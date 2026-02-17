Ο Λάντο Νόρις δίνει τη δική του οπτική για τους φετινούς κανονισμούς της Formula 1 και απαντά στις επικρίσεις οδηγών όπως του Μαξ Φερστάπεν.

Η συζήτηση γύρω από τους νέους κανονισμούς της Formula 1 για το 2026 έχει ήδη ανάψει. Οι πρώτες ημέρες δοκιμών στο Μπαχρέιν αποκάλυψαν μονοθέσια με διαφορετική συμπεριφορά, λιγότερη πρόσφυση, αυξημένη έμφαση στη διαχείριση ενέργειας και ένα στιλ οδήγησης που θυμίζει περισσότερο «στρατηγικό σκάκι» παρά flat-out επίθεση.

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν από τους πιο επικριτικούς, χαρακτηρίζοντας τα νέα μονοθέσια «όχι διασκεδαστικά» και παρομοιάζοντάς τα με «Formula E με αναβολικά». Ο Ολλανδός δεν ήταν ο μοναδικός πρωταθλητής που έμεινε απογοητευμένος, καθώς και ο Λιούις Χάμιλτον μίλησε με επικριτικό τρόπο, εστιάζοντας όμως στην τεχνολογία των νέων μονοθεσίων.

MCL40: You’re the 1 for me 🫶#McLarenF1 pic.twitter.com/JvbkpkxnKh — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) February 14, 2026

Η άποψη του νέου πρωταθλητή

Ο εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Λάντο Νόρις, βλέπει τα πράγματα διαφορετικά και διαφωνεί κυρίως με τον Φερστάπεν. Μιλώντας στο Μπαχρέιν αναφορικά με τα νέα μονοθέσια, ο οδηγός της McLaren είπε:

«Ήταν πολύ διασκεδαστικό, το απόλαυσα πραγματικά. Η Formula 1 αλλάζει συνεχώς. Κάποιες φορές τα μονοθέσια είναι πιο ευχάριστα στην οδήγηση, κάποιες λιγότερο».

Ο Βρετανός παραδέχθηκε ότι το 2026 φέρνει τη μεγαλύτερη οδηγική διαφοροποίηση που έχει βιώσει στην καριέρα του. Η αυξημένη ισχύς σε συνδυασμό με τη μειωμένη πρόσφυση και τη σύνθετη διαχείριση μπαταρίας δημιουργούν ένα απαιτητικό πακέτο.

«Είναι σίγουρα το πιο διαφορετικό μονοθέσιο Formula 1 που έχω οδηγήσει. Έχουμε λιγότερη πρόσφυση, πολύ πιο δύσκολο στην οδήγηση, αλλά με περισσότερη ισχύ. Αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό, γιατί το κάνει πιο δύσκολο αλλά και πιο διασκεδαστικό», ανέφερε.

Ο Νόρις στάθηκε ιδιαίτερα στην αίσθηση επιτάχυνσης: «Νιώθεις τη διαφορά στην επιτάχυνση, νιώθεις την ταχύτητα. Είναι μια πρόκληση και υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να καταλάβουμε. Σήμερα ήταν μια καλή μέρα για να κατανοήσω καλύτερα το μονοθέσιο και να αποκτήσω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση».

Το χάσμα απόψεων με τον Φερστάπεν

Ερωτώμενος σχετικά με την άποψή του για τις επικριτικές δηλώσεις του Φερστάπεν σχετικά με τα νέα μονοθέσια, ο παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ξεκάθαρος.

«Πληρωνόμαστε ένα γελοία μεγάλο μισθό για να οδηγούμε, οπότε δεν μπορείς πραγματικά να παραπονιέσαι στο τέλος της ημέρας. Οποιοσδήποτε οδηγός μπορεί να βρει κάτι άλλο να κάνει αν δεν του αρέσει. Δεν είναι δεδομένο πως κάποιος αναγκαστικά πρέπει να είναι εδώ. Κάθε οδηγός έχει τη γνώμη του. Εκείνου δεν του άρεσε. Εμένα μου αρέσει η οδήγηση των νέων μονοθεσίων».

Παρά τα παράπονα του Ολλανδού, ο Νόρις περιμένει τον Φερστάπεν να τα δίνει όλα στην πίστα: «Δεν περιμένω από τον Μαξ να βγει στην πίστα και να μην προσπαθήσει. Πάντα θα προσπαθεί να κερδίσει. Ίσως να μη χαμογελάει τόσο πολύ, αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι».

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion