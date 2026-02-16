Η Scuderia Ferrari δεν έχει εντυπωσιάσει μόνο με τους χρόνους της στις χειμερινές δοκιμές της Formula 1 του 2026 αλλά και με τον τρόπο που το έχει καταφέρει.

Με θετικό τρόπο εξελίσσεται μέχρι τώρα η χειμερινή περίοδος του 2026 για τη Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα είχε περάσει μέχρι τώρα απαρατήρητη σε αντίθεση με τους έμμεσους αντιπάλους της, όμως αυτό άλλαξε στις χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν.

Στο πρώτο τεστ στην πίστα του Σακχίρ η ιταλική ομάδα ήταν η δεύτερη ταχύτερη στον έναν γύρο, ενώ ο ρυθμός αγώνα δια χειρός Λιούις Χάμιλτον την τελευταία ημέρα της έδωσε δεδομένα για να αισιοδοξεί.

Αξιοπιστία και ατελείωτα χιλιόμετρα

Στις έξι ημέρες δοκιμών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, η Ferrari έχει εστιάσει και στην αξιοπιστία της SF-26, κάτι που ικανοποιεί ιδιαίτερα τους ανθρώπους του Μαρανέλο. Συνολικά έχει καλύψει μέχρι σήμερα 4.500 χιλιόμετρα δοκιμών σε Βαρκελώνη και Μπαχρέιν, αριθμός ο οποίος είναι εντυπωσιακός με δεδομένο πως πρόκειται για την πρώτη σεζόν των νέων κανονισμών μονοθεσίων και μονάδων ισχύος.

Ο αριθμός αυτός ισοδυναμεί με χιλιομετρική απόσταση 15 Grand Prix. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που διασταύρωσε το Gazzetta.gr η Ferrari έχει καλύψει τα 4.500 χιλιόμετρα δοκιμών με μόλις μία μονάδα ισχύος. Μάλιστα, είναι η μοναδική ομάδα του grid που δεν έχει προβεί σε αλλαγή κινητήρα έως τώρα στη χειμερινή περίοδο.

Χαμόγελα στις τάξεις της Scuderia

Μιλώντας για την εμφάνιση της ομάδας του στις δοκιμές του Μπαχρέιν, ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με την πρόοδο που έχει γίνει ως τώρα.

«Σχετικά με την αξιοπιστία θα έλεγα πως μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά. Κάναμε περίπου 4.500 χιλιόμετρα μέχρι τώρα. Πήγε πολύ καλά σε επίπεδο αξιοπιστίας και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να συλλέγεις δεδομένα και να καταλαβαίνεις ποιες είναι οι επιλογές και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το μονοθέσιο βήμα-βήμα», ανέφερε.

Ο Γάλλος τεχνικός διευθυντής ξεκαθάρισε ότι οι επιδόσεις δεν αποτελούν ακόμη αντικείμενο σύγκρισης: «Δεν μιλάμε καθόλου για απόδοση μέχρι στιγμής. Όλοι είναι επικεντρωμένοι στον εαυτό τους και στα δικά τους δεδομένα, δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις. Αλλά προς το παρόν, από τη δική μας πλευρά, πήγε καλά στο να χτίσουμε γνώση γύρω από το μονοθέσιο. Υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μπροστά».

