Η Mercedes-AMG ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τις πρώτες δοκιμές της Formula 1 στο Μπαχρέιν γράφοντας τα δύο ταχύτερα περάσματα.

Η δράση στις χειμερινές δοκιμές της Formula 1 στο Μπαχρέιν συνεχίστηκε με την Τρίτη και τελευταία ημέρα για αυτή την εβδομάδα. Ομάδες και οδηγοί ακολούθησαν τα προγράμματα που είχαν ορίσει, με κάθε γύρο να δίνει πολύτιμα δεδομένα που μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμα για το πώς θα εξελιχθεί η σεζόν.

Την Παρασκευή στην πίστα του Σακχίρ είδαμε την πλειονότητα των ομάδων να πραγματοποιεί γρήγορα περάσματα αλλά και προσομοιώσεις αγώνα. Με τα γυρολόγια να είναι πλέον προσβάσιμα προς όλους, η ανάλυση των επόμενων ημερών αναμένεται ενδελεχής.

Grande Kimi! 👏



The fastest time of the week goes to Kimi Antonelli, setting a 1:33.669 ⏱️#F1 #F1Testing pic.twitter.com/QGtEerxt23 — Formula 1 (@F1) February 13, 2026

Η Mercedes έδειξε τα… δόντια της

Ταχύτερος οδηγός ήταν ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG. O Ιταλός πήρε μέρος στο απογευματινό σκέλος και σημείωσε το 1:33,669, χρόνος ο οποίος ήταν ο ταχύτερος της εβδομάδας. Πίσω του ήταν ο teammate του, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος πήρε μέρος το πρωί στο Μπαχρέιν.

Kimi Antonelli led George Russell in a Mercedes 1-2 on Friday in Bahrain! 👊



ANT ➡️ 1:33.669

RUS ➡️ 1:33.918#F1 #F1Testing pic.twitter.com/RQSHC96T5p — Formula 1 (@F1) February 13, 2026

Ο Λιούις Χάμιλτον με τη Scuderia Ferrari πήρε την 3η θέση όντας μισό δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή. Ωστόσο η ταχύτερη επίδοσή του έγινε το πρωί στο Μπαχρέιν, καθώς ο Βρετανός επικεντρώθηκε στα μεγάλα stint, ενώ έκανε και προσομοίωση αγώνα πριν σταματήσει με 10 λεπτά για το τέλος της ημέρας.

Ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing ήταν στην 4η θέση μπροστά από τους δύο οδηγούς της Red Bull Racing, Μαξ Φερστάπεν και Ίσακ Χατζάρ. Ο Έστεμπαν Οκόν της Haas ήταν στην 7η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Φράνκο Κολαπίντο με Alpine, Όλιβερ Μπέρμαν με Haas και Νίκο Χούλκενμπεργκ με Audi.

Συνολικά 17 οδηγοί πήραν μέρος την τελευταία ημέρα δοκιμών στο Μπαχρέιν και πλέον το βλέμμα τους στρέφεται στο τεστ της επόμενης εβδομάδας.

Lewis Hamilton stopped out on track at Turn 8, bringing his day of running to a close! 😧#F1 #F1Testing pic.twitter.com/luVehCUTG5 February 13, 2026

Εξαιρετικά δείγματα αξιοπιστίας

Για μία ακόμη ημέρα η αξιοπιστία ήταν στο επίκεντρο, με την πλειονότητα των ομάδων να ξεπερνά τους 100 γύρους. Ακόμα και ομάδες που προκάλεσαν κόκκινη σημαία όπως η Cadillac στο ξεκίνημα της ημέρας, κατάφεραν να επιλύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα και να συνεχίσουν τα προγράμματά τους.

Τους περισσότερους γύρους στην ημέρα έκανε η McLaren Racing, με τον Όσκαρ Πιάστρι να έχει ένα γεμάτο πρόγραμμα 161 γύρων. Η Ferrari με τον Λιούις Χάμιλτον έκαναν συνολικά 150 γύρους, η Haas 145 γύρους και η Alpine 144 γύρους.

Από τις 11 ομάδες, μόνο η Aston Martin δεν κατάφερε να καταγράψει τριψήφιο αριθμό γύρων. Η βρετανική ομάδα δεν είναι απλά πίσω σε απόδοση από τους υπόλοιπους, αλλά είναι και στο πρόγραμμα δοκιμών της, καθώς την τελευταία ημέρα έγραψε μόλις 72 γύρους στο Μπαχρέιν.

Το επόμενο τεστ

Οι ομάδες τώρα στρέφουν την προσοχή τους στις δοκιμές της επόμενης εβδομάδας 18-20 Φεβρουαρίου. Οι ομάδες θα επιστρέψουν στο Μπαχρέιν, με πολλές να έχουν αναβαθμίσεις, για τις τελικές τους δοκιμές πριν ξεκινήσει η χρονιά.

Στο τρίτο και τελευταίο τεστ αναμένεται να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη δυναμική των ομάδων.

Αποτελέσματα Δοκιμές Μπαχρέιν 3η Ημέρα