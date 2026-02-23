Η Mercedes-AMG έχει ανακαλύψει ένα σημαντικό πρόβλημα στο μονοθέσιό της για το οποίο ο Τζορτζ Ράσελ ανησυχεί ιδιαίτερα.

Η Mercedes-AMG βρίσκεται αντιμέτωπη με το πρώτο σοβαρό ζήτημα της σεζόν. H γερμανική ομάδα θα ξεκινήσει τη νέα σεζόν έχοντας αμφιβολίες σε έναν τομέα τον οποίο ορισμένοι αντίπαλοί της έχουν ήδη βρει λύσεις.

Παρά τα τρία τεστ προετοιμασίας που προηγήθηκαν, οι ομάδες εξακολουθούν να ανακαλύπτουν αδυναμίες στα νέα τους πακέτα. Η τεχνική ανατροπή της χρονιάς – με πλήρη υβριδική φιλοσοφία 50-50 μεταξύ θερμικής και ηλεκτρικής ισχύος και την κατάργηση του MGU-H υπέρ ενός ισχυρότερου MGU-K – έχει αλλάξει δραστικά τη συμπεριφορά των μονοθεσίων, ειδικά στις χαμηλές στροφές.

Did you catch the W17? 🤔 pic.twitter.com/yF8iZJ7o2y — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 23, 2026

Turbo lag και απώλεια ελέγχου

Με την απουσία του MGU-H, το turbo lag σε χαμηλές στροφές έχει επιστρέψει με ένταση. Οι οδηγοί δυσκολεύονται να βρουν το ιδανικό σημείο πρόσφυσης και απόδοσης ισχύος τη στιγμή που σβήνουν τα κόκκινα φώτα.

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, είχε ήδη καλέσει τη FIA να εξετάσει το θέμα των εκκινήσεων, προειδοποιώντας ακόμη και για πιθανό ζήτημα ασφάλειας. Τώρα, ο Τζορτζ Ράσελ επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό για ορισμένες ομάδες. Στις δοκιμές στο Μπαχρέιν, ο Βρετανός είχε εμφανείς δυσκολίες στις δοκιμαστικές εκκινήσεις, φτάνοντας μάλιστα κοντά στο να χάσει τον έλεγχο του μονοθεσίου, όταν οι πίσω τροχοί της Mercedes «άναψαν» από υπερβολική ροπή.

Testing ✅ Two weeks until we’re on track again in Melbourne 😤 pic.twitter.com/AuyBRtcuC1 February 20, 2026

Χειρότερες εκκινήσεις καριέρας

Παρότι η Mercedes θεωρείται από πολλούς φαβορί ενόψει Μελβούρνης, με ισχυρή μονάδα ισχύος και ανταγωνιστικό συνολικό πακέτο, ο Ράσελ εστιάζει σε ένα βασικό ερώτημα: μπορεί η ομάδα να εκκινεί με ασφάλεια και συνέπεια;

«Πιστεύω ότι έχουμε πολλή δυναμική κάτω από το μονοθέσιο. Αλλά για να κερδίσεις έναν αγώνα, πρέπει πρώτα να φύγεις καλά από τη γραμμή εκκίνησης», είπε αρχικά.

Ο 28χρονος εν συνεχεία μίλησε για το θέμα των εκκινήσεων και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Mercedes και δεν μάσησε τα λόγια του:

«Νομίζω ότι οι δύο εκκινήσεις που έκανα αυτή την εβδομάδα ήταν χειρότερες κι από τη χειρότερη εκκίνηση που έχω κάνει ποτέ στη Formula 1. Σε αυτό το στάδιο, δεν έχει σημασία πόσο γρήγορος είσαι. Αυτό που θα σε προδώσει είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο – και αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή είναι οι εκκινήσεις. Και ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα».

George on track 👊 Heading into the final hours of F1 pre-season testing in Bahrain 🇧🇭 pic.twitter.com/GWqFAy1oCF — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 20, 2026

Πιθανό αγωνιστικό «αγκάθι»

Η Mercedes γνωρίζει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα μπορεί να ακυρώσει κάθε θεωρητικό πλεονέκτημα ρυθμού. Σε μια σεζόν όπου οι διαφορές προβλέπονται οριακές, μια κακή εκκίνηση μπορεί να κρίνει ολόκληρο αγώνα.

Το ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με έξυπνες χαρτογραφήσεις και οι τεχνικοί του Μπρίξουορθ που εξελίσσει τους κινητήρες έχει δουλειά μπροστά του αναφορικά με τον κώδικα που θα γράψει. Η καταληκτική ημερομηνία για το ομολογκάρισμα των μονάδων ισχύος είναι την 1η Μαρτίου, κάτι που σημαίνει πως υπάρχει χρόνος ώστε να λυθούν ορισμένα προβλήματα.

Ενδιαφέρον είναι επίσης το γεγονός πως ο Ράσελ εστίασε στο θέμα των εκκινήσεων της W17 και όχι τα μηχανικά προβλήματα που την κράτησαν για ώρες στο γκαράζ στο δεύτερο τεστ στο Σακχίρ. Τα προβλήματα απέτρεψαν μάλιστα τη γερμανική ομάδα από το να κάνει πλήρη προσομοίωση αγώνα.