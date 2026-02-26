Nissan Flash Days με προσφορές για Qashqai και Juke

Η ελληνική αντιπροσωπεία της Nissan ανακοίνωσε την έναρξη μιας νέας εμπορικής ενέργειας που αφορά τα δημοφιλή crossover της γκάμας της, με ισχύ έως το τέλος Μαρτίου.

Σε τροποποίηση της εμπορικής της πολιτικής για το προσεχές διάστημα προχώρησε η Nissan στην Ελλάδα, θέτοντας σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Nissan Flash Days». Η συγκεκριμένη ενέργεια, η οποία ξεκίνησε στις 23 Φεβρουαρίου, αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και επικεντρώνεται στα μοντέλα Qashqai και Juke, προσφέροντας νέα δεδομένα στις τιμές απόκτησής τους.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το πρόγραμμα θα παραμείνει ενεργό έως και τις 31 Μαρτίου. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ανανέωσης του ενδιαφέροντος για τα crossover της μάρκας, επιτρέποντας στους υποψήφιους αγοραστές να έχουν πρόσβαση σε διαφοροποιημένες τιμολογιακές προτάσεις για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στο επίκεντρο της ενέργειας βρίσκεται το Nissan Qashqai, το οποίο διατίθεται στην ελληνική αγορά με δύο τύπους υβριδικών συστημάτων. Πρόκειται για την ήπια υβριδική έκδοση (Hybrid) και το σύστημα e-POWER, το οποίο χρησιμοποιεί τον κινητήρα εσωτερικής καύσης αποκλειστικά για τη φόρτιση της μπαταρίας, με την κίνηση να μεταδίδεται πάντα από τον ηλεκτροκινητήρα.

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και το compact crossover Nissan Juke. Το συγκεκριμένο μοντέλο προσφέρεται τόσο με τον turbo κινητήρα βενζίνης όσο και με το υβριδικό σύστημα Hybrid, το οποίο εστιάζει στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης εντός του αστικού ιστού.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να πάρετε προσφορά μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της Nissan.