Σαν Σήμερα: Ο Αλέν Προστ ίδρυσε τη δική του ομάδα στην F1 (vid)

Η ιστορία είναι η πηγή της γνώσης, που σε ταξιδεύει στα χρόνια. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα.

Η εβδομάδα συνεχίζεται με το καθιερωμένο ταξίδι στο παρελθόν και στα πιο σημαντικά γεγονότα του motorsport. Σήμερα θα θυμηθούμε έναν πολύ αξιόλογο οδηγό από τη Μ. Βρετανία, τη γέννηση ενός ξεχωριστού οδηγού αγώνων αντοχής και τη γέννηση της Prost Grand Prix για το πρωτάθλημα της Formula 1. Επιπλέον θυμόμαστε την πρώτη νίκη ενός «Ιπτάμενου Φινλανδού» στο WRC, ενώ αποτίουμε φόρο τιμής σε έναν εμβληματικό οδηγό.

Ας δούμε τι έγινε Σαν Σήμερα, 13/2, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1948, γεννήθηκε ο Τζιμ Κρόφορντ. Ο Βρετανός ξεκίνησε την αγωνιστική του καριέρα σε αγώνες ράλλυ και μετέπειτα δοκίμασε την τύχη του σε αγώνες μονοθεσίων. Το 1975 έκανε ντεμπούτο στη Formula 1 με την ομάδα της Lotus. Αγωνίστηκε σε δύο Grand Prix, αλλά τερμάτισε μόνο σε ένα, στην Ιταλία, όπου κατέλαβε τη 13η θέση. Έπειτα περιπλανήθηκε στις ΗΠΑ και αγωνίστηκε περιστασιακά στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολις. Στις ελεύθερες δοκιμές για τον αγώνα του 1987 έσπασε τα πόδια του σε μια φρικιαστική σύγκρουση. Επέστρεψε ένα χρόνο μετά και λίγο έλειψε να κερδίσει τον αγώνα του «Brickyard», με μία αξιοθαύμαστη επίδοση.

Σαν σήμερα το 1976, γεννήθηκε Γιοργκ Μπεργκμάιστερ. Ο Γερμανός από το Λεβερκούζεν έχει συνδέσει την καριέρα του με την Porsche, καθώς είναι μέλος της εργοστασιακής της ομάδας σε αγώνες GT από το 1996 και μετρά τεράστιες επιτυχίες. Συγκεκριμένα, δύο νίκες στις 24 Ώρες Λε Μαν, τέσσερα πρωταθλήματα GT στο ALMS, ενώ έχει κατακτήσει επίσης τις 24 Ώρες του Σπα και της Ντεϊτόνα.

Σαν σήμερα το 1997, ο Αλέν Προστ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Ligier και αυτό του έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχει στη Formula 1 με τη δική του ομάδα. Παρά το θετικό ξεκίνημα και την εργοστασιακή στήριξη της Peugeot, η Prost Grand Prix δεν είχε την τύχη με το μέρος της και στο τέλος του 2001 αποχώρησε από σπορ, λόγω οικονομικής κατάρρευσης.

Σαν σήμερα το 2000, ο Μάρκους Γκρένχολμ κατέκτησε την πρώτη του νίκη στο WRC, στο Ράλλυ Σουηδίας. Ο Φινλανδός έδωσε σκληρή μάχη πίσω από το τιμόνι του Peugeot 206, έναντι του Τόμι Μάκινεν της Mitsubishi και τελικά επικράτησε για μόλις 7 δευτερόλεπτα. Τρίτος τερμάτισε ο Κόλιν ΜακΡέι με Ford Focus.

Σαν σήμερα το 2003, η Jaguar παρουσίασε την R4 για το πρωτάθλημα της Formula 1. Οδηγοί της ομάδας ήταν οι Μαρκ Ουέμπερ και Αντόνιο Πιτσόνια. Ωστόσο έπειτα από λίγους αγώνες ο Βραζιλιάνος αντικαταστάθηκε από τον Τζάστιν Ουίλσον. Εκείνη η χρονιά ήταν η καλύτερη των Βρετανών στο σπορ, τερματίζοντας στην 7η θέση κατακτώντας 18 βαθμούς.

Σαν σήμερα το 2005, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 χρονών ο θρυλικός Γάλλος οδηγός, Μορίς Τρινινιάντ. Αγωνίστηκε στην F1 την περίοδο 1950-1964, έχοντας μία από τις μεγαλύτερες σε χρονική διάρκεια καριέρες στην ιστορία του σπορ. Συμμετείχε σε 81 Grand Prix και πήρε δύο νίκες. Συμπτωματικά, αμφότερες σημειώθηκαν στο θρυλικό Πριγκιπάτο του Μονακό – το 1955 με τη Ferrari και το 1958 με τη Cooper. Επίσης έγραψε ιστορία και στους αγώνες σπορ αυτοκινήτων, κερδίζοντας στις 24 Ώρες Λε Μαν το 1954. Τότε είχε μοιραστεί μια Ferrari 375 Plus με τον Χοσέ Φροϊλάν Γκονζάλεζ.

Φωτογραφίες: carroslindosf1/Χ