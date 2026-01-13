Η FIA εξηγεί πώς θα λειτουργεί το νέο overtake mode στη Formula 1 από το 2026 και γιατί οι κανονισμοί παραμένουν ανοιχτοί ενόψει των δοκιμών στη Βαρκελώνη.

Στις 26-30 Ιανουαρίου, η Formula 1 θα πραγματοποιήσει στη Βαρκελώνη το πρώτο συλλογικό τεστ με τα μονοθέσια του 2026. Παρότι το μεγαλύτερο μέρος των νέων τεχνικών κανονισμών έχει ήδη οριστικοποιηθεί, η FIA έχει αφήσει ανοιχτά ορισμένα κρίσιμα σημεία, ώστε να μπορεί να παρέμβει εφόσον η εικόνα στην πίστα δεν κριθεί ικανοποιητική.

Όπως εξηγεί ο διευθυντής μονοθεσίων της FIA, Νίκολας Τομπάζης, πρόκειται για «ρυθμιστικούς μοχλούς» που επιτρέπουν στη Διεθνή Ομοσπονδία να προσαρμόσει τις παραμέτρους μετά τις πρώτες πραγματικές μετρήσεις:

«Έχουμε αφήσει ορισμένα περιθώρια στους κανονισμούς ώστε να μπορούμε να κάνουμε μικρές προσαρμογές, αν η εικόνα στην πίστα δεν είναι αυτή που θέλουμε», ανέφερε.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένει υπό διαμόρφωση αφορά το νέο σύστημα «Overtake».

Τέλος το DRS, έρχεται το «Overtake Mode»

Από το 2026, το DRS καταργείται, καθώς όλα τα μονοθέσια θα διαθέτουν ενεργή αεροδυναμική τόσο στο εμπρός όσο και στο πίσω μέρος. Αυτό οδήγησε στην εισαγωγή του λεγόμενου Overtake Mode, το οποίο λειτουργεί ως ένα σύστημα τύπου push-to-pass.

Ο Τομπάζης εξηγεί ότι το σύστημα θα ενεργοποιείται όταν ένα μονοθέσιο βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη του ενός δευτερολέπτου από τον προπορευόμενο: «Θα επιτρέπει στα μονοθέσια που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη του ενός δευτερολέπτου να ανακτούν περισσότερη ενέργεια ανά γύρο και να χρησιμοποιούν περισσότερη ισχύ. Θα έχουν τόσο περισσότερη ενέργεια όσο και περισσότερη ισχύ από το προπορευόμενο μονοθέσιο – ουσιαστικά το ισοδύναμο του DRS».

Στην πράξη, το μονοθέσιο που επιτίθεται θα διαθέτει:

Έως και 0,5 MJ επιπλέον ενέργειας ανά γύρο

Αυξημένη ηλεκτρική ισχύ στις ευθείες

Πώς λειτουργεί τεχνικά το νέο σύστημα προσπεράσματος

Στους τεχνικούς κανονισμούς, η χρήση του ERS συνδέεται με μια καμπύλη παροχής ισχύος (rampdown curve). Χωρίς overtake mode, η παροχή ηλεκτρικής ισχύος μειώνεται σταδιακά μέχρι να μηδενιστεί στα 345 χλμ/ώρα.

Με ενεργοποιημένο το Overtake Mode, η καμπύλη παραμένει «επίπεδη» για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και μηδενίζεται στα 355 χλμ/ώρα. Έτσι, το μονοθέσιο που ακολουθεί μπορεί να χρησιμοποιεί περισσότερη ηλεκτρική ισχύ και σε υψηλότερες ταχύτητες.

Για να καταστεί αυτό εφικτό, επιτρέπεται και αυξημένη ανάκτηση ενέργειας ανά γύρο, όπως προβλέπει το άρθρο C5.2.10 των τεχνικών κανονισμών.

Οι ζώνες ενεργοποίησης παραμένουν υπό διαμόρφωση

Παρότι το βασικό πλαίσιο έχει καθοριστεί, οι ακριβείς ζώνες ενεργοποίησης του overtake mode δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Η FIA αναζητά τη σωστή ισορροπία ώστε:

Τα προσπεράσματα να μην είναι υπερβολικά εύκολα

Να διατηρείται η ανάγκη για μάχη και στρατηγική

Να αποφεύγεται η πλήρης αδυναμία άμυνας

Όπως εξηγεί ο Τομπάζης: «Δεν θέλουμε οι οδηγοί απλώς να περνούν ο ένας τον άλλον χωρίς μάχη. Θέλουμε το προσπέρασμα να είναι δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο. Δεν θέλουμε μετά τον πρώτο γύρο να ξέρουμε ήδη πώς θα τελειώσει ο αγώνας. Έχουμε ρυθμιστικούς μοχλούς για να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο ή λίγο πιο δύσκολο. Όταν δούμε τα δεδομένα από τις δοκιμές, ίσως χρειαστούν μικρές προσαρμογές».

Ο αυξημένος ρόλος της διαχείρισης ενέργειας από το 2026

Η διαχείριση ενέργειας από τον οδηγό θα αποκτήσει καθοριστικό ρόλο στη νέα εποχή της Formula 1. Αν ένας οδηγός επιλέξει να επιτεθεί ενώ ο αντίπαλος ανακτά ενέργεια, μπορεί να προκύψουν μεγάλες διαφορές ταχύτητας σε συγκεκριμένα σημεία της πίστας.

Ωστόσο, η FIA θεωρεί ότι με την εμπειρία οι ομάδες θα προσαρμοστούν:

«Οι διαφορές στη διαχείριση ενέργειας μπορούν να δημιουργήσουν καταστάσεις όπου ένα μονοθέσιο δεν θα μπορεί να αμυνθεί σωστά. Όμως, καθώς οι ομάδες θα μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν τα συστήματα, θα φροντίζουν να μην είναι ευάλωτες σε τέτοιες καταστάσεις», εξηγεί ο Τομπάζης.

Δυνατότητα παρεμβάσεων ανά πίστα από τη FIA

Ακόμη και μετά τις χειμερινές δοκιμές, η FIA θα μπορεί να προσαρμόζει ορισμένες παραμέτρους ανάλογα με την πίστα, όπως τη μέγιστη ισχύ ή την επιτρεπόμενη ανάκτηση ενέργειας.

«Θέλουμε το προφίλ ταχύτητας των μονοθεσίων να είναι φυσιολογικό. Δεν θέλουμε να βλέπουμε οδηγούς να σηκώνουν το πόδι από το γκάζι στη μέση της ευθείας λόγω έλλειψης ενέργειας», τονίζει ο Τομπάζης.

Η FIA αναγνωρίζει ότι κάθε αλλαγή στους κανονισμούς μπορεί να προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις από τους κατασκευαστές, ειδικά αν επηρεάζονται οι ισορροπίες ισχύος.

Ο Τομπάζης δεν το κρύβει: «Οι κατασκευαστές ενδιαφέρονται για την υγεία του σπορ, αλλά και για το αν κερδίζουν αγώνες. Αυτό κάνει τις αποφάσεις πιο περίπλοκες. Όμως ο ρόλος της FIA είναι να διασφαλίζει το συμφέρον της Formula 1 συνολικά».

Με τις πρώτες δοκιμές στη Βαρκελώνη να πλησιάζουν, το νέο overtake mode μπαίνει στην τελική φάση αξιολόγησης και αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους πιο καθοριστικούς τεχνικούς άξονες της Formula 1 από το 2026.

