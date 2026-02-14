F1 - Δοκιμές Μπαχρέιν: Η τελική κατάταξη και συνολικοί γύροι
- Η τελική κατάταξη των δοκιμών του Μπαχρέιν
- Ταχύτερος γύρος ανά ομάδα
- Συνολικοί γύροι ανά ομάδα
- Συνολικοί γύροι ανά οδηγό
Η πρώτη επίσημη εβδομάδα δοκιμών της Formula 1 στο Μπαχρέιν για το 2026 ολοκληρώθηκε με τη Mercedes να καταγράφει τον ταχύτερο γύρο. Η γερμανική ομάδα έκανε το 1-2 στα αποτελέσματα, με τον Κίμι Αντονέλι να γράφει την καλύτερη επίδοση.
Σε αντίθεση με το shakedown της Βαρκελώνης που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, στο Σακχίρ υπήρχε ακόμα και τηλεοπτική κάλυψη σε καθημερινή βάση. Έτσι, είδαμε για πρώτη φορά τα μονοθέσια νέας να κάνουν γύρους σε πίστα, με τις ομάδες να αντλούν πολύτιμα δεδομένα για την εξέλιξή τους.
11 teams but only one racing line! 💪💨#F1 #F1Testing pic.twitter.com/mIKyPGTaOB— Formula 1 (@F1) February 13, 2026
Η τελική κατάταξη των δοκιμών του Μπαχρέιν
Ο Κίμι Αντονέλι με το 1:33,669 πήρε την 1η θέση στο τριήμερο τεστ, με τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ να ακολουθεί. O Λιούις Χάμιλτον ήταν στην 3η θέση για τη Scuderia Ferrari, η οποία κατέλαβε και την 4η θέση με τον Σαρλ Λεκλέρ. Η McLaren Racing ήταν στις θέσεις 5 και 6.
|Θέση
|Οδηγός
|Διαφορά
|1
|Κίμι Αντονέλι
|—
|2
|Τζορτζ Ράσελ
|+0.249s
|3
|Λιούις Χάμιλτον
|+0.540s
|4
|Σαρλ Λεκλέρ
|+0.604s
|5
|Όσκαρ Πιάστρι
|+0.880s
|6
|Λάντο Νόρις
|+1.000s
|7
|Μαξ Φερστάπεν
|+1.129s
|8
|Όλι Μπέρμαν
|+1.725s
|9
|Έστεμπαν Οκόν
|+1.909s
|10
|Φράνκο Κολαπίντο
|+2.137s
|11
|Νίκο Χούλκενμπεργκ
|+2.622s
|12
|Ίσακ Χατζάρ
|+2.892s
|13
|Άλεξ Άλμπον
|+2.996s
|14
|Γκάμπριελ Μπορτολέτο
|+3.001s
|15
|Πιέρ Γκασλί
|+3.096s
|16
|Λίαμ Λόσον
|+3.139s
|17
|Βάλτερι Μπότας
|+3.155s
|18
|Κάρλος Σάινθ
|+3.517s
|19
|Σέρχιο Πέρεζ
|+3.696s
|20
|Άρβιντ Λίντμπλαντ
|+3.801s
|21
|Φερνάντο Αλόνσο
|+4.496s
|22
|Λανς Στρολ
|+6.214s
Ταχύτερος γύρος ανά ομάδα
|Θέση
|Ομάδα
|Διαφορά
|1
|Mercedes
|—
|2
|Ferrari
|+0.540s
|3
|McLaren
|+0.880s
|4
|Red Bull
|+1.129s
|5
|Haas
|+1.725s
|6
|Alpine
|+2.137s
|7
|Audi
|+2.622s
|8
|Williams
|+2.996s
|9
|Racing Bulls
|+3.139s
|10
|Cadillac
|+3.155s
|11
|Aston Martin
|+4.496s
Συνολικοί γύροι ανά ομάδα
|Θέση
|Ομάδα
|Γύροι
|1
|Williams
|422
|=
|McLaren
|422
|3
|Ferrari
|421
|4
|Haas
|390
|5
|Audi
|354
|6
|Red Bull
|343
|7
|Racing Bulls
|327
|8
|Cadillac
|320
|9
|Alpine
|318
|10
|Mercedes
|282
|11
|Aston Martin
|206
Συνολικοί γύροι ανά οδηγό
|Θέση
|Οδηγός
|Γύροι
|1
|Σαρλ Λεκλέρ
|219
|2
|Όσκαρ Πιάστρι
|215
|3
|Κάρλος Σάινθ
|214
|4
|Άλεξ Άλμπον
|208
|5
|Λάντο Νόρις
|207
|6
|Λιούις Χάμιλτον
|202
|7
|Όλι Μπέρμαν
|200
|8
|Μαξ Φερστάπεν
|197
|9
|Έστεμπαν Οκόν
|190
|10
|Τζορτζ Ράσελ
|188
|11
|Νίκο Χούλκενμπεργκ
|178
|12
|Γκάμπριελ Μπορτολέτο
|176
|13
|Φράνκο Κολαπίντο
|172
|14
|Λίαμ Λόσον
|169
|15
|Σέρχιο Πέρεζ
|167
|16
|Άρβιντ Λίντμπλαντ
|158
|17
|Βάλτερι Μπότας
|153
|18
|Ισάκ Χατζάρ
|146
|=
|Πιέρ Γκασλί
|146
|20
|Λανς Στρολ
|108
|21
|Φερνάντο Αλόνσο
|98
|22
|Κίμι Αντονέλι
|94
Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion