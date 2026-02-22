H FIA «έσπασε» τη σιωπή της σχετικά με την πρωτοποριακή πίσω αεροτομή της Scuderia Ferrari, για την οποία έδωσε το πράσινο φως.

Η Ferrari τράβηξε τα βλέμματα στο Μπαχρέιν, δοκιμάζοντας για λίγους γύρους μια διαφορετική εκδοχή της ενεργής πίσω αεροτομής της SF-26. Το ερώτημα που προέκυψε άμεσα στο paddock –πέρα από το πώς λειτουργεί– ήταν αν η λύση αυτή κινείται εντός κανονισμών. Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στην οποία η Ferrari παρουσίασε μια καινοτόμα λύση στο μονοθέσιό της.

Το σύστημα εμφανίστηκε την Πέμπτη, όταν ο Λιούις Χάμιλτον βγήκε στην πίστα για λίγους γύρους. Σε αντίθεση με τη συμβατική διάταξη τύπου DRS που είχε χρησιμοποιηθεί την Τετάρτη, ο νέος σχεδιασμός επέτρεπε στο άνω στοιχείο της πτέρυγας να περιστρέφεται σημαντικά περισσότερο, ουσιαστικά αλλάζοντας δραστικά τη γωνία του όταν ενεργοποιούνταν το «straight mode».

Η τοποθέτηση της FIA

Ο τεχνικός διευθυντής μονοθεσίων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, ξεκαθάρισε ότι η φετινή φιλοσοφία κανονισμών δίνει μεγαλύτερη ελευθερία στις ομάδες σε ό,τι αφορά τη μείωση της οπισθέλκουσας.

Όπως ανέφερε, οι περιορισμοί που ίσχυαν πέρυσι στο άνοιγμα του κενού μεταξύ των στοιχείων της πίσω αεροτομής δεν διατηρήθηκαν για το 2026, ακριβώς για να επιτραπεί μεγαλύτερη τεχνική ευελιξία. Σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση της Ομοσπονδίας, η λύση της Ferrari θεωρείται σύμφωνη με το γράμμα των κανονισμών.

«Γενικά, έχουμε ενθαρρύνει λύσεις που μειώνουν την οπισθέλκουσα. Γι’ αυτό και οι κανονισμοί του DRS της περασμένης χρονιάς, που περιόριζαν το εύρος ανοίγματος του slot gap, δεν διατηρήθηκαν φέτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τομπάζης ήταν ξεκάθαρος ως προς τη φιλοσοφία της παγκόσμιας ομοσπονδίας: «Στόχος ήταν να δοθεί περισσότερη ελευθερία, και η λύση της Ferrari, κατά την εκτίμησή μας, είναι αποδεκτή».

Η απόφαση αυτή κλείνει – τουλάχιστον προς το παρόν – το θέμα νομιμότητας. Το αν η συγκεκριμένη πτέρυγα θα αποτελέσει μόνιμο στοιχείο της SF-26 ή απλώς ένα δοκιμαστικό concept, θα φανεί στις επόμενες εβδομάδες.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Όταν το σύστημα ενεργοποιείται, το άνω στοιχείο ανοίγει με τέτοιο τρόπο ώστε το προφίλ της πτέρυγας να δημιουργεί άντωση – αντί για κάθετη δύναμη – μειώνοντας περαιτέρω την οπισθέλκουσα (drag). Η λογική είναι σαφής: μικρότερη αντίσταση στον αέρα σημαίνει υψηλότερη τελική ταχύτητα και καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα σε μια χρονιά όπου η διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας είναι κρίσιμη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αργότερα την ίδια ημέρα ο Χάμιλτον επέστρεψε στη «συμβατική» εκδοχή της πίσω αεροτομής με τον Fred Vasseur να μην αποκλείει το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη λύση να χρησιμοποιηθεί και σε αγωνιστικό τριήμερο, εφόσον επιβεβαιωθούν τα οφέλη.