Άσχημα νέα για τους φίλους της Aston Martin είχε ο Λανς Στρολ, ο οποίος παραδέχθηκε πως η AMR26 είναι πολύ πίσω από τον ανταγωνισμό.

Η έναρξη της νέας εποχής κανονισμών δεν συνοδεύτηκε από αισιοδοξία στην πλευρά της Aston Martin, καθώς η εμφάνιση της AMR26 στη Βαρκελώνη συνοδεύτηκε σχόλια θαυμασμού. Τα πράγματα άλλαξαν δραματικά στο τεστ του Μπαχρέιν, με τον Λανς Στρολ να είναι ιδιαίτερα απογοητευμένος με την κατάσταση που επικρατεί στη βρετανική ομάδα.

Το μονοθέσιο, προϊόν της νέας τεχνικής φιλοσοφίας που επιμελήθηκε ο Άντριαν Νιούι, συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον λόγω της επιθετικής ερμηνείας των κανονισμών: υψηλό rake, έντονα διαμορφωμένα sidepods και σύνθετη διάταξη ψύξης. Ωστόσο, παρά την αξιοπρεπή κάλυψη χιλιομέτρων και την απουσία σοβαρής μηχανικής βλάβης, η εικόνα στην πίστα δεν ήταν αντίστοιχα ενθαρρυντική.

Η Aston Martin υποφέρει στο Μπαχρέιν

Ο Λανς Στρολ, ο οποίος οδήγησε την AMR26 την πρώτη ημέρα στο Μπαχρέιν εμφανίστηκε ιδιαίτερα απαισιόδοξος για τη δυναμική της Aston Martin. O Καναδός δεν απέφυγε τους αριθμούς όταν ρωτήθηκε για τη διαφορά από την κορυφή.

«Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως είμαστε τέσσερα δευτερόλεπτα πίσω από τις κορυφαίες ομάδες, ίσως και τέσσεραμισι. Φυσικά είναι αδύνατο να γνωρίζεις με βεβαιότητα τι φορτία καυσίμου χρησιμοποιούν οι άλλοι. Αλλά τώρα πρέπει να βρούμε τέσσερα δευτερόλεπτα απόδοσης», δήλωσε.

Σε όρους Formula 1, μια τέτοια διαφορά συνιστά σημαντικό έλλειμμα, ιδιαίτερα ενόψει της έναρξης της σεζόν στην Αυστραλία.

Ζητήματα σε σασί και κινητήρα

Ο Στρολ ξεκαθάρισε ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται σε έναν μόνο τομέα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και η νέα μονάδα ισχύος της

Honda ενδέχεται να συμβάλλει στην υστέρηση.

«Δεν γίνονται έτσι απλά θαύματα. Πρέπει να βελτιωθείς και να βρεις απόδοση στο αυτοκίνητο και στον κινητήρα. Αυτά είναι συνηθισμένα πράγματα στη Formula 1. Όταν είσαι πίσω από τον ανταγωνισμό, πρέπει να σκεφτείς τρόπους να αποσπάσεις περισσότερη απόδοση από το πακέτο που έχεις και ταυτόχρονα να το εξελίξεις», πρόσθεσε.

Ο οδηγός της Aston Martin υπογράμμισε ότι η μάχη είναι συνεχής: «Κανείς δεν μένει στάσιμος σε αυτό το σπορ. Όλοι προσπαθούν να βρουν απόδοση με κάθε τρόπο, κάθε Σαββατοκύριακο, συνεχώς. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς».

Στόχος η σταδιακή ανάκαμψη

Η ομάδα θα επιχειρήσει να αντλήσει περισσότερη απόδοση τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μέσω αναβαθμίσεων σε μονάδα ισχύος και σασί.

«Προσπαθούμε να αποσπάσουμε περισσότερη απόδοση κάθε μέρα από το αυτοκίνητο. Μακροπρόθεσμα, θα έρθουν αναβαθμίσεις στη μονάδα ισχύος και στο σασί. Θα δούμε στην Αυστραλία πού βρισκόμαστε και στη συνέχεια πώς θα εξελιχθούμε μέσα στη σεζόν. Πιέζουμε όσο μπορούμε, και αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή».

