαιτίας της απαγωγής του θρυλικού Χουάν Μανουέλ Φάντζιο για πολιτικούς λόγους, από μια συμμορία αναρχικών του προέδρου Φιντέλ Κάστρο. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε μετά από εντολή της κυβέρνησης και στο αρχικό του στάδιο μονοπωλήθηκε από τις Ferrari των Στέρλινγκ Μος και Μάστεν Γκρέγκορι. Στον 7ο γύρο, μετά από μόλις 13 λεπτά δράσης, ο ντόπιος Αρμάντο Γκαρσία Σιφουέντες γλίστρησε στα λάδια που είχε αφήσει η Porsche του Ρομπέρτο Μιέρες και έπεσε πάνω σε θεατές, σκοτώνοντας 7 και τραυματίζοντας σοβαρά πάνω από 40. Ο αγώνας διεκόπη οριστικά, με ανεπίσημο νικητή τον Μος, μένοντας δυστυχώς στην ιστορία για τις πολύ σκληρές εικόνες του δυστυχήματος.





, γεννήθηκε ο. Μετά από μια αξιόλογη πορεία στις μικρές αγωνιστικές κατηγορίες, ο Ισπανός μετακόμισε στην Ιαπωνία και προκάλεσε άμεσα αίσθηση. Το 1995 στέφθηκε πρωταθλητής της, ενώ το 1997 κατέκτησε τον τίτλο τόσο στη Formula Nippon (τωρινή Super Formula) όσο και στο απαιτητικό Πανιαπωνικό Πρωτάθλημα(τωρινό Super GT). Έτσι, προσέλκυσε την προσοχή ομάδων της F1, κάνοντας το ντεμπούτο του με τηντο 1999. Κατάφερε να βαθμολογηθεί μόλις στον πρώτο του αγώνα.Αγωνίστηκε με τητο 2001-2002 και έκτοτε έγινε δοκιμαστής στη. Στα μέσα του 2006 αντικατέστησε τον, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση του, το μοναδικό βάθρο της καριέρας του. Τελικά επέστρεψε σε ρόλο δοκιμαστή και ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών στο σκάνδαλο Spygate το 2007. Το 2010 και το 2011, αγωνίστηκε σποραδικά με την. Το 2012 οδήγησε για την αδιάφορη, ολοκληρώνοντας την καριέρα του στο τέλος εκείνης της χρονιάς. Σήμερα είναι πρεσβευτής της

Σαν σήμερα το 1981, γεννήθηκε ο πρώην άσσος των αγώνων αντοχής, Τίμο Μπέρναρντ. Η καριέρα του απαρτίζεται από πολυετή παρουσία σε αγώνες αντοχής όλου του κόσμου, είτε με αυτοκίνητα GT είτε με αγωνιστικά πρωτότυπα τύπου LMP/DPi. Εκπροσώπησε την Audi και, κυρίως, την Porsche και η λίστα διακρίσεών του είναι αρκετά δελεαστική και μακροσκελής.

Κάποιες από αυτές:

Δύο φορές συνολικός νικητής στις 24 Ώρες Λε Μαν (2010, 2017) και μία φορά νικητής στην κατηγορία του (2002).

Πέντε φορές συνολικός νικητής στις 24 Ώρες του Νίρμπουργκρινγκ (2006-2009, 2011) και δύο φορές νικητής στην κατηγορία του (2002, 2003)

Πρωταθλητής στο ALMS, τόσο στην κατηγορία LMP (2007, 2008) όσο και στη κατηγορία GT (2004).

Δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο WEC (2015, 2017).

Κάτοχος του απόλυτου ρεκόρ πίστας στο Νίρμπουργκρινγκ Νορντσλάιφε (2018, Porsche 919 Evo – 5:19.546).

Σαν σήμερα το 2005, η κυβέρνηση της Ινδίας έδωσε εντολή στον Ναρέιν Καρθικέγιαν ώστε να αφαιρέσει τα χρώματα της ινδικής σημαίας από το κράνος του ενόψει της επερχόμενης σεζόν της Formula 1. Ο λόγος ήταν ένας νόμος του κράτους που απαγόρευε την τοποθέτηση της σημαίας πάνω σε ενδυμασίες, με τον Καρθικέγιαν να κατακρίνει δημόσια την κυβέρνηση. Έπειτα μερικές ημέρες, η κυβέρνηση της Ινδίας απέσυρε την εντολή προς τον τότε οδηγό της Jordan.

