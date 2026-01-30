Η βρετανική ομάδα έκανε την πολυαναμενόμενη πρώτη εμφάνισή της στηn πίστα της Βαρκελώνης και όλοι εστίασαν στη νέα AMR26.

Η Aston Martin πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην πίστα για το 2026, με την ολοκαίνουργια AMR26 να παίρνει μέρος στο shakedown της Βαρκελώνης την Πέμπτη, έστω και στο τελευταίο κομμάτι της ημέρας. Η καθυστερημένη παρουσία της βρετανικής ομάδας ήταν αναμενόμενη, μετά τις επίσημες επιβεβαιώσεις για καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου μονοθεσίου.

Καθυστερημένη άφιξη στη Βαρκελώνη και αγώνας με τον χρόνο

Η Aston Martin είχε γνωστοποιήσει από την αρχή της εβδομάδας ότι δεν θα εκμεταλλευτεί όλες τις διαθέσιμες ημέρες του πενθήμερου δοκιμών. H AMR δεν ήταν έτοιμη στο χρονοδιάγραμμα που είχε αρχικά οριστεί και έφτασε στην πίστα το απόγευμα της Τετάρτης. Οι μηχανικοί έκαναν αγώνα δρόμου ώστε να συναρμολογήσουν το μονοθέσιο και να βγει στην πίστα, έστω για λίγα περάσματα.

Λίγο μετά τις 17:00 τοπική ώρα, το AMR26 βγήκε από το γκαράζ για την πρώτη του εγκατάσταση και τα πρώτα δοκιμαστικά χιλιόμετρα, με τον Λανς Στρολ να αναλαμβάνει το αρχικό πρόγραμμα. Ωστόσο η χαρά τους δεν κράτησε για πολύ, μιας και μετά από μόλις 4 γύρους ένα μηχανικό πρόβλημα οδήγησε τον Στρολ σε εγκατάλειψη.

From pencil to pitlane. #AMR26

Οι πρώτες τεχνικές ενδείξεις του AMR26

Η πρώτη εικόνα του νέου μονοθεσίου, παρουσιασμένου σε ολόμαυρο δοκιμαστικό livery, αποκάλυψε αρκετά ενδιαφέροντα σχεδιαστικά στοιχεία. Ξεχώρισαν τα ιδιαίτερα επιθετικά sidepods με undercut (όπως το 2023), που δείχνουν έντονη εστίαση στη διαχείριση της ροής αέρα προς το πίσω μέρος, καθώς και η ασυνήθιστη διάταξη στο κάλυμμα του κινητήρα και την εισαγωγή αέρα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι η τοποθέτηση του άνω ψαλιδιού της πίσω ανάρτησης, το οποίο συνδέεται με τους κάθετους πυλώνες της πίσω αεροτομής.

Παρότι το πρόγραμμα ήταν περιορισμένο, το AMR26 έδωσε τις πρώτες ενδείξεις της φιλοσοφίας που ακολουθήθηκε ενόψει των ριζικά νέων κανονισμών του 2026, με την ομάδα να επικεντρώνεται σε αρχικό έλεγχο συστημάτων.

Σήμερα, Παρασκευή 30/1, η Aston Martin είναι στην πίστα με τον Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος μέχρι τώρα έχει πραγματοποιήσει μόλις 16 γύρους.

Adrian Newey's first Aston Martin, the AMR26, hits the track in the Barcelona Shakedown!

Η πρώτη Aston Martin του Άντριαν Νιούι

Η AMR26 είναι το πρώτο μονοθέσιο της Aston Martin που φέρει την πλήρη σχεδιαστική σφραγίδα του Άντριαν Νιούι, ο οποίος για το 2026 έχει αναλάβει και καθήκοντα επικεφαλής. Η εμπλοκή του Νιούι έχει δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες στο paddock, ειδικά σε μια χρονιά νέων κανονισμών σε σασί, αεροδυναμική και μονάδες ισχύος.

Σε συνδυασμό με τις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της ομάδας στο Σίλβερστον, το AMR26 θεωρείται το πρώτο πραγματικό σημείο αναφοράς για το αν το project της Aston Martin μπορεί να κάνει το βήμα προς την κορυφή.

