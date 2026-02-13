Μείωση 5,3% στις ταξινομήσεις επιβατικών τον Ιανουάριο 2026. Άνοδος φορτηγών και ενίσχυση υβριδικών, με τα SUV να αγγίζουν το 69,3% της αγοράς.

Μικρή κάμψη κατέγραψε η αγορά καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων τον Ιανουάριο 2026, σύμφωνα με τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ. Οι ταξινομήσεις διαμορφώθηκαν στις 10.089 μονάδες, έναντι 10.659 τον Ιανουάριο 2025, σημειώνοντας πτώση 5,3%.

Αντίθετα, θετική ήταν η εικόνα στα φορτηγά (ελαφρά και βαρέα), όπου καταγράφηκαν 923 ταξινομήσεις, αυξημένες κατά 19,7% σε σχέση με πέρυσι. Στα λεωφορεία η αγορά κινήθηκε πτωτικά (-26,3%), με 98 μονάδες έναντι 133 τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Ήπια άνοδος στην ηλεκτροκίνηση

Σε επίπεδο τεχνολογίας κίνησης, τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) ανήλθαν σε 633 ταξινομήσεις, αυξημένες κατά 20,1%. Τα plug-in υβριδικά (PHEV) υποχώρησαν κατά 7,8% (694 μονάδες), ωστόσο συνολικά οι εξηλεκτρισμένες επιλογές (BEV + PHEV) κινήθηκαν ανοδικά κατά 3,7%, φτάνοντας τις 1.327 μονάδες.

Στην κατανομή ανά καύσιμο, η σημαντικότερη μεταβολή αφορά τα υβριδικά (HEV), τα οποία κατέλαβαν το 63,4% της αγοράς, ενισχυμένα κατά 15,3 μονάδες μεριδίου σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025. Αντίθετα, η βενζίνη υποχώρησε στο 19,2% (-15,3 μονάδες), ενώ το πετρέλαιο περιορίστηκε στο 2,2%.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά έφτασαν μερίδιο 6,3% (+1,3 μονάδες), ενώ το υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) ενισχύθηκε στο 2,1%.

Κυριαρχία των SUV

Η τάση υπέρ των SUV παραμένει κυρίαρχη. Συνολικά, τα SUV κατέλαβαν το 69,3% της αγοράς, αυξημένα κατά 5,4 μονάδες μεριδίου σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025.

Στα επιμέρους segments, η κατηγορία B-SUV ενισχύθηκε στο 37,9% (+2,3 μονάδες), ενώ και τα C-SUV (23,0%) και D-SUV (6,5%) κατέγραψαν άνοδο. Αντίθετα, οι παραδοσιακές κατηγορίες A και C χωρίς SUV αμάξωμα υποχώρησαν αισθητά.

Η συνολική εικόνα δείχνει περαιτέρω μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς μεγαλύτερα αμαξώματα με αυξημένη απόσταση από το έδαφος, τάση που εδραιώνεται τα τελευταία χρόνια.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA, η αγορά επιβατικών αυξήθηκε τον Δεκέμβριο 2025 κατά 5,8%, φτάνοντας τις 963.319 μονάδες. Σε ετήσια βάση (Ιανουάριος–Δεκέμβριος 2025), η άνοδος διαμορφώθηκε στο +1,8%, με 10,82 εκατ. ταξινομήσεις.

Η Ελλάδα, σε επίπεδο έτους 2025, κατέγραψε αύξηση 5,2% (144.199 μονάδες), ενώ τον Δεκέμβριο 2025 σημείωσε άνοδο 23,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Η έναρξη του 2026 δείχνει μια αγορά που παραμένει σε φάση αναπροσαρμογής, με σαφή ενίσχυση των υβριδικών επιλογών και των SUV, αλλά με συγκρατημένη συνολική ζήτηση σε σύγκριση με την περσινή εκκίνηση.