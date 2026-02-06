Ο δημιουργός του νέου μονοθεσίου της βρετανικής ομάδας μίλησε για την πολύπλοκη και μη ιδανική πορεία εξέλιξής του.

Την τέταρτη ημέρα δοκιμών της Βαρκελώνης έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της στην πίστα η νέα Aston Martin AMR26. Πρόκειται για το πρώτο μονοθέσιο της βρετανικής ομάδας που σχεδίασε ο γκουρού της αεροδυναμικής, Έντριαν Νιούι, ο οποίος εκτελεί και καθήκοντα επικεφαλής.

Όπως ήταν λογικό τα βλέμματα όλων στράφηκαν προς την AMR26 και τις σχεδιαστικές λύσεις που διαθέτει, οι οποίες ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό. Στις δοκιμές της Βαρκελώνης η Aston Martin κάλυψε μόλις 54 γύρους, κάτι το οποίο την έχει φέρει σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων. Δεν είναι αυτό όμως το μοναδικό μειονέκτημα της ομάδας του Σίλβερστον.

A look back at yesterday’s shakedown in Barcelona.#AMR26 pic.twitter.com/0lsuPhX2bT — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) January 30, 2026

Καθυστερημένη εκκίνηση στο πιο απαιτητικό τεχνικό reset

Η φετινή αλλαγή κανονισμών θεωρείται από τις πιο σύνθετες στην ιστορία του σπορ. Το 2026 αλλάζουν ταυτόχρονα τόσο οι κανονισμοί πλαισίου όσο και εκείνοι των μονάδων ισχύος. Σε αυτό το πλαίσιο, η Aston Martin βρέθηκε σε μειονεκτική θέση, καθώς δεν αξιοποίησε από την πρώτη στιγμή το παράθυρο εξέλιξης που άνοιξε την 1η Ιανουαρίου 2025, όταν έληξε η απαγόρευση δοκιμών στο εργοστάσιο για τα μονοθέσια του 2026.

Σύμφωνα με τον Έντριαν Νιούι, η ομάδα επέλεξε να περιμένει έως ότου τεθεί πλήρως σε λειτουργία η νέα αεροδυναμική σήραγγα στο AMR Technology Campus στο Σίλβερστον. Το αποτέλεσμα ήταν το πρώτο μοντέλο της AMR26 να μπει στη σήραγγα μόλις στα μέσα Απριλίου του 2025, όταν οι περισσότεροι ανταγωνιστές είχαν ήδη ξεκινήσει τη δουλειά τους από τις αρχές του έτους.

Adrian Newey's first Aston Martin, the AMR26, hits the track in the Barcelona Shakedown! 🤩👀#F1 pic.twitter.com/ytWJSs0s2F January 29, 2026

Αργοπορημένο ξεκίνημα για την Aston Martin

Ο Νιούι εντάχθηκε επίσημα στην ομάδα την 1η Μαρτίου 2025 ως managing technical partner και μετέπειτα αντικατέστησε τον Άντι Κάουελ στο ρόλο του επικεφαλής. Μιλώντας μετά τις πρώτες δοκιμές της Βαρκελώνης, ο Βρετανός αναφέρθηκε στους νέους κανονισμούς.

«Το 2026 είναι πιθανότατα η πρώτη φορά στην ιστορία της Formula 1 που αλλάζουν ταυτόχρονα οι κανονισμοί για τις μονάδες ισχύος και για το πλαίσιο. Πρόκειται για ένα εντελώς νέο σύνολο κανονισμών, κάτι που αποτελεί μεγάλη πρόκληση για όλες τις ομάδες, αλλά ίσως ακόμη περισσότερο για εμάς», ανέφερε αρχικά.

Μιλώντας για τους λόγους που καθυστέρησε να ξεκινήσει η εξέλιξη της AMR26 που φέρει την υπογραφή του, είπε: «Το AMR Technology Campus βρίσκεται ακόμη σε φάση εξέλιξης, η αεροδυναμική σήραγγα CoreWeave δεν ήταν σε πλήρη λειτουργία πριν από τον Απρίλιο και εγώ εντάχθηκα στην ομάδα μόλις την 1η Μαρτίου. Έτσι, στην πραγματικότητα ξεκινήσαμε αργότερα από τους αντιπάλους μας. Το χρονοδιάγραμμα ήταν εξαιρετικά συμπιεσμένο και οι τελευταίοι δέκα μήνες ήταν εξαιρετικά έντονοι».

From pencil to pitlane. #AMR26 pic.twitter.com/sQM8Urwsyi — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) January 29, 2026

Η Aston Martin είχε ανακοινώσει επισήμως στις 13 Μαρτίου 2025 ότι η νέα αεροδυναμική σήραγγα είχε τεθεί σε λειτουργία, ωστόσο το πρώτο μοντέλο της AMR26 μπήκε σε αυτήν αρκετές εβδομάδες αργότερα.

«Η πραγματικότητα είναι ότι δεν βάλαμε μοντέλο του μονοθεσίου του 2026 στην αεροδυναμική σήραγγα πριν από τα μέσα Απριλίου, ενώ οι περισσότεροι –αν όχι όλοι– οι αντίπαλοί μας θα είχαν μοντέλο στη σήραγγα από τη στιγμή που έληξε η απαγόρευση δοκιμών στις αρχές Ιανουαρίου. Αυτό μας έβαλε πίσω περίπου τέσσερις μήνες», είπε με τα λόγια του να προκαλούν ανησυχία για την ετοιμότητα των «πράσινων».

Η καθυστέρηση αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στον κύκλο εξέλιξης, όπως παραδέχθηκε ο Νιούι:

«Αυτό σήμαινε έναν πολύ, πολύ συμπιεσμένο κύκλο έρευνας και σχεδίασης. Το μονοθέσιο ουσιαστικά ολοκληρώθηκε την τελευταία στιγμή, και γι’ αυτό παλεύαμε μέχρι τέλους για να προλάβουμε το shakedown της Βαρκελώνης».

Απαιτητικό πρόγραμμα εξέλιξης

Παρά τις δυσκολίες, ο Νιούι ξεκαθάρισε ότι η AMR26 θα αλλάξει ριζικά μέσα στη σεζόν, ακολουθώντας μια επιθετική πορεία εξέλιξης:

«Η AMR26 που θα αγωνιστεί στη Μελβούρνη θα είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που είδε ο κόσμος στη Βαρκελώνη, και η AMR26 με την οποία θα ολοκληρώσουμε τη σεζόν στο Άμπου Ντάμπι θα είναι επίσης πολύ διαφορετική από εκείνη με την οποία θα ξεκινήσουμε».

