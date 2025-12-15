Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026: Θριαμβευτική νίκη για το Fiat Grande Panda
Έχοντας απέναντί του 10 πολύ δυνατούς αντιπάλους, το Fiat Grande Panda αναδείχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» 2026. Σε μία εκδήλωση-γιορτή για το αυτοκίνητο στη χώρα μας το διάσημο ιταλικό μοντέλο πέτυχε μια τεράστια διάκριση, με τους 27 δημοσιογράφους-εκλέκτορες να του δίνουν την 1η θέση με 378 βαθμούς.
Η μάχη για την κορυφή ήταν ιδιαίτερα σκληρή, όμως το Fiat Grande Panda κατάφερε να ξεπεράσει κατά 40 βαθμούς το νέο Renault 5 E-Tech Electric, το οποίο ήταν ένα από τα μοντέλα-έκπληξη της φετινής χρονιάς. Την 3η θέση κατέλαβε το Citroen C3 με 253 ψήφους, φέρνοντας τη γαλλική μάρκα στο Τοπ 3 της κατάταξης.
Εκδόσεις και εξοπλισμός Fiat Grande Panda
Αντλώντας έμπνευση από το εμβληματικό FIAT Panda πρώτης γενιάς, το Grande Panda προσεγγίζει με SUV διάθεση το B-Segment, έχοντας μήκος 3,99 m, ύψος 1,57 m και απόσταση από το έδαφος που αγγίζει τα 183 mm. Πρακτικά, το νέο μοντέλο φέρνει την πολυχρηστικότητα των B-SUV στις τιμές του B-Segment, ενώ κερδίζει τα πλέον θετικά σχόλια με την αισθητική του.
Με επιλογή για έκδοση βενζίνης, υβριδική ή αμιγώς ηλεκτρική και εισαγωγική τιμή τις €16.990, η γκάμα καλύπτει κάθε ανάγκη και χαρακτηρίζεται από ασυναγώνιστο δείκτη value for money. Η έκδοση βενζίνης χρησιμοποιεί κινητήρα τούρμπο 1.2 lt με 100 HP, χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και σύστημα Start&Stop για ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης.
To Grande Panda Hybrid διαθέτει υβριδικό σύστημα κορυφαίας τεχνολογίας, με συνολική συνδυαστική ισχύ 110 HP, αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων και τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης σε χαμηλές απαιτήσεις φορτίου, για κορυφαία οικονομία. Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση χρησιμοποιεί κινητήρα 113 HP και μπαταρία 44 kWh που εξασφαλίζει μικτή αυτονομία 320 km (κατά WLTP).
Το Grande Panda έχει εισαγωγική τιμή €16.990, 5ετή εγγύηση και πλούσιο εξοπλισμό.