Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις της McLaren Racing, ήταν ο ταχύτερος οδηγός την πρώτη μέρα δοκιμών της Formula 1 στο Μπαχρέιν.

Το δεύτερο χειμερινό τεστ της Formula 1 για το 2026 ξεκίνησε στο Μπαχρέιν, με ομάδες και οδηγούς να έχουν στη διάθεσή τους τρεις ημέρες αυτή την εβδομάδα. Σε αντίθεση με το shakedown της Βαρκελώνης που πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα, το τεστ στο Μπαχρέιν έχει άλλο χαρακτήρα, με την προετοιμασία για τη νέα σεζόν να είναι σε πλήρη ισχύ.

Κάθε ομάδα ακολούθησε το δικό της πρόγραμμα, με την αξιολόγηση των μονοθεσίων, η κατανόηση και η βελτίωσή τους να έχουν πρωταρχικό ρόλο. Την Τετάρτη στην πίστα του Σακχίρ πήραν μέρος 18 οδηγοί

Το 2026 συνάντησε το 2025

Ταχύτερος οδηγός την πρώτη ημέρα δράσης στο Μπαχρέιν ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O παγκόσμιος πρωταθλητής που πήρε μέρος στο απογευματινό σκέλος σημείωσε το 1:34,669 και έδειξε να είναι σε εξαιρετική φόρμα. Πίσω του ήταν ένας πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Μαξ Φερστάπεν, με τον Ολλανδό να είναι μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω του.

Τρίτος στην κατάταξη ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με τον Μονεγάσκο να είναι μισό δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή. Ο Έστεμπαν Οκόν ήταν 4ος στην κατάταξη γράφοντας, όπως και οι προπορευόμενοι οδηγοί, τον καλύτερο χρόνο του στο απογευματινό σκέλος.

Ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν στην 5η θέση μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον ήταν 7ος. Ο Πιέρ Γκασλί της Alpine ήταν στην 8η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Νίκο Χούλκενμπεργκ με Audi και Άλεξ Άλμπον της Williams.

🚨 New safety feature for 2026 🚨



Lights will flash on the wing mirrors and at the rear when:



👉 A car has stopped on track

👉 A car is going under 20 km/h outside the pit lane #F1 #F1Testing pic.twitter.com/anLFQ9kmAo — Formula 1 (@F1) February 11, 2026

Οι γύροι έχουν μεγαλύτερη σημασία

Τα χρονόμετρα στις χειμερινές δοκιμές δεν λένε πάντα την αλήθεια και για το λόγο αυτό δεν δίνουμε απαραίτητα μεγάλη σημασία στους χρόνους. Η κάθε ομάδα έχει το δικό της πρόγραμμα και δοκιμάζει διαφορετικά πράγματα με το μονοθέσιο, μιας και η προετοιμασία είναι πιο σημαντική από έναν γρήγορο γύρο.

Τους περισσότερους γύρους την πρώτη ημέρα στο Μπαχρέιν έκανε η Williams Racing. H βρετανική ομάδα, που έχασε το τεστ της Βαρκελώνης, εμφανίστηκε στην έρημο του Σακχίρ και έδειξε έτοιμη για τη νέα σεζόν. Δεύτερη ήταν η Red Bull Racing με 136 γύρους, ενώ η Scuderia Ferrari συμπλήρωσε 130 γύρους.

Με 119 γύρους ολοκλήρωσε την πρώτη μέρα η Audi, ενώ η Haas έκανε 114. Δύο ακόμη ομάδες «έσπασαν» το φράγμα των 100 γύρων. Αυτές ήταν οι McLaren με 109 και Cadillac με 104. Οι υπόλοιπες ομάδες αντιμετώπισαν προβλήματα, με τη Mercedes-AMG να γράφει μόλις 85 γύρους, 10 περισσότερους από τις Alpine και Racing Bulls.

Τελευταία ήταν η Aston Martin, με τη βρετανική ομάδα να γράφει μόλις 36 γύρους και τον 17ο ταχύτερο χρόνο, έχοντας τον Λανς Στρολ στο τιμόνι της AMR26.

H επόμενη ημέρα

Η δράση συνεχίζεται την Πέμπτη με τη δεύτερη μέρα χειμερινών δοκιμών στο Σακχίρ. Με την πίστα να στρώνεται με λάστιχο, περιμένουμε τις ομάδες να είναι πιο τολμηρές με τα προγράμματά τους και τους οδηγούς να πιέζουν περισσότερο στο όριο.

Αποτελέσματα Δοκιμές Μπαχρέιν 1η Ημέρα