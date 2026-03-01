Ο Μαξ Φερστάπεν μίλησε για τις πιθανότητες που έχει να πάρει νίκη στον εναρκτήριο αγώνα της Formula 1 για το 2026 που θα γίνει στην Αυστραλία.

Η Formula 1 ετοιμάζεται για την έναρξη της νέας αγωνιστικής χρονιάς που θα γίνει στην Μελβούρνη. Το Grand Prix Αυστραλίας είναι ο εναρκτήριος αγώνας της σεζόν, στην οποία οι 11 ομάδες θα αγωνιστούν με νέας γενιάς μονοθέσια και μονάδες ισχύος.

Η καινούργια χρονιά είναι γεμάτη ερωτηματικά, καθώς η πραγματική εικόνα στη δυναμική των ομάδων είναι άγνωστη. Τα εργοστάσια γνωρίζουν την πραγματική ταχύτητα των μονοθεσίων τους, ωστόσο δεν έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης πριν τον εναρκτήριο αγώνα.

Το μεγάλο ερώτημα στη Red Bull

Παρότι η Red Bull Racing έδειξε θετικά δείγματα απόδοσης στις χειμερινές δοκιμές, το κλίμα που επικρατεί είναι ιδιαίτερα θετικό. Ωστόσο σύμφωνα με τον Μαξ Φερστάπεν η αυστριακή ομάδα δεν είναι στο σημείο που θα ήθελε.

«Συνολικά αισθάνομαι θετικά, με την έννοια ότι είχαμε πολύ λίγα προβλήματα. Ακόμη μου φαίνεται ιδιαίτερο το γεγονός ότι είχαμε τα πάντα τόσο καλά υπό έλεγχο με έναν εντελώς νέο κινητήρα και με τόσους πολλούς νέους ανθρώπους στην ομάδα. Από αυτή την άποψη είμαι πολύ χαρούμενος. Αν κοιτάξεις την απόδοση, πιστεύω ότι πρέπει ακόμη να κάνουμε ένα βήμα για να μπορέσουμε πραγματικά να ανταγωνιστούμε στην κορυφή. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι θα παλέψουμε για τη νίκη. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δεν ήταν ποτέ η προσδοκία μας ότι θα συμβεί άμεσα κάτι τέτοιο με τους νέους κανονισμούς και με τον δικό μας κινητήρα», είπε ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Η Red Bull ήταν η έκπληξη των δοκιμών

Από την πρώτη στιγμή η RB22 μπορεί να μην κέντρισε το ενδιαφέρον για τους χρόνους που έκανε, όμως απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια από τον ανταγωνισμό. Ο λόγος ήταν η νέα μονάδα ισχύος, η οποία εξελίχθηκε σε συνεργασία με τη Ford και έχει προκαλέσει έκπληξη στον ανταγωνισμό για την ισχύ και την αξιοπιστία της.

Όλως ανέφερε ο Φερστάπεν: «Πιθανότατα επειδή ούτε αυτοί το περίμεναν. Μάλλον πίστευαν ότι ο κινητήρας απλώς θα… εκραγεί. Οπότε από αυτή την άποψη κάναμε εξαιρετική δουλειά και έχουμε τα πράγματα υπό έλεγχο. Μπορούμε σίγουρα να είμαστε περήφανοι. Ξέρουμε ότι έχουμε ακόμη δουλειά για να βρούμε περισσότερη ισχύ. Εκεί που βρισκόμαστε τώρα μπορούμε να είμαστε περήφανοι, αλλά πάντα θέλουμε να βελτιωνόμαστε. Ως νικητές αυτή είναι η νοοτροπία μου και της ομάδας. Είμαστε ρεαλιστές ότι δεν θα είναι εύκολο, αλλά έχουμε τη φιλοδοξία να κάνουμε βήματα».