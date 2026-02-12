Για πρώτη φορά στο 2026 είδαμε όλα τα μονοθέσια της Formula 1 να βρίσκονται ταυτόχρονα στην πίστα στην πίστα του Μπαχρέιν.

Η περίοδος προσαρμογής στη Βαρκελώνη ανήκει πλέον στο παρελθόν. Στο Μπαχρέιν, η Formula 1 πέρασε στο επόμενο στάδιο, με την έναρξη των επίσημων χειμερινών δοκιμών και –κυρίως– με την πρώτη κοινή παρουσία όλων των μονοθεσίων του 2026 στην πίστα, αυτή τη φορά με τα τελικά τους livery.

Οι ομάδες είχαν ήδη δοκιμάσει τα νέα τους μονοθέσια σε shakedown, ωστόσο οι περισσότερες επέλεξαν ειδικούς χρωματισμούς. Στο Μπαχρέιν, το σκηνικό άλλαξε. Η Ferrari εμφανίστηκε με τον Λιούις Χάμιλτον στο κόκπιτ της SF-26, η Mercedes παρουσίασε τη W17 σε πλήρη αγωνιστική μορφή, ενώ Red Bull Racing, McLaren, Aston Martin και οι υπόλοιπες ομάδες αποκάλυψαν την οριστική τους αισθητική ταυτότητα για τη νέα εποχή κανονισμών.

Διαφορετικές λύσεις και προσέγγιση από κάθε ομάδα

Η εικόνα των 11 μονοθεσίων μαζί στην πίστα προσφέρει και το πρώτο ουσιαστικό οπτικό δείγμα των διαφορών φιλοσοφίας. Νέες αεροδυναμικές λύσεις, διαφοροποιημένες διατάξεις sidepods και πιο «καθαρές» γραμμές στο πίσω μέρος συνθέτουν ένα grid που δείχνει τεχνικά πιο ώριμο, αλλά και αισθητικά πιο διαφοροποιημένο.

Το Μπαχρέιν δεν είναι απλώς μια δοκιμή αξιοπιστίας και ρυθμίσεων. Είναι η πρώτη πραγματική εικόνα της νέας γενιάς της Formula 1, όπως θα τη δούμε στους αγώνες.

Τα 11 μονοθέσια του 2026

McLaren Racing

Mercedes-AMG

Red Bull Racing

Scuderia Ferrari

Williams

Racing Bulls

Aston Martin

Haas

Audi

Alpine

Cadillac

