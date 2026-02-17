Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε ο σύγχρονος «Βασιλιάς» του MotoGP Μαρκ Μάρκεθ (vid)

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

H νέα εβδομάδα ξεκινά με μία βουτιά στην ιστορία των αγώνων ταχύτητας. Στη σημερινή αναδρομή μας θα μάθουμε πότε θεσπίστηκε ο όρος «Grand Prix». Επιπλέον ένας εμβληματικός χαρακτήρας του WRC και ένας αναβάτης που έγραψε ιστορία στο MotoGP έχουν γενέθλια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 17/2, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1901, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος αγώνας ταχύτητας στα χρονικά που είχε την ονομασία «Grand Prix». Για την ακρίβεια, ο αγώνας αυτός ονομαζόταν «Grand Prix du Sud Ouest» και έλαβε χώρα στην πόλη του Πο, στο Νότο της Γαλλίας. Ουσιαστικά, επρόκειτο για έναν μεγάλο μαραθώνιο που ξεπερνούσε τα 300 χιλιόμετρα απόστασης, καθώς εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ακόμη οριοθετημένες πίστες για να κινούνται τα αυτοκίνητα. Νικητής αναδείχθηκε ο Μορίς Φαρμάν, με μια Panhard 24CV, τερματίζοντας έπειτα από 4 ώρες, 28 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Ο όρος «Grand Prix» επανεμφανίστηκε το 1906 και έκτοτε χρησιμοποιείται για την περιγραφή μεγάλων αγωνιστικών events. Σήμερα εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο για τους αγώνες της Formula 1, του IndyCar και του MotoGP.

Σαν σήμερα το 1956, γεννήθηκε ο Μάλκολμ Ουίλσον. Ο Βρετανός υπήρξε οδηγός στο χώρο των ράλλυ για πάνω από δύο δεκαετίες, κυρίως με τη Ford. Ωστόσο, οδήγησε και για άλλες εργοστασιακές ομάδες στο WRC όπως η MG και η Audi. Ο Ουίλσον ήταν ο βασικός οδηγός της Ford, βοηθώντας στην εξέλιξη και τη δοκιμή πολλών αγωνιστικών της, όπως το RS200. Μετά την κατάκτηση του απαιτητικού πρωταθλήματος ράλλυ στη Μ. Βρετανία, αποσύρθηκε από την ενεργό δράση αλλά παραμένει στο WRC, εκπροσωπώντας τη Ford μέχρι και σήμερα μέσω της ομάδας δικής του αγωνιστικής ομάδας, της M-Sport. Μάλιστα, η Ford κατέκτησε δύο συνεχόμενα Πρωταθλήματα Κατασκευαστών το 2006 και 2007, επιστρέφοντας στους τίτλους μετά από 25 χρόνια. Το 2017 η M-Sport κατέκτησε το πρωτάθλημα οδηγών με τον Γάλλο, Σεμπαστιέν Οζιέ.

Σαν σήμερα το 1973, ολοκληρώθηκε το Ράλλυ Σουηδίας για το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC). Νικητής του event ήταν ο Στιγκ Μπλόμκβιστ, ο οποίος οδήγησε ένα Saab 96. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε το έτερο Saab του Περ Έκλοντ, ενώ στην τρίτη θέση ήταν η Alpine-Renault A110 των Ζαν-Λουκ Τεριέ.

Σαν σήμερα το 1993, γεννήθηκε στην Τσερβέρα της Καταλονίας ο θρύλος του MotoGP και της Repsol Honda, Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός είναι ένας από τους τέσσερις αναβάτες που έχουν κατακτήσει παγκόσμιους τίτλους σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, μετά τους Μάικ Χέιλγουντ, Φιλ Χεντ και Βαλεντίνο Ρόσι, o οποίος συμπτωματικά έχει γενέθλια μία ημέρα νωρίτερα. Ο Μάρκεθ μετράει 8 Παγκόσμια Πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 6 καταγράφηκαν στην κορυφαία κατηγορία των δύο τροχών.



Ο Μάρκεθ έγινε ο τρίτος Ισπανός μετά τους Άλεξ Κριβιγιέ και Χόρχε Λορένθο που κατέκτησε τον τίτλο της πρώτης κατηγορίας και είναι ο πιο επιτυχημένος Ισπανός αναβάτης στο MotoGP - από πλευράς αριθμού νικών. Το 2013 έγινε ο πρώτος αναβάτης μετά τον Κένι Ρόμπερτς (1978) που στέφθηκε πρωταθλητής της πρώτης κατηγορίας στην πρώτη του σεζόν, όπως και ο νεότερος που κατέκτησε τον τίτλο συνολικά, σε ηλικία 20 ετών και 266 ημερών. Το 2023 πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφήσει την αγαπημένη του Honda και να μεταβεί στη Gresini Racing και τη μοτοσικλέτα της Ducati. Στην πρώτη του χρονιά ως αναβάτης δορυφορικής ομάδας κατάφερε να πάρει τρεις νίκες, όμως δεν διεκδίκησε τον τίτλο. Το 2025 πήγε στην εργοστασιακή ομάδα και κυριάρχισε απόλυτα φτάνοντας με άνεση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και την εξιλέωση έπειτα από χρόνια απογοήτευσης και τραυματισμών.

Φωτογραφίες: Lemurek_/X-Twitter, gold n goose/redbullcontentpool.com