Ο Μαξ Φερστάπεν ισχυρίζεται πως η Mercedes-AMG κρύβει την πραγματική της ταχύτητα στις δοκιμές της Formula 1 στο Μπαχρέιν, κάνοντας sandbagging.

Tην απάντησή του στους ισχυρισμούς του Τότο Βολφ πως η Red Bull Racing έχει τον καλύτερο κινητήρα εξέφρασε ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός σχολίασε επίσης τόσο τη νέα τεχνική εποχή της F1 όσο και τη συνεχιζόμενη συζήτηση γύρω από το θέμα του λόγου συμπίεσης των υβριδικών μονάδων ισχύος του 2026.

Μετά τις δηλώσεις του ότι τα νέα μονοθέσια θυμίζουν Formula E και είναι «anti-racing», ο Φερστάπεν στράφηκε και προς το στρατόπεδο της Mercedes-AMG.

Αναμονή μέχρι την Μελβούρνη

Ο Φερστάπεν εκτιμά ότι η Mercedes δεν έχει δείξει το πραγματικό της επίπεδο απόδοσης στο Μπαχρέιν και στον πρώτο αγώνα θα δείξει τις πραγματικές της δυνατότητες.

«Περιμένετε μέχρι τη Μελβούρνη και θα δείτε πόση ισχύ θα βρουν ξαφνικά. Το ξέρω ήδη αυτό», δήλωσε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για εκτεταμένο sandbagging.

Κατά την άποψή του, η γερμανική ομάδα επιχειρεί να μεταφέρει την πίεση στη Red Bull Racing, παρουσιάζοντάς τη ως φαβορί. «Προσπαθούν να στρέψουν την προσοχή σε εμάς επειδή κάναμε πολλούς γύρους την Τετάρτη. Αλλά πρέπει να το δεις και από τις δύο πλευρές. Ας περιμένουμε τη Μελβούρνη και θα δούμε πόσο γρήγοροι θα είναι στις ευθείες», είπε.

O αντιπερισπασμός είναι η στρατηγική του χειμώνα

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής χαρακτήρισε «χωρίς νόημα» την προσπάθεια να εξαχθούν συμπεράσματα από τις πρώτες ημέρες δοκιμών, ειδικά με ένα τόσο σύνθετο νέο κανονιστικό πλαίσιο.

«Αν κοιτάξεις τα τελευταία 10 χρόνια χειμερινών δοκιμών, δεν μπορείς να πεις ποιος θα είναι πρωταθλητής από την πρώτη ημέρα, ιδιαίτερα με νέους κανονισμούς. Για μένα είναι περισσότερο τακτική αντιπερισπασμού αυτό που κάνουν. Εμείς απλώς θέλουμε να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Το νέο πλαίσιο είναι τόσο περίπλοκο που απλώς θέλουμε να κάνουμε τους γύρους μας και να εξελιχθούμε από εκεί».

Στο επίκεντρο και ο κινητήρας της Mercedes

Αναφορικά με τις παρασκηνιακές εξελίξεις και την κόντρα των κατασκευαστών σχετικά με το λόγο συμπίεσης του κινητήρα της Mercedes, o Φερστάπεν θέλησε να σχολιάσει το θέμα. Ο Τότο Βολφ υποστήριξε ότι το ενδεχόμενο πλεονέκτημα της ομάδας του αντιστοιχεί σε μόλις 2-3 ίππους. Ο Όλλανδός ωστόσο διαφωνεί κατηγορηματικά:

«Πρέπει οπωσδήποτε να προσθέσεις ένα μηδενικό σε αυτό! Και ίσως και παραπάνω. Αλλά καταλαβαίνω απόλυτα τι προσπαθούν να κάνουν αυτές τις μέρες».

