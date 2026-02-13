Η BYD ανακοινώνει πολυετή συνεργασία με τη Manchester City, με προβολή στη φανέλα προπόνησης και παροχή οχημάτων και ενεργειακών λύσεων.

Η BYD ενισχύει τη διεθνή της παρουσία στον αθλητισμό, ανακοινώνοντας πολυετή συμφωνία συνεργασίας με τη Μάντσεστερ Σίτι, στο πλαίσιο της οποίας αναλαμβάνει τον ρόλο του επίσημου αυτοκινητιστικού συνεργάτη του συλλόγου.

Η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια οχημάτων BYD και DENZA προς τον αγγλικό σύλλογο, καθώς και την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης και μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας στις εγκαταστάσεις της City Football Academy, όπου προπονούνται οι ανδρικές, γυναικείες και αναπτυξιακές ομάδες.

Παρουσία στη φανέλα και στο Etihad

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το λογότυπο της BYD θα εμφανίζεται στο μανίκι της προπονητικής φανέλας της ανδρικής πρώτης ομάδας και από την επόμενη σεζόν και της γυναικείας. Παράλληλα, η εταιρεία θα έχει προβολή στο Etihad Stadium, με το σήμα της να τοποθετείται στα προσκέφαλα των πάγκων, ενώ όχημα της BYD θα συνοδεύει το επίσημο λεωφορείο της ομάδας στους εντός έδρας αγώνες.

Η συμφωνία αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής της BYD για ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς της μέσω μεγάλων διοργανώσεων και συλλόγων, μετά τη χορηγική της παρουσία στο UEFA EURO 2024 και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ21 της UEFA 2025.

Στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης

Η Μάντσεστερ Σίτι, με πολυετή παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο του αγγλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, προσφέρει στη BYD ένα ισχυρό παγκόσμιο επικοινωνιακό αποτύπωμα. Από την πλευρά της, η κινεζική εταιρεία συνεχίζει την επέκτασή της σε περισσότερες από 110 αγορές, καταγράφοντας το 2025 συνολικές πωλήσεις 4,6 εκατομμυρίων οχημάτων, εκ των οποίων πάνω από ένα εκατομμύριο εκτός Κίνας.

Η συνεργασία με τη Μάντσεστερ Σίτι εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης της παρουσίας της BYD στην Ευρώπη, συνδέοντας την τεχνολογία ηλεκτροκίνησης και αποθήκευσης ενέργειας με έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους αθλητικούς οργανισμούς παγκοσμίως.