Νέο Nissan Qashqai e-POWER: Αυτονομία-ρεκόρ και τεχνολογία αιχμής

Το νέο Nissan Qashqai e-POWER ταξίδεψε από την μια άκρη του Ηνωμένου Βασιλείου στην άλλη, χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμου.

Το ολοκαίνουριο Nissan Qashqai e-POWER απέδειξε στην πράξη την υπεροχή του, διανύοντας 1.347 χιλιόμετρα σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο με ένα μόνο γέμισμα καυσίμου – και μάλιστα με καύσιμο να επαρκεί για άλλα 161 χιλιόμετρα.

Σε ένα απαιτητικό οδοιπορικό από το Land’s End μέχρι το John O’Groats, οι μηχανικοί του Nissan Technical Centre Europe (NTCE) ολοκλήρωσαν την αποστολή οδηγώντας επί 18 ώρες σε δύο ημέρες, πετυχαίνοντας εντυπωσιακή κατανάλωση μόλις 3,76 λίτρα/100 χλμ.

Η επίδοση αυτή έρχεται 18 χρόνια μετά το ανάλογο ρεκόρ του Qashqai 1.5 dCi, που το 2007 ολοκλήρωσε την ίδια διαδρομή με μέση κατανάλωση 4,2 l/100km. Σήμερα, με την τρίτη γενιά e-POWER, το Qashqai αποδεικνύει ότι η τεχνολογία ηλεκτροκίνησης της Nissan ξεπερνά ακόμη και τις κορυφαίες επιδόσεις των πετρελαιοκινητήρων.

Hλεκτροκίνηση χωρίς φόρτιση

Το Qashqai e-POWER λειτουργεί διαφορετικά από τα συμβατικά υβριδικά: ο βενζινοκινητήρας τροφοδοτεί αποκλειστικά τον ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος κινεί τους τροχούς. Έτσι, ο οδηγός απολαμβάνει άμεση ροπή, ομαλή επιτάχυνση και αθόρυβη οδήγηση, χωρίς ποτέ να χρειάζεται φόρτιση από πρίζα.

Το νέο σύστημα e-POWER 5 σε 1 ενσωματώνει ηλεκτροκινητήρα, γεννήτρια, μετατροπέα, ενισχυτή και μειωτή σε έναν προηγμένο turbo βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων. Χάρη στη μοναδική φιλοσοφία καύσης STARC, η θερμική απόδοση φτάνει το εντυπωσιακό 42%, προσφέροντας μεγαλύτερη οικονομία, χαμηλότερες εκπομπές και πιο αθόρυβη λειτουργία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Qashqai e-POWER

Ισχύς: 140 kW (190 PS)

Ροπή: 310 Nm

Κατανάλωση (WLTP): 4,5 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO₂ (WLTP): 102 γρ./χλμ.

Συνδεσιμότητα και τεχνολογία Google

Η νέα γενιά Qashqai δεν περιορίζεται μόνο στις επιδόσεις. Διαθέτει πλήρως ενσωματωμένες υπηρεσίες Google με Χάρτες, Βοηθό και Play Store, καθώς και τη νέα λειτουργία Nissan Trip Stories, που επιτρέπει την εύκολη καταγραφή και κοινοποίηση ταξιδιών. Παράλληλα, η βελτιωμένη σουίτα υποβοήθησης ProPILOT ενισχύει την ασφάλεια με πιο εξελιγμένες λειτουργίες αυτόνομης οδήγησης πολλαπλών λωρίδων.

Χαμηλότερο κόστος ιδιοκτησίας

Με διαστήματα συντήρησης που έχουν αυξηθεί από 15.000 σε 20.000 χλμ., οι νέοι ιδιοκτήτες του Qashqai e-POWER απολαμβάνουν μειωμένο συνολικό κόστος χρήσης.

Κατασκευασμένο στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland, το νέο Qashqai e-POWER έρχεται για να ορίσει ξανά τα όρια της αυτονομίας και της αποδοτικότητας στην κατηγορία των SUV.