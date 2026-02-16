Η νέα εποχή της Formula 1 δίχως το MGHU-H στις μονάδες ισχύος των μονοθεσίων ακούγεται διαφορετικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Η Formula 1 έδωσε στο κοινό μια πρώτη, καθαρή γεύση από το πώς θα ακούγεται η νέα γενιά κινητήρων του 2026, δημοσιεύοντας βίντεο με τον ήχο και των πέντε κατασκευαστών μονάδων ισχύος.

Σε μια χρονιά-ορόσημο για το σπορ, όπου οι νέοι κανονισμοί αλλάζουν ριζικά την ισορροπία μεταξύ θερμικής και ηλεκτρικής ισχύος, ο ήχος αποτελεί ένα από τα πιο συζητημένα στοιχεία. Και όχι άδικα. Σε αυτό έρχεται να «κουμπώσει» η νέα γενιά μονοθεσίων, με την αεροδυναμική και τα σασί να έχουν αλλάξει ριζικά σε σχέση με το προηγούμενο σετ τεχνικών κανονισμών.

Τι αλλάζει τεχνικά

Από το 2026, οι μονάδες ισχύος διατηρούν τον V6 turbo κινητήρα, όμως καταργείται το MGU-H, ενώ η ισχύς από το MGU-K αυξάνεται σημαντικά, φτάνοντας περίπου τα 350kW. Η αναλογία θερμικής και ηλεκτρικής ισχύος προσεγγίζει πλέον το 50-50, κάτι που επηρεάζει όχι μόνο την απόδοση αλλά και την ακουστική ταυτότητα των μονοθεσίων. Στη Formula 1 σήμερα κατασκευαστές κινητήρων είναι οι: Mercedes, Ferrari, Honda, RBPT Ford και Audi.

Η απουσία του MGU-H – που μέχρι σήμερα «έσβηνε» μέρος του ήχου μέσω της διαχείρισης της ενέργειας από τα καυσαέρια – κάνει τον νέο ήχο πιο ωμό. Παράλληλα, η μεγαλύτερη εξάρτηση από το turbo και η διαφοροποιημένη διαχείριση ενέργειας δημιουργούν διακριτές διαφορές μεταξύ των κατασκευαστών.

A closer look at all the teams' wheel covers for the 2026 season! 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/q8tXfNHkog February 14, 2026

Πιο επιθετικός, αλλά όχι… V10

Το πρώτο συμπέρασμα από το βίντεο είναι ότι οι κινητήρες του 2026 ακούγονται πιο «άγριοι» σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Υπάρχει μεγαλύτερη ένταση στις υψηλές στροφές και πιο έντονη παρουσία του turbo.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για επιστροφή στους ατμοσφαιρικούς V10 ή V8 του παρελθόντος. Ο ήχος παραμένει υβριδικός, με πιο σύνθετη χροιά.

Κάθε κατασκευαστής φαίνεται να έχει τη δική του ηχητική υπογραφή. Οι διαφορές δεν είναι χαοτικές, όμως για τον προσεκτικό ακροατή είναι ευδιάκριτες. Είναι ένα στοιχείο που προσθέτει χαρακτήρα στη νέα εποχή και θυμίζει εποχές V8 και V10 όπου μπορούσες μόνο και μόνο από τον ήχο να καταλάβεις ποιον κινητήρα ακούς.

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να ακούσετε το... τραγούδι των πέντε κινητήρων της F1 για το 2026.