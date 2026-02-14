Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη του δεύτερου χειμερινού τεστ της φετινής σεζόν της Formula 1 και πόσους γύρους κάλυψαν οι ομάδες και οδηγοί; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Η πρώτη επίσημη εβδομάδα δοκιμών της Formula 1 στο Μπαχρέιν για το 2026 ολοκληρώθηκε με τη Mercedes να καταγράφει τον ταχύτερο γύρο. Η γερμανική ομάδα έκανε το 1-2 στα αποτελέσματα, με τον Κίμι Αντονέλι να γράφει την καλύτερη επίδοση.

Σε αντίθεση με το shakedown της Βαρκελώνης που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, στο Σακχίρ υπήρχε ακόμα και τηλεοπτική κάλυψη σε καθημερινή βάση. Έτσι, είδαμε για πρώτη φορά τα μονοθέσια νέας να κάνουν γύρους σε πίστα, με τις ομάδες να αντλούν πολύτιμα δεδομένα για την εξέλιξή τους.

Η τελική κατάταξη των δοκιμών του Μπαχρέιν

Ο Κίμι Αντονέλι με το 1:33,669 πήρε την 1η θέση στο τριήμερο τεστ, με τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ να ακολουθεί. O Λιούις Χάμιλτον ήταν στην 3η θέση για τη Scuderia Ferrari, η οποία κατέλαβε και την 4η θέση με τον Σαρλ Λεκλέρ. Η McLaren Racing ήταν στις θέσεις 5 και 6.

Θέση Οδηγός Διαφορά 1 Κίμι Αντονέλι — 2 Τζορτζ Ράσελ +0.249s 3 Λιούις Χάμιλτον +0.540s 4 Σαρλ Λεκλέρ +0.604s 5 Όσκαρ Πιάστρι +0.880s 6 Λάντο Νόρις +1.000s 7 Μαξ Φερστάπεν +1.129s 8 Όλι Μπέρμαν +1.725s 9 Έστεμπαν Οκόν +1.909s 10 Φράνκο Κολαπίντο +2.137s 11 Νίκο Χούλκενμπεργκ +2.622s 12 Ίσακ Χατζάρ +2.892s 13 Άλεξ Άλμπον +2.996s 14 Γκάμπριελ Μπορτολέτο +3.001s 15 Πιέρ Γκασλί +3.096s 16 Λίαμ Λόσον +3.139s 17 Βάλτερι Μπότας +3.155s 18 Κάρλος Σάινθ +3.517s 19 Σέρχιο Πέρεζ +3.696s 20 Άρβιντ Λίντμπλαντ +3.801s 21 Φερνάντο Αλόνσο +4.496s 22 Λανς Στρολ +6.214s

Ταχύτερος γύρος ανά ομάδα

Θέση Ομάδα Διαφορά 1 Mercedes — 2 Ferrari +0.540s 3 McLaren +0.880s 4 Red Bull +1.129s 5 Haas +1.725s 6 Alpine +2.137s 7 Audi +2.622s 8 Williams +2.996s 9 Racing Bulls +3.139s 10 Cadillac +3.155s 11 Aston Martin +4.496s

Συνολικοί γύροι ανά ομάδα

Θέση Ομάδα Γύροι 1 Williams 422 = McLaren 422 3 Ferrari 421 4 Haas 390 5 Audi 354 6 Red Bull 343 7 Racing Bulls 327 8 Cadillac 320 9 Alpine 318 10 Mercedes 282 11 Aston Martin 206

Συνολικοί γύροι ανά οδηγό

Θέση Οδηγός Γύροι 1 Σαρλ Λεκλέρ 219 2 Όσκαρ Πιάστρι 215 3 Κάρλος Σάινθ 214 4 Άλεξ Άλμπον 208 5 Λάντο Νόρις 207 6 Λιούις Χάμιλτον 202 7 Όλι Μπέρμαν 200 8 Μαξ Φερστάπεν 197 9 Έστεμπαν Οκόν 190 10 Τζορτζ Ράσελ 188 11 Νίκο Χούλκενμπεργκ 178 12 Γκάμπριελ Μπορτολέτο 176 13 Φράνκο Κολαπίντο 172 14 Λίαμ Λόσον 169 15 Σέρχιο Πέρεζ 167 16 Άρβιντ Λίντμπλαντ 158 17 Βάλτερι Μπότας 153 18 Ισάκ Χατζάρ 146 = Πιέρ Γκασλί 146 20 Λανς Στρολ 108 21 Φερνάντο Αλόνσο 98 22 Κίμι Αντονέλι 94

