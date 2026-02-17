Η Ford εξοπλίζει πέντε μοντέλα της πλούσιας γκάμας της με την τεχνολογία Matrix LED, βελτιώνοντας ορατότητα και ασφάλεια τη νύχτα.

Η οδήγηση τη νύχτα ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού παραμένει μία από τις βασικές προκλήσεις για τους Ευρωπαίους οδηγούς. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Ford, σημαντικό ποσοστό οδηγών δηλώνει μειωμένη αυτοπεποίθηση μετά τη δύση του ηλίου, γεγονός που διατηρεί ψηλά στην ατζέντα των κατασκευαστών την εξέλιξη προηγμένων συστημάτων φωτισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ford επενδύει στην τεχνολογία Matrix LED, η οποία ενσωματώνεται σε ολοένα και περισσότερα μοντέλα της γκάμας της, με στόχο τη βελτίωση της ορατότητας, της άνεσης και της ενεργητικής ασφάλειας.

Πώς λειτουργούν τα Matrix LED

Οι προβολείς Matrix LED βασίζονται σε μεγάλο αριθμό micro-LED μονάδων, οι οποίες ελέγχονται ανεξάρτητα. Αυτό επιτρέπει στο σύστημα να προσαρμόζει δυναμικά το σχήμα και την ένταση της δέσμης φωτός ανάλογα με τις συνθήκες του δρόμου, τον καιρό και την παρουσία άλλων χρηστών.

Μία από τις βασικές λειτουργίες είναι η Glare-Free High Beam. Το σύστημα ανιχνεύει οχήματα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα και απενεργοποιεί επιλεκτικά τα micro-LED που θα μπορούσαν να προκαλέσουν θάμβωση, επιτρέποντας παράλληλα τη χρήση της μεγάλης σκάλας σε μεγαλύτερο μέρος του δρόμου.

Η λειτουργία Predictive Dynamic Bending Light αξιοποιεί δεδομένα από το σύστημα πλοήγησης, τη γωνία του τιμονιού και εμπρόσθια κάμερα, ώστε να «στρέφει» τη δέσμη μέσα στη στροφή, φωτίζοντας το σημείο προς το οποίο κατευθύνεται το όχημα.

Παράλληλα, η λειτουργία Sign-Based Light προσαρμόζει το μοτίβο φωτισμού σε διασταυρώσεις, με βάση την ανίχνευση οδικής σήμανσης, βελτιώνοντας την ορατότητα για πεζούς και ποδηλάτες. Σε κακές καιρικές συνθήκες, η λειτουργία Bad Weather Light μεταβάλλει τη δέσμη όταν ενεργοποιούνται οι υαλοκαθαριστήρες, ώστε να μειώνεται η αντανάκλαση και να ενισχύεται η ορατότητα.

Σε ποια μοντέλα διατίθεται

Η τεχνολογία Matrix LED είναι διαθέσιμη σε μοντέλα όπως τα Ford Puma, Ford Puma Gen-E, Ford Kuga, Ford Explorer, Ford Capri και Ford Mustang Mach-E.

Με την ενσωμάτωση των συγκεκριμένων συστημάτων, η Ford επιχειρεί να ενισχύσει το επίπεδο ενεργητικής ασφάλειας στα σύγχρονα μοντέλα της, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία που λειτουργεί διακριτικά αλλά ουσιαστικά υπέρ του οδηγού, ιδιαίτερα σε απαιτητικές συνθήκες φωτισμού.