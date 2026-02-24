Ο Λιούις Χάμιλτον δηλώνει πιο συνδεδεμένος από ποτέ με τη Ferrari SF-26, αποκαλύπτοντας τη συμβολή του στο νέο μονοθέσιο της ιταλικής ομάδας.

Η νέα σεζόν της Formula 1 πλησιάζει και στο στρατόπεδο της Ferrari το βλέμμα είναι στραμμένο στις δοκιμές του Μπαχρέιν και συνολικά στη μαραθώνια σεζόν που ακολουθεί. Για τον Λιούις Χάμιλτον, όμως, το ξεκίνημα αυτής της χρονιάς έχει και έναν έντονα προσωπικό χαρακτήρα.

Μετά από μια δύσκολη πρώτη χρονιά στο Μαρανέλο – τη μοναδική στην καριέρα του χωρίς βάθρο – ο Βρετανός μπήκε στον χειμώνα με στόχο ένα νέο ξεκίνημα. Και, όπως παραδέχθηκε στο Μπαχρέιν, αισθάνεται ότι αυτή τη φορά η βάση είναι διαφορετική.

Glimpses of LH inside the garage ⚡️ pic.twitter.com/b2H3wQlZBc — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 14, 2026

Ένα ψυχολογικό reset

Μιλώντας στην πίστα του Σακχίρ ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής εμφανίστηκε ήρεμος και αισιόδοξος, παρά το γεγονός πως όταν είχε ρόλο οδηγού, η SF-26 αντιμετώπισε πολλά προβλήματα αξιοπιστίας.

«Πάντα προσπαθώ να μπαίνω σε μια σεζόν με αυτοπεποίθηση. Φυσικά, στην πορεία προκύπτουν διαφορετικές προκλήσεις. Τα τελευταία χρόνια είχαν πολλές διαφορετικές προκλήσεις. Αυτόν τον χειμώνα ένιωσα ότι αφιέρωσα πολύ χρόνο στο να ξαναχτίσω τον εαυτό μου. Να επαναπροσδιοριστώ. Να φέρω το σώμα και το μυαλό μου σε πολύ καλύτερη κατάσταση», είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε μιλώντας για την αίσθηση που έχει μετά από έναν αρκετά σύντομο χειμώνα: «Ήθελα απλώς να φτάσω εδώ νιώθοντας καλύτερα. Και ειλικρινά, προσωπικά, αισθάνομαι στο καλύτερο σημείο που έχω βρεθεί εδώ και πολύ καιρό».

The car. The driver 🤩 pic.twitter.com/m1hWjps4lw — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 17, 2026

Η SF-26 φέρει την υπογραφή του

Η SF-26 μπορεί να μην θεωρείται – προς το παρόν – το ταχύτερο μονοθέσιο του grid, ωστόσο στο Μαρανέλο ποντάρουν στην αξιοπιστία και στη σταθερότητα ενόψει των νέων κανονισμών. Για τον Χάμιλτον, όμως, υπάρχει και κάτι βαθύτερο.

Σε αντίθεση με το περσινό μονοθέσιο που «κληρονόμησε», η φετινή Ferrari έχει εξελιχθεί με τη δική του ενεργή συμμετοχή. Όπως ανέφερε, ο Βρετανός νιώθει πως η SF-26 είναι η πρώτη δική του Ferrari.

«Είναι μια συναρπαστική περίοδος με αυτή τη νέα γενιά μονοθεσίων. Όλα είναι καινούργια και προσπαθούμε να τα καταλάβουμε στην πράξη. Πέρυσι ήμουν δεσμευμένος σε ένα μονοθέσιο που ουσιαστικά κληρονόμησα. Αυτή τη φορά συμμετείχα στην εξέλιξή του στον προσομοιωτή τους τελευταίους 8 με 10μήνες. Ένα κομμάτι του DNA μου είναι μέσα στο νέο μονοθέσιο», είπε.

Η διαφορά, όπως τόνισε, είναι ξεκάθαρη: «Είμαι σίγουρα πιο συνδεδεμένος με αυτό το μονοθέσιο».

