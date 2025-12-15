Το δημοφιλές μοντέλο της ιταλικής μάρκας πέτυχε τη μεγαλύτερη διάκριση στο θεσμό «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα», έχοντας απέναντι σκληρό ανταγωνισμό.

Έχοντας απέναντί του 10 πολύ δυνατούς αντιπάλους, το Fiat Grande Panda αναδείχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» 2026. Σε μία εκδήλωση-γιορτή για το αυτοκίνητο στη χώρα μας το διάσημο ιταλικό μοντέλο πέτυχε μια τεράστια διάκριση, με τους 27 δημοσιογράφους-εκλέκτορες να του δίνουν την 1η θέση με 378 βαθμούς.

Η μάχη για την κορυφή ήταν ιδιαίτερα σκληρή, όμως το Fiat Grande Panda κατάφερε να ξεπεράσει κατά 40 βαθμούς το νέο Renault 5 E-Tech Electric, το οποίο ήταν ένα από τα μοντέλα-έκπληξη της φετινής χρονιάς. Την 3η θέση κατέλαβε το Citroen C3 με 253 ψήφους, φέρνοντας τη γαλλική μάρκα στο Τοπ 3 της κατάταξης.

Εκδόσεις και εξοπλισμός Fiat Grande Panda

Αντλώντας έμπνευση από το εμβληματικό FIAT Panda πρώτης γενιάς, το Grande Panda προσεγγίζει με SUV διάθεση το B-Segment, έχοντας μήκος 3,99 m, ύψος 1,57 m και απόσταση από το έδαφος που αγγίζει τα 183 mm. Πρακτικά, το νέο μοντέλο φέρνει την πολυχρηστικότητα των B-SUV στις τιμές του B-Segment, ενώ κερδίζει τα πλέον θετικά σχόλια με την αισθητική του.

Με επιλογή για έκδοση βενζίνης, υβριδική ή αμιγώς ηλεκτρική και εισαγωγική τιμή τις €16.990, η γκάμα καλύπτει κάθε ανάγκη και χαρακτηρίζεται από ασυναγώνιστο δείκτη value for money. Η έκδοση βενζίνης χρησιμοποιεί κινητήρα τούρμπο 1.2 lt με 100 HP, χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και σύστημα Start&Stop για ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης.

To Grande Panda Hybrid διαθέτει υβριδικό σύστημα κορυφαίας τεχνολογίας, με συνολική συνδυαστική ισχύ 110 HP, αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων και τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης σε χαμηλές απαιτήσεις φορτίου, για κορυφαία οικονομία. Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση χρησιμοποιεί κινητήρα 113 HP και μπαταρία 44 kWh που εξασφαλίζει μικτή αυτονομία 320 km (κατά WLTP).

Το Grande Panda έχει εισαγωγική τιμή €16.990, 5ετή εγγύηση και πλούσιο εξοπλισμό.