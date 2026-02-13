Τα 5+1 μυστικά για μεγαλύτερη αυτονομία του ηλεκτρικού αυτοκινήτου τον χειμώνα

Ο χειμώνας αποτελεί πρόκληση για την αυτονομία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά με γνώση και πρόνοια μπορούμε να αποφύγουμε τις εκπλήξεις.

Ο χειμώνας καλύπτει πόλεις και τοπία με παγετό και χιόνι, καθιστώντας το τοπίο εκπληκτικά όμορφο. Ο κρύος καιρός μπορεί να είναι αναζωογονητικός και πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να βρίσκονται έξω ή στα βουνά για χειμερινά σπορ. Αλλά αυτό που για εμάς είναι μια ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη αλλαγή, για την οδήγηση είναι μια μεγάλη πρόκληση.



Όπως και στα συμβατικά αυτοκίνητα, η οδήγηση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και στα αμιγώς ηλεκτρικά. Η χρήση του συστήματος θέρμανσης, των υαλοκαθαριστήρων, των φώτων, των θερμαινόμενων καθισμάτων αλλά και η ανάγκη θέρμανσης της μπαταρίας, αυξάνουν την κατανάλωση σημαντικά, έως και πάνω από 20% σε συνθήκες παγετού. Ταυτόχρονα, οι χημικές διεργασίες στην μπαταρία είναι πιο αργές, με αποτέλεσμα η φόρτιση να διαρκεί, συνήθως, περισσότερο.

Με την αυτονομία των σύγχρονων ηλεκτρικών αυτοκινήτων να ξεπερνά πλέον με άνεση τα 300 χιλιόμετρα με μια πλήρη φόρτιση και να φτάνει έως και πάνω από 600, τα μεγάλα ταξίδια μπορούν να γίνουν άνετα σε κάθε καιρό. Καλό θα ήταν ωστόσο να ακολουθήσετε μερικές χρήσιμες συμβουλές, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να αυξήσετε την αυτονομία του ηλεκτρικού σας οχήματος σε θερμοκρασίες πλησίον του μηδενός.

1. Προθερμάνετε το αυτοκίνητό σας και ξεκινήστε με πλήρη μπαταρία

Αν το αυτοκίνητό σας έχει αυτή τη δυνατότητα, προγραμματίστε τη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Έτσι το αυτοκίνητο θα είναι ζεστό όταν θέλετε να φύγετε και ταυτόχρονα η μπαταρία γεμάτη. Αυτό θα σας εξοικονομήσει ενέργεια κατά την οδήγηση και θα διασφαλίσει ότι η μπαταρία σας θα ζεσταθεί για την επόμενη φόρτιση.

2. Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών

Όταν οι δρόμοι είναι καλυμμένοι με χιόνι ή λάσπη αυξάνεται η αντίσταση κύλισης του ελαστικού. Απαιτείται, έτσι, μεγαλύτερη ενέργεια για κίνηση με την ίδια ταχύτητα. Η μικρή ποσότητα αέρα στα ελαστικά αυξάνει ακόμη περισσότερο την αντίσταση κύλισης. Συμπληρώστε με τη μέγιστη πίεση αέρα που προτείνει ο κατασκευαστής, ώστε να μην χάνετε άσκοπα αυτονομία.

3. Οδηγήστε αποδοτικά

Αποφύγετε την έντονη επιτάχυνση και τις υψηλές ταχύτητες. Αυτό κάνει επίσης την οδήγηση πολύ πιο ασφαλή σε παγωμένους ή χιονισμένους δρόμους. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας "eco", ή αν υπάρχει εξειδικευμένη επιλογή snow/ice στα προγράμματα οδήγησης, σας βοηθά να οδηγείτε ομαλά. Αυτή η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας του ηλεκτρικού σας οχήματος ρυθμίζει επίσης την κατανάλωση ενέργειας της θέρμανσης.

4. Χρησιμοποιήστε θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι

Αν το αυτοκίνητό σας έχει θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, ενεργοποιήστε τα. Θα νιώσετε αμέσως θαλπωρή και έτσι μπορείτε να μειώσετε τη θερμοκρασία αέρα στο εσωτερικό, με άμεση θετική επίδραση στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας. Ακόμα και αν το αυτοκίνητό σας έχει αντλία θερμότητας, αυτή χρειάζεται πολύ περισσότερη ενέργεια για να λειτουργήσει από ότι τα θερμαινόμενα καθίσματα.

5. Επιπλέον στάση φόρτισης και προθέρμανση μπαταρίας

Σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας είναι δεδομένη, ασχέτως πόσο προσεκτικά και προνοητικά οδηγούμε. Έτσι, έχουμε κατά νου όταν ξεκινήσουμε ένα μεγάλο ταξίδι, ότι θα χρειαστούμε επιπλέον στάσεις φόρτισης. Επίσης αν το αυτοκίνητό μας έχει τη δυνατότητα προθέρμανσης της μπαταρίας πριν μια DC φόρτιση, την ενεργοποιούμε γιατί έτσι θα κερδίσουμε πολύτιμο χρόνο. Τέλος να θυμάστε ότι οι μπαταρίες μπορούν να φορτίζουν στο μέγιστο της κατασκευαστικής τους δυνατότητας μόνο μέχρι το 80% της χωρητικότητάς τους. Από εκεί και πάνω, όλα τα αυτοκίνητα ρίχνουν την ισχύ φόρτισης χαμηλότερα ή πολύ χαμηλότερα, για να προστατεύσουν τη μπαταρία. Έτσι, ο χρόνος φόρτισης από 10-80% μπορεί να είναι 20 λεπτά και από 80-100% επιπλέον μισή ώρα ή και περισσότερο.

5+1. Αργά βαδίζω, ενέργεια κερδίζω

Για το τέλος, το απόλυτο tip: Οδηγήστε προσεκτικά και υπολογίστε λίγο περισσότερο χρόνο. Απολαύστε τη διαδρομή σας και ένα χαλαρό ταξίδι. Φυσικά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, αλλά φροντίστε να ξεκινήσετε νωρίτερα ή να κερδίσετε χρόνο όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν και όχι πιέζοντας υπέρμετρα τον εαυτό σας και το αυτοκίνητο στα δύσκολα. Καλά χιλιόμετρα.