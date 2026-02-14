F1 - Δοκιμές Μπαχρέιν: Η τελική κατάταξη και συνολικοί γύροι

Στάθης Κοκκορόγιαννης
Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη του δεύτερου χειμερινού τεστ της φετινής σεζόν της Formula 1 και πόσους γύρους κάλυψαν οι ομάδες και οδηγοί; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Η πρώτη επίσημη εβδομάδα δοκιμών της Formula 1 στο Μπαχρέιν για το 2026 ολοκληρώθηκε με τη Mercedes να καταγράφει τον ταχύτερο γύρο. Η γερμανική ομάδα έκανε το 1-2 στα αποτελέσματα, με τον Κίμι Αντονέλι να γράφει την καλύτερη επίδοση.

Σε αντίθεση με το shakedown της Βαρκελώνης που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, στο Σακχίρ υπήρχε ακόμα και τηλεοπτική κάλυψη σε καθημερινή βάση. Έτσι, είδαμε για πρώτη φορά τα μονοθέσια νέας να κάνουν γύρους σε πίστα, με τις ομάδες να αντλούν πολύτιμα δεδομένα για την εξέλιξή τους.

Η τελική κατάταξη των δοκιμών του Μπαχρέιν

Ο Κίμι Αντονέλι με το 1:33,669 πήρε την 1η θέση στο τριήμερο τεστ, με τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ να ακολουθεί. O Λιούις Χάμιλτον ήταν στην 3η θέση για τη Scuderia Ferrari, η οποία κατέλαβε και την 4η θέση με τον Σαρλ Λεκλέρ. Η McLaren Racing ήταν στις θέσεις 5 και 6.

 
ΘέσηΟδηγόςΔιαφορά
1Κίμι Αντονέλι
2Τζορτζ Ράσελ+0.249s
3Λιούις Χάμιλτον+0.540s
4Σαρλ Λεκλέρ+0.604s
5Όσκαρ Πιάστρι+0.880s
6Λάντο Νόρις+1.000s
7Μαξ Φερστάπεν+1.129s
8Όλι Μπέρμαν+1.725s
9Έστεμπαν Οκόν+1.909s
10Φράνκο Κολαπίντο+2.137s
11Νίκο Χούλκενμπεργκ+2.622s
12Ίσακ Χατζάρ+2.892s
13Άλεξ Άλμπον+2.996s
14Γκάμπριελ Μπορτολέτο+3.001s
15Πιέρ Γκασλί+3.096s
16Λίαμ Λόσον+3.139s
17Βάλτερι Μπότας+3.155s
18Κάρλος Σάινθ+3.517s
19Σέρχιο Πέρεζ+3.696s
20Άρβιντ Λίντμπλαντ+3.801s
21Φερνάντο Αλόνσο+4.496s
22Λανς Στρολ+6.214s

Ταχύτερος γύρος ανά ομάδα

ΘέσηΟμάδαΔιαφορά
1Mercedes
2Ferrari+0.540s
3McLaren+0.880s
4Red Bull+1.129s
5Haas+1.725s
6Alpine+2.137s
7Audi+2.622s
8Williams+2.996s
9Racing Bulls+3.139s
10Cadillac+3.155s
11Aston Martin+4.496s

Συνολικοί γύροι ανά ομάδα

ΘέσηΟμάδαΓύροι
1Williams422
=McLaren422
3Ferrari421
4Haas390
5Audi354
6Red Bull343
7Racing Bulls327
8Cadillac320
9Alpine318
10Mercedes282
11Aston Martin206

Συνολικοί γύροι ανά οδηγό

ΘέσηΟδηγόςΓύροι
1Σαρλ Λεκλέρ219
2Όσκαρ Πιάστρι215
3Κάρλος Σάινθ214
4Άλεξ Άλμπον208
5Λάντο Νόρις207
6Λιούις Χάμιλτον202
7Όλι Μπέρμαν200
8Μαξ Φερστάπεν197
9Έστεμπαν Οκόν190
10Τζορτζ Ράσελ188
11Νίκο Χούλκενμπεργκ178
12Γκάμπριελ Μπορτολέτο176
13Φράνκο Κολαπίντο172
14Λίαμ Λόσον169
15Σέρχιο Πέρεζ167
16Άρβιντ Λίντμπλαντ158
17Βάλτερι Μπότας153
18Ισάκ Χατζάρ146
=Πιέρ Γκασλί146
20Λανς Στρολ108
21Φερνάντο Αλόνσο98
22Κίμι Αντονέλι94

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion

@Photo credits: Getty Images/Redbullcontentpool.com

